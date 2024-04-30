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Спорт Один из лучших игроков ХК «Сибирь» и еще три хоккеиста ушли из команды

Один из лучших игроков ХК «Сибирь» и еще три хоккеиста ушли из команды

У всех истекли сроки контрактов

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Слева — вратарь Антон Худобин, справа — Артем Михеев

Один из лучших игроков ХК «Сибирь» Артем Михеев и еще три хоккеиста покинули команду, у игроков истекли сроки контрактов. Об этом сообщила пресс-служба «Сибири» 30 апреля.

— Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артема Михеева и Максима Марушева. Желаем успехов в дальнейшей карьере! — сообщили в телеграм-канале ХК «Сибирь».

Ряд изданий, которые специализируются на спортивных новостях, называют нападающего Артема Михеева одним из лучших игроков в команде сезона 2023 — 2024. По данным пресс-службы, все хоккеисты продолжат карьеру в других клубах. По данным «Чемпионата», Артем Михеев перейдет в московское «Динамо», о судьбе других игроков пока неизвестно.

Слева — нападающий Максим Марушев, справа — защитник Зият Пайгин

Недавно губернатор Андрей Травников объяснил, что плохая игра «Сибири» в этом году не связана с новым ЛДС и адаптацией к нему. По его мнению, проблемы кроются в команде и игроках. Именно поэтому руководство клуба решили сменить. Ранее стало известно, что тренер Анвар Гатиятулин согласился заключить контракт с «Сибирью», но позже передумал и решил работать с «Ак Барсом» из Казани.

Сейчас с одним из тренеров ведутся переговоры по поводу работы в клубе, но Травников решил не раскрывать его имя. По словам губернатора, его имя станет известно в мае.

Весь тренерский состав ХК «Сибирь» уволили 28 марта, НГС изучил биографии нового руководства ХК «Сибирь». Среди них есть чемпион Казахстана и «ставленник» генерального директора ФХР.

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