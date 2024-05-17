В Новосибирске поймали женщину, которая ножом запугивала прохожих — ее передали врачам

Полиция выезжала на Ватутина и проводила поквартирный обход Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU











В Новосибирске женщину с ножом поймали за запугивания прохожей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона.

Как уточняют в ведомстве, сибирячку задержали по факту инцидента, произошедшего 13 мая на улицу Ватутина. Сотрудники отделения полиции «Кировский» выезжали на место и проводили поквартирный обход.



— Личность женщины была установлена. Она передана специалистам медицинского учреждения, — рассказали редакции в МВД.



В Сети утверждают, что со стороны задержанной могло быть несколько нападений. 13 мая «Горсайт» писал том, что она могла кинуться на прохожую в начале этой недели.



— Сегодня моя коллега просто шла по своим делам, неизвестная накинулась на нее с ножом. Это ножевое ранение! — заявила изданию свидетельница инцидента.



При этом в МВД ножевое ранение не подтверждают.

«Инфопро54» сообщал еще об одном нападении, якобы случившемся 1 мая рядом с домом №28 также на улице Ватутина.



— Я была во дворе дома. Сидела на лавочке, разговаривала по телефону. Обернулась, она с ножом стоит за мной. Я стала вставать. Она в меня его воткнула, но он по куртке скользнул и не воткнулся. Я побежала от этой лавки, заскочила в пекарню. Она тоже обошла дом, увидела меня в витрине и зашла в пекарню. Достала нож, приблизилась со словами: «Думала, убежала от меня?», махала перед лицом. Сотрудники пекарни кричали, что вызовут полицию, ее это спугнуло и она пошла в сторону «Сан-Сити», — поделилась своей историей собеседница издания Елена.



В МВД случай 1 мая подтвердить не смогли. В ТСЖ «Строитель», расположенном на Ватутина, 28, НГС заверили, что не в курсе происходившего. В МКУ «Жемчужина», которое находится на Ватутина, 30, редакции подметили, что слышали об истории, но как-либо комментировать ее отказались.

Ранее школьница, изрезавшая подругу канцелярским ножом, вернулась на учебу — ее обвиняют в покушении на убийство.

