Красотка из мэрии. Какие образы Анны Терешковой запомнят горожане — ее называли самой стильной чиновницей Новосибирска

Любимый цвет Анны Терешковой — красный Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











При слове «чиновник» многие представляют человека в сером костюме с кожаным портфелем и серьезным лицом в очках. Возможно, некоторые госслужащие соответствуют такому описанию, но бывают и исключения. В Новосибирске таким исключением была вице-мэр Анна Терешкова, 13 мая объявившая о том, что решила уйти из мэрии. На публике она часто появляется в ярких и стильных костюмах, а темные наряды обычно отличаются нестандартными фасонами. Как теперь уже бывшая чиновница подбирает одежду, за что ее ругают и почему ей иногда приходится переодеваться пять раз в день — мы выбрали самые интересные образы Анны Терешковой и поговорили с ней о стиле.

«У меня в машине переносной гардероб»

По работе Анне Терешковой часто приходится выезжать на стройплощадки Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











Анна Терешкова — начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска, заместитель мэра Новосибирска. Она заняла пост в октябре 2019 года. Окончила новосибирский мединститут по специальности «педиатр». Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация» и ЗАО «Восход-Бейкер». В 2012 году стала директором Государственного центра современного искусства.

Как правило, наряды состоят из вещей разных оттенков одной цветовой гаммы Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











При выборе одежды, как признается Анна Терешкова, она в первую очередь прислушивается к своему настроению.

— Мой самый любимый цвет — красный. Но так как меня все ругают за то, что я постоянно в нём хожу, то пытаюсь разбавлять его другими. Красный я носила всегда, даже когда беременная была. Очень его люблю. Люблю яркие цвета, люблю экспериментировать, но когда в одном наряде их слишком много, то это смотрится аляповато и отвлекает от серьезных тем, — рассказывает вице-мэр.

Наряды приходится выбирать так, чтобы они соответствовали статусу и теме мероприятия Источник: tereshkova_anna / instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











Анна Васильевна не только покупает одежду, но и заказывает у швеи. В автомобиле у нее всегда есть несколько комплектов одежды для разных ситуаций:

— Бывает, до пяти раз в день приходится переодеваться. Например, утром нужно ехать на стройку. Потом — приветствовать деятелей культуры, надевать юбку и каблуки. Затем — ехать на спортивные соревнования. У меня в машине переносной гардероб, в котором можно найти всё: от резиновых сапог до блузок, пиджаков и всего что угодно. Переодеваться приходится в машине.

В гардеробе можно найти и сдержанные наряды Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











По словам Анны Терешковой, она не обращается за помощью к стилистам, а подбирает образ так, как себя чувствует. Раньше она долгое время ходила с распущенными волосами, а сейчас предпочитает собирать их в хвост.

Иногда вице-мэр использует в своих нарядах яркие акценты Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











Мнение стилиста

НГС поговорил со стилистом Ольгой Ярковой. Она дала общую оценку гардеробу Анны Терешковой и некоторым отдельным нарядам.

— Особых минусов, к которым можно было бы придраться, я не нашла. Понятно, что человек в курсе, что она делает и как одевается. Прослеживается, что в свое время Анна Васильевна работала в творческой сфере.



Иногда получается так, что сразу несколько сотрудников мэрии приходят на работу в одной цветовой гамме Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











По оценке стилиста, которая изучила фотографии Анны Терешковой, яркая палитра представлена почти во всех нарядах. Судя по сочетанию цветов, вице-мэр знает, какие из них ей идут, правильно подбирает их и комбинирует.

Не только яркие, но и пастельные тона делают образ стильным Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











— На самом деле это большой плюс, потому что порой, глядя на наших политиков, устаешь от общей серости. Это радует глаз, пропорции правильно подобраны. Нет чего-то недопустимого: неуместной длины, глубокого декольте. Я не могу особо ни к чему придраться, — говорит Ольга Яркова.

Вице-мэр подбирает не только аксессуары к своим нарядам, но и оправу очков Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











— Допустим, если говорить про оранжевый костюм, сам цвет максимально сложный. Нужно соблюсти четкую грань, чтобы это не перешло в клоунский разряд. Здесь всё смотрится максимально по-деловому. Единственное, я бы убрала брошь или бусы, оставила что-то одно. На мой взгляд, эти аксессуары немного спорят. Тем не менее всё смотрится элегантно, соответствует статусу, несмотря на очень сложный цвет.



В этом костюме Анна Терешкова представляла проект благоустройства парка рядом с новой ледовой ареной Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В этом костюме вице-мэр посетила парк «Сосновый бор» во время реконструкции. Сейчас, по словам Анны Терешковой, в Новосибирске много внимания уделяют озеленению. Поэтому подсознательно хочется пропагандировать проекты «Зеленого Новосибирска», что и привело к выбору такой цветовой гаммы.

Анна Васильевна пропагандирует озеленение города даже через свою одежду Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Красный цвет занимает особое место в гардеробе вице-мэра. Его можно встретить в повседневных, деловых и праздничных нарядах.

— Я подозреваю, что это женщина с весьма высоким уровнем харизмы и она легко выдерживает посторонний взгляд. Только человек, который может это вынести, может надевать красный костюм, то есть спокойно принимать внимание. К этому костюму у меня тоже нет претензий. Длина верная, пропорции прекрасные, сидит без изъянов, — говорит стилист.



Анна со своим мужем Дмитрием Терешковым на инаугурации Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











— На строительных площадках невозможно ходить на каблуках. Этот костюм в повседневном стиле, но есть и жакет, который поддерживает некоторую строгость, а обувь более удобная, это всё допустимо. Да, яркие оттенки безусловно идут, не портят нашу героиню, — считает Ольга Яркова.

В этом наряде спортивная обувь сочетается с деловым жакетом Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











А вот редкий пример темного цвета в гардеробе Анны Терешковой. В нём вице-мэр посетила открытие фестиваля современного искусства «48 часов Новосибирск».

— Есть ощущение, что она во фраке, хотя я вижу, что это жакет и жилетка, — говорит стилист. — Интересная форма очков, ей идут очки в разной модификации. Воротник не душит, есть некая свобода, он смотрится вполне комфортно. Этот образ отходит от классики, есть элементы авангарда — тот же воротник, что соответствует статусу мероприятия. Видно, что человек с чувством стиля, со вкусом, понимает, куда и как одеваться.



Этот черный костюм напоминает фрак Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











— Здесь всё здорово по цвету. Это нескучно. Дождливая погода, и в таких сапогах ходить максимально комфортно. Куртка и ветровка нужной длины. Ничего противоречащего и отрицательного, — дает эксперт оценку рабочему костюму.



На некоторых выездах сложно ходить в юбках и на каблуках, поэтому приходится выбирать одежду, которая подойдет рельефу и погоде Источник: tereshkova_anna / Instagram.com* (деятельность запрещена на территории РФ)











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