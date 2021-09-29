«Я бы так не стала ходить»: 8 стильных красоток на улицах — о ненавистных и любимых осенних вещах

Осень в этом году выдалась непредсказуемая и хмурая. Бабьего лета как не бывало, золотой поры не наблюдаем. С середины сентября мы резко облачились в теплые пальто и куртки, шапка тоже уже не лишняя. В редкие дни, когда не льет дождь, удается прогуляться не намокнув и полюбоваться на частично желтые листья на деревьях. Последние два дня нам везет — стоит сухая солнечная погода. Наш корреспондент Алёна Золотухина не упустила возможности прогуляться по улицам города и поговорить со стильными сибирячками о том, какие вещи в осеннем гардеробе их раздражают больше всего.
Елена, 32 года, работает в магазине косметики
— Не могу выделить то, что мне бы не нравилось, я могу сочетать всё и со всем, нравится многослойность. Считаю, на осень обязательно нужны красивые колготки, интересный головной убор и удобная обувь.
Арина, 30 лет, организатор мероприятий
— Тренчи, бомберы, парки, яркие интересные фактуры и принты — то, что хорошо сочетается с осенью. Нет вещей, которые мне бы не нравились, я считаю, что любую вещь можно обыграть под свой образ, стиль и согласно формату мероприятия. Прошла неделя моды в Милане — я следила, понравились образы с анималистичными принтами — зеброй, гепардом. Были и слишком эпатажные, не для города, но что-то можно взять как идею и попробовать внедрить в гардероб.
Ольга, 37 лет, свой бренд одежды
— Не люблю шубы из натурального меха, лучше те, что мы называем «мишка Тэдди», это долгосрочная база, которую нужно уметь носить. Если говорить о трендах, я за slow fashion — когда одно изделие служит в течение многих сезонов и перетекает из капсулы в капсулу. Здесь важно учитывать качество материалов и фасон — базовый, кэжуал. Не люблю остро трендовые вещи — это не инвестиционная и не экологичная покупка.
Евгения, 31 год, блогер
— Все хейтят бежевые тренчи, но, по-моему, он хорош всегда. В моем понимании мода — это не про правильно и не правильно, любую вещь можно обыграть, даже гламур 2000-х, а можно нарядиться в Balenciaga и выглядеть колхозно. Для меня табу леопардовые сапоги на шпильке, разве что смогу их надеть в ироничном образе. Я за оверсайз, потому что это удобно, мне нравятся огромные сиротские пальто, куртки авиаторы.
Дарья, 31 год, заведующая медицинским пунктом
— Новосибирск — серый, слякотный город, от того осенью наступает депрессия. Нужно больше ярких и светлых вещей, лучше почаще стирать, но ходить в светлом. Я не люблю оверсайз, в нем все одинаковые, непонятны гендерные различия. Мне нравится то, что вернулась мода 90-х, например, брюки клеш, смотрятся очень женственно.
Татьяна, 38 лет, владелица брендингового агентства
— Я не люблю одежду из некачественных материалов, например, есть такие мешковатые плащи из грубой ткани или дешевая кожа. Не нравится, когда молодые девочки носят укороченные брюки-кюлоты с кроссовками — смотрятся будто подстреленные. А вот обувь на грубой тракторной подошве на аккуратной ножке смотрится привлекательно, на мой взгляд, хотя я бы так не стала ходить. В современных тенденциях мне нравится монохром, я часто хожу в белом, сером или черном. Считаю, на осень нужна многофункциональная обувь, как минимум на год, удобная сумка, в которую будет помещаться всё, что необходимо женщине, и теплый палантин, чтобы кутаться в него, если не хочется надевать куртку.
Мария, 24 года, тренер по растяжке
— Я ношу те вещи, что к душе. Выбираю по принципу — без вот этого невозможно больше жить, а всё остальное мне не нужно. Считаю, что одеваться нужно не по трендам, а по внутреннему ощущению, чтобы проявлять себя не вербально, через свой внешний вид. Осенью необходим качественный свитер из шерсти, кашемира, уютная актуальная обувь, чтобы сочеталась с ощущением себя, а не потому что это модно.
Кристина, 40 лет, директор в оптовой фирме
— Мне не нравится одежда необъятных размеров, стиль оверсайз — совсем не мое. На осень нужны куртка, пальто, ботинки на каблуках и без каблуков. Я слежу за тем, что модно, но чуть меньше, чем моя дочь — она мне подсказывает, что актуально, а что нет.
Что еще почитать о моде
Чистенько и бедненько: 10 осенних антитрендов — скоро вы увидите это на улицах города (куцые куртки снова с нами).
Сразила наповал: 6 самых стильных вещей осени-2021 и 16 готовых образов с ними (больше никаких раздумий у шкафа).
Проснулась — и красивая: 20 крутых стрижек и окрашиваний для осени-2021. Они не требуют укладки и прячут щеки.