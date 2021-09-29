«Я бы так не стала ходить»: 8 стильных красоток на улицах — о ненавистных и любимых осенних вещах

— Я не люблю одежду из некачественных материалов, например, есть такие мешковатые плащи из грубой ткани или дешевая кожа. Не нравится, когда молодые девочки носят укороченные брюки-кюлоты с кроссовками — смотрятся будто подстреленные. А вот обувь на грубой тракторной подошве на аккуратной ножке смотрится привлекательно, на мой взгляд, хотя я бы так не стала ходить. В современных тенденциях мне нравится монохром, я часто хожу в белом, сером или черном. Считаю, на осень нужна многофункциональная обувь, как минимум на год, удобная сумка, в которую будет помещаться всё, что необходимо женщине, и теплый палантин, чтобы кутаться в него, если не хочется надевать куртку.

