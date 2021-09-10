Чистенько и бедненько: 10 осенних антитрендов — скоро вы увидите это на улицах города (куцые куртки снова с нами)

С куртками всё то же самое: следите, чтобы она была вам по размеру (не в обтяг!). Больше — можно, меньше — нельзя. Лишний декор редко украшает верхнюю одежду. Лучше выбирать модели, где молнии и клепки скрыты или хотя бы сделаны в тон с курткой.

Распространенная ошибка женщин — думать, что черный цвет универсален и идет всем. На самом деле он украшает не многих. Подробнее разобраться со своим цветотипом можно без помощи стилиста, прочитав этот материал.

— Обращали внимание, что большинство ходит в черных пальто, серых костюмах и чёрной обуви? Будто бы это условие выживания. Черный цвет — самый сложный в сочетании с другими цветами, и на нём очень видно все недостатки: и лоснящиеся карманы, и воротники, — рассказывает стилист Натали Дорохова.

Если вы делаете покупки в бюджетном сегменте, тем более сторонитесь черных вариантов. Более универсальный цвет на все случаи жизни — беж, только учтите, он тоже бывает теплым или холодным. Для того чтобы определить, какой именно вам идет, — наденьте сначала серебряные, потом золотистые украшения и сделайте селфи в дневном освещении. После сравните фото. На одном из них цвет лица будет чуть лучше, а морщины менее заметны. Выбор сделан.