Чистенько и бедненько: 10 осенних антитрендов — скоро вы увидите это на улицах города (куцые куртки снова с нами)

Несмотря на затянувшееся лето и благосклонную к нам погоду в начале сентября, пора признаться — скоро похолодает, а значит, можно начинать ревизию гардероба. Мы понимаем, как жалко прощаться с любимыми, но потерявшими вид и несоответствующими времени вещами. Если сердце совсем болит — отложите вещь на время (вдруг мода вернется), или плевать на правила и носите, пока нравится. Для тех, кто не готов сделать такой кардинальный выбор, мы расскажем, от каких вещей лучше отказаться в осеннем гардеробе, а что со спокойной душой носить дальше.
Сегодня мы поговорим именно об осенней обуви, верхней одежде и аксессуарах, так как с другими категориями всё остается по-прежнему. Мы уже публиковали шпаргалку, как составить осенний гардероб, чтобы не проводить каждый день по часу в сомнениях возле зеркала. Там вы найдете 6 вещей-фаворитов осени-2021 и 16 готовых образов с ними.
Также редакция разбирала, как спасти устаревшие вещи, если рука не поднимается от них избавиться. Наверняка у каждой еще есть джинсы-скинни, тонкая водолазка и трикотажный кардиган на пуговицах. Тогда не всё потеряно.
Куртки и плащи
Тренч — одна из самых базовых вещей в осеннем гардеробе. Магазины предлагают сотни вариантов на любой вкус и цвет, кажется, что все они похожи друг на друга, но это не совсем так.
— Помним, что на сегодняшний день любая одежда, в том числе и верхняя, требует воздуха — вещей в облипку быть не должно. Актуальная длина — или ниже колена, или сильно выше (как пиджак), — объясняет стилист Екатерина Полякова.
Фасон «колокольчик» уже давно не носят, тренч не должен сильно обтягивать. Сложные каркасные модели смотрятся неудачно, никаких молний, только пояс. Будьте внимательны с тренчем-пиджаком, он более сложный в сочетаниях, чем длинный, и требует тщательного подбора низа.
Носить тренч можно практически с любой одеждой, главное — следите за ее кроем: он должен быть актуальным. Старайтесь выбирать максимально массивную обувь: высокие ботинки на толстой подошве, сапоги-трубы с широким голенищем, «папины» кроссовки в стиле
Если носите тренч с юбкой или платьем — обращайте внимание на перепад длины. В идеале тренч должен скрывать подол.
— Если у пальто и юбки разные длины, это допустимо только в одном цвете или смежных оттенках. В остальных случаях вы напоминаете капусту. Самая лучшая длина верхней одежды — это миди, или надо смотреть ваш гардероб, чтоб определиться с длиной, — советует стилист Натали Дорохова.
Принцип тот же, что и с тренчем: кожанка не должна обтягивать, между нижней одеждой и верхним слоем должен быть воздух. Кожаная куртка, рубашка, косуха, бомбер — в тренде объём. Подсказка от стилистов: если под вашу куртку вы надели теплый свитер, сумели ее застегнуть и внутри осталось еще немного места, то вещь имеет право на жизнь. В противном случае изделие придется утилизировать. Помним, что кожаная куртка сегодня не обязательно должна быть черной — цветная кожа актуальна.
— Кожаная куртка-косуха не выходит из моды, время от времени немного меняется ее крой. Она легко внедряется в разные образы: можно носить и с классическими брюками, и с летящим шифоновым платьем, — объясняет стилист Екатерина Полякова.
С куртками всё то же самое: следите, чтобы она была вам по размеру (не в обтяг!). Больше — можно, меньше — нельзя. Лишний декор редко украшает верхнюю одежду. Лучше выбирать модели, где молнии и клепки скрыты или хотя бы сделаны в тон с курткой.
Распространенная ошибка женщин — думать, что черный цвет универсален и идет всем. На самом деле он украшает не многих. Подробнее разобраться со своим цветотипом можно без помощи стилиста, прочитав этот материал.
— Обращали внимание, что большинство ходит в черных пальто, серых костюмах и чёрной обуви? Будто бы это условие выживания. Черный цвет — самый сложный в сочетании с другими цветами, и на нём очень видно все недостатки: и лоснящиеся карманы, и воротники, — рассказывает стилист Натали Дорохова.
Если вы делаете покупки в бюджетном сегменте, тем более сторонитесь черных вариантов. Более универсальный цвет на все случаи жизни — беж, только учтите, он тоже бывает теплым или холодным. Для того чтобы определить, какой именно вам идет, — наденьте сначала серебряные, потом золотистые украшения и сделайте селфи в дневном освещении. После сравните фото. На одном из них цвет лица будет чуть лучше, а морщины менее заметны. Выбор сделан.
По мнению стилистов, яркий цвет, подобранный правильно, украсит лучше любой косметики и сделает образ смелым и запоминающимся. А от редакции мы добавим, что монохромный образ в светлых оттенках поможет вещам выглядеть дороже при прочих равных, а вам — наряднее.
Обувь
В моде объем для одежды и обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее.
Ботильоны — еще один любимый женщинами элемент осеннего гардероба, мода на который также стремительно меняется. Устаревшую модель выдают колодка, мыс (например, круглый и вздернутый), длина голенища, шпилька, платформа или танкетка, детали для декора, перфорация. Современные базовые ботильоны выполнены в стиле минимализма, без броского дизайна (бантики, кожаные цветы и стразы — нет), стилисты рекомендует обратить внимание на них.
Стилист Екатерина Полякова замечает, что сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг.
Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый.
Беспроигрышным вариантом будет выбрать на осень лоферы, оксфорды, челси, простые ботинки на шнуровке, минималистичные женственные ботильоны, нюдовые кеды или жокейские сапоги.
Аксессуары
— Темный шарф и темная шапка дают тень на лицо и прибавляют возраст, особенно если вы без макияжа. Старят шапки стоячей формы — таблетки, меховые шапки, — объясняет стилист Анна Скорых.
Забываем про помпоны, дополнительные ушки (вспоминаем шапки с кошачьими ушами — их лучше оставить детям), стразы, камни и атласные цветы на шапках. От нитки люрекса в изделиях, даже тонкой, стоит тоже отказаться.
Если сомневаетесь в декоре на шапках, шарфах — лучше оставить эти кричащие аксессуары в магазине. Также не стоит стремиться купить комплект одного цвета, лучше носить близкие по тону, но разные шапку и шарф. В моде объёмы и для того, и для другого. Помните, шапка-чулок еще не сделала ни одну женщину на свете привлекательнее.
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