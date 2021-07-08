Мертвые рюши: 8 популярных комплектов белья, которые стоит отдать врагу (а в вашем шкафу есть такие?)

Купленные на AliExpress комплекты из материалов сомнительного производства — моветон. Кружево допустимо, оно не выходит из моды, но следует учитывать факт того, что кружево должно быть натуральным, такой комплект будет смотреться выгодно и красить свою хозяйку.



— Есть материалы для нижнего белья, состоящие преимущественно из полиэстера, но, как правило, они быстро растягиваются и теряют форму. Рассматривая белье из искусственных тканей, обращайте внимание на состав: кроме полиэстера должен присутствовать полиамид. Чем больше полиамида (70%), тем более качественной будет модель, — говорит Юлия Шарафудинова.

Кружевные корсеты