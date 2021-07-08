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Мертвые рюши: 8 популярных комплектов белья, которые стоит отдать врагу (а в вашем шкафу есть такие?)

Вместе с экспертом мы изучили устаревшие модели бюстгальтеров и трусиков и узнали, что сейчас носят модницы

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Проверьте свои комплекты — не устарели ли они?

Проверьте свои комплекты — не устарели ли они?

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Мода не проходит мимо рынка нижнего белья и также диктует ему новые условия, разве что не так требовательно и заметно. Модели нижнего белья, которые мы наблюдали в магазинах пять лет назад, ушли с полок, освободив место новым бюстгальтерам и трусикам. Мода на белье 2021 года так и кричит о том, что пришла, наконец, эра свободы и комфорта. Алена Золотухина спросила у эксперта, какие модели на сегодняшний день устарели безвозвратно и чем их заменить.

Одноцветный комплект

Подбирать белье по цвету нужно, но правило упростилось до одной цветовой палитры

Подбирать белье по цвету нужно, но правило упростилось до одной цветовой палитры

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По словам специалиста в области брафиттинга Юлии Шарафудиновой, тенденция подбирать верх в цвет низа и покупать нижнее белье только комплектами — ушла. Допустимы разные текстуры, цвета, четкой привязки нет, просто старайтесь подбирать верхнее и нижнее изделия гармонично, не на контрасте. Сочетайте между собой пастельные оттенки или модели ярких цветов.

Белье с кричащим принтом и дополнительными деталями


Звериный принт, декор и обилие рюш — пусть эти комплеты останутся в ваших воспоминаниях

Звериный принт, декор и обилие рюш — пусть эти комплеты останутся в ваших воспоминаниях

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Акцентные детали в виде больших бусин, меха, лент и бантиков сильно дешевят комплект. Анималистичные принты актуальны в одежде, но не в нижнем белье, где фокус внимания сосредоточен на однотонных изделиях. Как правило, это базовые модели, подходящие для ежедневной носки. Но если вам хочется красивый комплект с рисунком, отдайте предпочтение нейтральным расцветкам.

Маленькая чашка («Анжелика»)

Грудь из такой чашки (слева) так и норовит выскочить

Грудь из такой чашки (слева) так и норовит выскочить

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— Чашка, которая едва прикрывает грудь, на сегодняшний день не актуальна. Акцент на комфортное белье, приятное телу, которое доставляет удобство, а не наоборот. Чашка бюстгальтера должна соответствовать размеру груди, а не быть кусочком ткани, чуть закрывающим соски — это ненормально, — говорит бельевой стилист.

Бюстгальтеры с большим количеством декоративных ремешков


Не путать со стрепами — это важно. Декоративные ремешки уже пришиты к лифу, а стрепы надеваются отдельно при желании

Не путать со стрепами — это важно. Декоративные ремешки уже пришиты к лифу, а стрепы надеваются отдельно при желании

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Такие модели были популярны около трех лет назад. Однако сейчас, когда мы стремимся к минимализму, обилие ремешков считается устаревшим. Не спорим, смотрятся комплекты эффектно, но в носке они неудобны — заворачиваются, собираются и натирают кожу.

Китайское кружево с полиэстером

Время кружевных неоновых комплектов ушло

Время кружевных неоновых комплектов ушло

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Купленные на AliExpress комплекты из материалов сомнительного производства — моветон. Кружево допустимо, оно не выходит из моды, но следует учитывать факт того, что кружево должно быть натуральным, такой комплект будет смотреться выгодно и красить свою хозяйку.

— Есть материалы для нижнего белья, состоящие преимущественно из полиэстера, но, как правило, они быстро растягиваются и теряют форму. Рассматривая белье из искусственных тканей, обращайте внимание на состав: кроме полиэстера должен присутствовать полиамид. Чем больше полиамида (70%), тем более качественной будет модель, — говорит Юлия Шарафудинова.

Кружевные корсеты

Такие корсеты больше подходят для съемок шоу в стиле «Мулен Руж»

Такие корсеты больше подходят для съемок шоу в стиле «Мулен Руж»

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Девушкам, которые любят такой вариант нижнего белья, не стоит от него отказываться. Предлагаем альтернативу — обратите внимание на нейтрального цвета боди, сшитое из однотонной эластичной ткани. Массивное кружево, шнуровка и рюши смотрятся несколько театрально и вызывающе.

Детский принт

Топы и трусики с изображением мультяшных персонажей советуем обходить стороной

Топы и трусики с изображением мультяшных персонажей советуем обходить стороной

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Варианты с мультяшными расцветками, клубничками и поцелуйчиками выглядят на взрослой женщине инфантильно, а не мило. Предлагаем оставить такие комплекты для девочек-подростков, где они будут смотреться более уместно. В магазинах и салонах нижнего белья представлено большое количество расцветок. Юлия Шарафудинова подсказывает, что сейчас актуальны геометричные узоры — тренд появился относительно недавно и только входит на рынок.

Сексуальное боди

Если вы не подарок, перевязанный ленточкой, — такой вариант боди вам не подходит

Если вы не подарок, перевязанный ленточкой, — такой вариант боди вам не подходит

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Безусловно, сексуальному комплекту в гардеробе женщины быть, главное — соблюсти тонкую грань между притягательно красиво и пошло.

— Комплекты с минимальным количеством ткани, которые почти ничего не прикрывают, на мой взгляд, смотрятся пошло. Альтернативный вариант — чашка из кружева или сетка, можно добавить стрепы — так образ получится привлекательнее, — советует Юлия Шарафудинова.

Еще несколько советов

— На белье отображаются те же цвета, что и в одежде, например, актуальные в этом сезоне синий или зеленый. Бельевой рынок зеркалит основной, если хочется быть в тренде, обратите внимание на белье в этих оттенках. Также тренд идет на белье без каркаса (без косточек), однако такой вариант с осторожностью следует носить девушкам с большим размером груди — это вариант не на каждый день. Пуш-ап также имеет место быть — носите его в тех случаях, когда необходимо оформить зону декольте, выбирайте мягкую чашку полупоролона, — рекомендует эксперт.

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антитрендынижнее белье
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