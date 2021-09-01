Вот это мамочки! 16 красоток на школьных линейках — смотрим, какие наряды они выбрали для праздника

— Линейка в честь 1 Сентября была очень торжественной и запоминающейся. Со мной рядом были родители и бабушки, как и сегодня с моими детьми. В первый класс я пошла в 1982 году.

Рассказывает Ксения:

— Я тоже пошла в первый класс в 1996 году. Помню школьную форму и гладиолусы с бабушкиной дачи, все казалось таким волнительным.

Екатерина, 36 лет, руководитель в банке