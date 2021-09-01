Вот это мамочки! 16 красоток на школьных линейках — смотрим, какие наряды они выбрали для праздника

Проснувшись сегодня утром, многие взрослые наверняка ощутили легкую ностальгию и вспомнили, как когда-то наряжались в школьную форму, шли на линейку с огромным букетом гладиолусов, ощущая трепет внутри. Наш корреспондент Алёна Золотухина побывала на линейках и спросила у мам школьников, каким было их
Мария, 34 года, директор аптеки
Ольга, 32 года, ассистент кафедры
Рассказывает Ольга:
— Я пошла в первый класс в 1997 году, училась в гимназии
Рассказывает Мария:
— У меня было коричневое платье с белым фартуком и цветы с дачи. Каждый год звучала песня «Учат в школе». Кроме линейки я помню то, что мы гуляли по школе, знакомились, был короткий урок, а остальное всё размыто.
Альбина, 28 лет, врач
— Была так же линейка, цветы — гладиолусы. А после мы с родителями пошли в кафе есть мороженое. Я любила ходить в школу, там у меня появились первые друзья, с которыми мы общаемся по сей день.
Анастасия, 38 лет
— Я очень хорошо помню свое Первое сентября — я так переживала, что просплю, что посреди ночи проснулась, собралась и уже была готова идти. На мне была белая рубашка, юбка и фартук, в руках букет цветов. Школа больше запомнилась друзьями, а не учебой. Веселая и беззаботная пора, которая пролетела очень быстро.
Юлия, Ксения и Ольга
Рассказывает Юлия:
— Я пошла в школу в 1996 году, помню, что было очень волнительно. У меня были огромные белые банты, гладиолусы. Помню, что было очень радостно.
Рассказывает Ксения:
— Линейка в честь 1 Сентября была очень торжественной и запоминающейся. Со мной рядом были родители и бабушки, как и сегодня с моими детьми. В первый класс я пошла в 1982 году.
Рассказывает Ксения:
— Я тоже пошла в первый класс в 1996 году. Помню школьную форму и гладиолусы с бабушкиной дачи, все казалось таким волнительным.
Екатерина, 36 лет, руководитель в банке
— Вспоминается дождливая погода, букет из астр и ощущение, что наконец я буду носить большой рюкзак за спиной. Эмоций было много, все лучшее впереди. Помню коллектив, учителей. У меня была цель окончить школу с золотой медалью — я это сделала. Порой я скучаю по школе.
Элла, 34 года
— У меня был букет ромашек, белые банты и школьная форма. Помню, что было весело и волнительно. Я училась в школе №87, у нас был маленький класс — около 15 человек. Самым запоминающимся было то, что 1 сентября родители всегда водили нас в Центральный парк кататься на аттракционах, это был праздник. Кроме учебы, школа — это про дружбу и сплоченность. С первыми друзьями я до сих пор поддерживаю общение, мы помогаем друг другу в трудную минуту.
Елена, 43 года, работает с детьми
— Эмоции от первого 1 Сентября вспоминаются только положительные. У меня была чудесная школьная форма, которую мама привезла мне из Москвы. Я пошла в школу №47, в ту, в которую хотела. Помню своих школьных друзей, а учителей не особо, потому что они часто менялись.
Анастасия, 39 лет, работает в компании СГК
— Волнение, трепет, интересно, что будет впереди, я не очень хорошо помню свое 1 Сентября. Первые три класса я проучилась в 122 школе, а с пятого по одиннадцатый в лицее №200. С некоторыми школьными друзьями я до сих пор поддерживаю общение.
В соцсетях сегодня творится ажиотаж в связи с праздничным днем. Мамы наперебой выкладывают фотографии с детьми в обнимку с огромными букетами. Давайте посмотрим, какие образы сибирячки предпочли надеть в честь
Например, Юлия выбрала лаконичный белый трикотажный костюм.
Екатерина предпочла черно-белый вариант в стиле колор-блок. Ее сын пошел сегодня в
Популярная в Новосибирске блогер и мама троих детей Екатерина Шрейнер остановила свой выбор на светло-бежевых оттенках и юбке с флоральным принтом.
Екатерина проводила дочь в 1-й класс. Для торжественной линейки она выбрала черное трикотажное платье по фигуре.
Дочь Олеси — Ульяна пошла во
Мы решили спросить у стилиста Яны Арутюновой, как следует одеваться мамам на 1 Сентября. Также мы выяснили, каких образов следует избегать.
— Не стоит на Первое сентября выбирать спортивный стиль. Привести ребенка в классике, а самим надеть спортивный костюм — это может вызвать отторжение у ребенка и вопросы, почему я ношу дресс-код, а мама — нет. Бывает, что на линейку мамы одеваются очень парадно и ярко, будто на званный ужин — блестки, воланы, рюши. На мой взгляд, такие образы не подходят к стилю мероприятия, которому нужно соответствовать. Не следует оголять ноги, живот и зону декольте, надевать слишком обтягивающие вещи, туфли на высоком каблуке с платформой, не должно быть полупрозрачных тканей — вы пришли не привлекать внимание мужчин, а отдать ребенка в надежные руки.
Не обязательно облачаться строго в классику, вы можете выбрать более расслабленные кэжуал образы и сочетать с ними классику, например. Можно надеть простую футболку (главное, чтобы она была не растянутая, чистая, опрятная) и джинсы, поверх жакет, обувь — лоферы, туфли, не яркие кроссовки, лучше однотонные. Еще вариант — летнее платье, оно может быть на тонких бретелях, поверх также жакет или кардиган, на ноги туфли или босоножки. Еще схема — юбка с футболкой, кардиган или джинсовка, футболку можно заменить на бельевой топ. Вариант с брюками — кюлоты, лоферы и блузка или джемпер. Если ваш образ кажется вам слишком простым — разбавьте его аксессуарами — браслеты на руки или легкую ленту на волосы, — подсказывает стилист.
Что еще почитать по теме
СЮЖЕТ
Нюдовые плащи, кожанки и красивые пальто:
Родители хвастаются своими школьниками в соцсетях — смотрим, какие фото они публикуют в честь