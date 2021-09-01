Родители хвастаются своими школьниками в соцсетях — смотрим, какие фото они публикуют в честь 1 Сентября

Сегодня во всей стране и в Новосибирске проходят праздничные линейки в честь 1 Сентября . Жители города присылают в редакцию и выкладывают в соцсети фотографии с веселыми первоклашками и серьезными старшеклассниками. Мы собрали для вас подборку ярких осенних фотографий.