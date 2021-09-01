Родители хвастаются своими школьниками в соцсетях — смотрим, какие фото они публикуют в честь 1 Сентября

Родители школьников в Новосибирске публикуют в соцсетях праздничные фото детей
Сегодня во всей стране и в Новосибирске проходят праздничные линейки в честь
На линейку 1 Сентября принято дарить учителям букеты. Правда, в этом году некоторые школы решили отступить от традиции и вместо этого потратить деньги на благотворительность. А некоторые вместо цветов дарят учителям съедобные букеты.
Сегодня в городе прохладно, но погода иногда радует школьников и их родителей солнцем.
В некоторых школах настаивают на единой форме, но где-то достаточно делового стиля — здесь есть пространство для самовыражения.
Сегодня на учебу пошли не только школьники, но и студенты.
На праздничные линейки наряжаются не только первоклашки, но и мамы — в прошлом году мы публиковали фотографии стильных мам на
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Хорошо, когда на линейку можно прийти всей семьей. В ближайшее время власти Новосибирской области не планируют вводить в школах новые ограничения из-за ковида. Однако дополнительные меры могут ввести, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.
А здесь можно посмотреть фотографии наших читателей с линеек в