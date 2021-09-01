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Родители хвастаются своими школьниками в соцсетях — смотрим, какие фото они публикуют в честь 1 Сентября

В этом году линейки снова прошли раздельно, но ребята всё равно рады встрече

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Дети и их родители готовятся к новому учебному году

Дети и их родители готовятся к новому учебному году

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Родители школьников в Новосибирске публикуют в соцсетях праздничные фото детей

Сегодня во всей стране и в Новосибирске проходят праздничные линейки в честь 1 Сентября. Жители города присылают в редакцию и выкладывают в соцсети фотографии с веселыми первоклашками и серьезными старшеклассниками. Мы собрали для вас подборку ярких осенних фотографий.

В этом году из-за коронавируса в большинстве школ линейки проходят для каждого класса отдельно

В этом году из-за коронавируса в большинстве школ линейки проходят для каждого класса отдельно

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Линейка в школе № 17

Линейка в школе № 17

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Одиннадцатиклассники выпускают воздушные шарики в небо

Одиннадцатиклассники выпускают воздушные шарики в небо

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На линейку 1 Сентября принято дарить учителям букеты. Правда, в этом году некоторые школы решили отступить от традиции и вместо этого потратить деньги на благотворительность. А некоторые вместо цветов дарят учителям съедобные букеты.

Сегодня в городе прохладно, но погода иногда радует школьников и их родителей солнцем.

В некоторых школах настаивают на единой форме, но где-то достаточно делового стиля — здесь есть пространство для самовыражения.

Сегодня на учебу пошли не только школьники, но и студенты.

На праздничные линейки наряжаются не только первоклашки, но и мамы — в прошлом году мы публиковали фотографии стильных мам на 1 Сентября.

СЮЖЕТ

1 сентября

Хорошо, когда на линейку можно прийти всей семьей. В ближайшее время власти Новосибирской области не планируют вводить в школах новые ограничения из-за ковида. Однако дополнительные меры могут ввести, если ситуация с заболеваемостью ухудшится.

А здесь можно посмотреть фотографии наших читателей с линеек в 90-х.

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