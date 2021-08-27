Школы в Новосибирске решили отказаться от букетов к 1 Сентября ради тьюторов для детей с инвалидностью

В Новосибирске 17 школ присоединились к акции «Дети вместо цветов» — к 1 Сентября родители не будут дарить учителям цветы, они пожертвуют деньги на оплату тьюторов для детей-инвалидов.

Организатором акции выступил новосибирский детский фонд «Солнечный город».

— 1 сентября мы предлагаем родителям, школьникам и учителям поучаствовать в благотворительной акции: подарить от класса один большой и красивый букет учителю, а остальные средства, которые планировали потратить на цветы, перевести в пользу семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, — сообщили организаторы.

