Школы в Новосибирске решили отказаться от букетов к 1 Сентября ради тьюторов для детей с инвалидностью

В Новосибирске 17 школ присоединились к акции «Дети вместо цветов» — к
Организатором акции выступил новосибирский детский фонд «Солнечный город».
— 1 сентября мы предлагаем родителям, школьникам и учителям поучаствовать в благотворительной акции: подарить от класса один большой и красивый букет учителю, а остальные средства, которые планировали потратить на цветы, перевести в пользу семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, — сообщили организаторы.
Сейчас к акции присоединились 17 школ — 836 учеников и 29 учителей. Деньги общественники собирают на оплаты работы тьюторов.
— Тьютор — это специалист, который помогает ребенку в школе включиться в учебный процесс и главное — получить возможность общаться, дружить и развиваться вместе со сверстниками. Месяц работы тьютора стоит около
На оплату работы специалистов требуется
Тьюторы помогают детям с особенностями развития самостоятельно выполнять простые бытовые действия: дойти до школы, попасть в столовую или туалет, достать перед уроком ручки и тетрадки из рюкзака.
Чтобы принять участие в акции, нужно договориться с родителями своего класса и оставить заявку на сайте акции.
Благодаря тьюторам дети с особенностями развития могут учиться в обычных школах — мы уже рассказывали о педагогах, которые работают со школьниками с аутизмом. А здесь можно прочитать про инклюзивную новосибирскую школу «Аврора», где в каждом классе учатся