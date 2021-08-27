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Школы в Новосибирске решили отказаться от букетов к 1 Сентября ради тьюторов для детей с инвалидностью

Для 17 школ планируется собрать больше 2 млн рублей

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Авторы акции предлагают подарить учителю один букет от всего класса, а остальные деньги отправить на благотворительность

Авторы акции предлагают подарить учителю один букет от всего класса, а остальные деньги отправить на благотворительность

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В Новосибирске 17 школ присоединились к акции «Дети вместо цветов» — к 1 Сентября родители не будут дарить учителям цветы, они пожертвуют деньги на оплату тьюторов для детей-инвалидов.

Организатором акции выступил новосибирский детский фонд «Солнечный город».

— 1 сентября мы предлагаем родителям, школьникам и учителям поучаствовать в благотворительной акции: подарить от класса один большой и красивый букет учителю, а остальные средства, которые планировали потратить на цветы, перевести в пользу семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, — сообщили организаторы.

Сейчас к акции присоединились 17 школ — 836 учеников и 29 учителей. Деньги общественники собирают на оплаты работы тьюторов.

— Тьютор — это специалист, который помогает ребенку в школе включиться в учебный процесс и главное — получить возможность общаться, дружить и развиваться вместе со сверстниками. Месяц работы тьютора стоит около 40 000 рублей. Один тьютор может одновременно работать с двумя детьми. На данный момент в помощнике нуждаются 12 школьников, — рассказали авторы проекта.

На оплату работы специалистов требуется 240 000 рублей в месяц. Всего требуется собрать 2 160 000 рублей.

Тьюторы помогают детям с особенностями развития самостоятельно выполнять простые бытовые действия: дойти до школы, попасть в столовую или туалет, достать перед уроком ручки и тетрадки из рюкзака.

Чтобы принять участие в акции, нужно договориться с родителями своего класса и оставить заявку на сайте акции.

Благодаря тьюторам дети с особенностями развития могут учиться в обычных школах — мы уже рассказывали о педагогах, которые работают со школьниками с аутизмом. А здесь можно прочитать про инклюзивную новосибирскую школу «Аврора», где в каждом классе учатся 1–2 ребенка с особенностями.

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детиблаготворительность
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