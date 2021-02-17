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Стоит ли платить за обучение? Обзор частных школ в Новосибирске — сколько стоят и чем они лучше

Что входит в стоимость, просят ли дополнительные взносы и как относятся к детям

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Обычно родители хотят для своего ребенка лучшую школу и поэтому задумываются о платном образовании

Обычно родители хотят для своего ребенка лучшую школу и поэтому задумываются о платном образовании

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НГС подготовил обзор пяти частных школ Новосибирска

В феврале мы уже рассказывали о лучших бесплатных школах Новосибирска попасть туда сложно даже по прописке, и родителям приходится ночевать у ворот, чтобы успеть подать заявление в желанную гимназию или лицей. Некоторые даже готовы покупать квартиры, прикрепленные к элитным школам. Но прописка не важна, если отдать ребенка в частную школу. Чем они отличаются от обычных? Сколько стоит обучение и нужно ли платить дополнительные взносы? Мы подготовили обзор частных школ полного цикла в Новосибирске в двух частях — публикуем первую.

«Экселенс»

«Экселенс» работает в Новосибирске с 1993 года. Школа находится в самом центре города, на Коммунистической, 23. Деревянное здание школы — памятник архитектуры и построено еще в 1906 году. Как рассказывает директор и учредитель школы Надежда Дмитриева, еще в момент создания школы она хотела сделать место, где к каждому ученику будет индивидуальный подход.

— С самого начала было запланировано, что у нас будут маленькие классы — 6–8 человек. Большое количество детей учитель никогда не охватит и в глаза каждому не заглянет, — рассказала Надежда Дмитриева.

По словам директора, благодаря таким камерным классам дети лучше усваивают материал, а учитель может объяснить его каждому. Индивидуальная работа настроена и с родителями — каждую неделю руководители классов обзванивают родителей, рассказывают им текущие оценки детей и средний балл за неделю.

— Очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. У нас очень много грамот из госпиталя ветеранов. Там совсем пожилые люди, и наши дети регулярно к каждому празднику берут большую корзину, каждый приносит по яблочку или апельсинке — а у нас 100 человек детей. Мы берем такси и везем туда корзину, угощаем ветеранов фруктами. Дети рассказывают стихи, посвященные празднику, могут песенку спеть, — объясняет Надежда Дмитриева.

Учеба в «Экселенсе» стоит 20 500 рублей в месяц — в эту сумму входят занятия и кружки для детей.

По словам одной из мам, чей ребенок учился «Экселенсе» с 2019 по 2020 год, на деле платить приходится больше — она рассказывает, что в месяц выходило «около 28–30 тысяч» с платной группой продленки, дополнительными занятиями и питанием.

— Плюс вступительный взнос — 50 тысяч, и ежегодно на ремонт примерно 8500. Обучение стандартное; единственное, чем отличается, что там мало ребятишек. Класс был оборудован старыми партами, мы скидывались на новые, оборудовали кухню, — рассказала женщина.

Пользователи сайта Flamp оценивают школу на 4,1 балла из 5, «Яндекс.Карт» — на 3,9. Из положительных моментов пользователи отмечают сильных учителей, удобное расположение, доброжелательную атмосферу. Из минусов выделяют старое здание.

Деревянное здание школы — бывший доходный дом Марии Пятковой

Деревянное здание школы — бывший доходный дом Марии Пятковой

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«Аврора»

Частная школа «Аврора» работает с 1993 года — это школа полного дня, работающая по принципу «всё включено». Это значит, что дети находятся здесь с 9 до 18 часов, а в стоимость обучения входят уроки, кружки, группа продленного дня и питание.

Как объяснила директор школы Людмила Дегтярева, особенность школы заключается в ее главной идее — инклюзивности. «Аврора» работает как школа инклюзивной модели, где в каждом классе есть 1–2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзия — это включение в сообщество сверстников любых детей с любыми особенностями. Как рассказала Людмила Дегтярева, в школе есть почти все категории детей со статусом ОВЗ. Как с соматическими заболеваниями — с пороком сердца, сахарным диабетом, так и с физическими особенностями, нарушениями интеллектуальной и психоэмоциональной сферы

— Когда мы принимаем детей, мы сразу об этом говорим. Если вы к нам приходите, вы должны это просто принять, потому что это наша идеология и гуманистическая идея, вокруг которой всё крутится. И мы считаем это правильным. Если кого-то это пугает, они просто к нам не идут, — рассказала Дегтярева. Тем не менее, по словам директора, школа пользуется спросом, и сейчас в ней нет свободных мест.

Людмила Дегтярева пояснила, что прием особенных детей в школу ограничен. Как показывает мировая практика, в инклюзивных учреждениях может быть не более 10–12% детей с ОВЗ, основная среда должна быть средой нормы, рассказала Дегтярева.

— Если мы примем детей с ОВЗ 30 человек, мы уже будем коррекционной школой. Мы должны будем поменять программу и методики. Иногда родители обижаются, — объяснила Людмила Дегтярева.

Инклюзию в «Авроре» обеспечивает штат психолого-педагогического сопровождения — это тьюторы, логопеды, дефектологи, олигофренопедагог и психологи.

— Чаще всего совместное обучение детей со статусом ОВЗ и детей нормы бывает более полезным для детей нормы. Потому что они видят, что такое милосердие и толерантность. Не где-то в книжке, а вот, реально: у тебя сидит сосед, у которого нет кисти руки. И ты ему должен помочь собраться на прогулку, допустим, — рассказала директор.

Кроме школы, в «Авроре» есть и 2 группы детского сада. Для школьников работает больше 20 кружков разных направлений. Ребят, которые учатся в 1–5-м классах, кормят 3 раза в день, с 7-го по 11-й класс питание 2-разовое. Стоимость обучения в месяц — 27 тысяч рублей.

По данным сервиса Flamp, школу оценивают на 3,8 балла из 5, «Яндекс.Карты» — на 4,5. Последний негативный отзыв на «Флампе» датирован 2016 годом:

— Вроде элитная школа, но до сих пор не подключена к услуге «Дневник.ру». Просто ума не приложу, как так можно, — написал один из пользователей.

Из положительных моментов отмечают «дружелюбную атмосферу», учительский состав, отношение и питание, программу, требования к безопасности, «тихую и чистую территорию».

«Аврора» находится в Заельцовском районе, <nobr class="_">на Тимирязева, 70/1</nobr>

«Аврора» находится в Заельцовском районе, на Тимирязева, 70/1

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«Юнион»

«Юнион» находится в Академгородке, и это, по словам директора школы Екатерина Орловой, накладывает отпечаток на уровень общения и на внешкольную жизнь детей.

— Есть образовательная программа, которую реализуют все школы, у которых есть лицензия и аккредитация. Другой вопрос, в каких условиях и какими методами эта программа реализуется. Мы очень много внимания уделяем именно воспитанию ребенка, его культуре поведения, общения, взаимодействию между детьми, учителями и родителями. У нас очень маленькое помещение, и нет места для учительской как таковой. Поэтому мы в холле выгородили участок для учителей. То есть мы все здесь на виду. И от того, как общаются учителя, зависит обстановка в школе, — объясняет Екатерина Орлова.

«Юнион» тоже работает в режиме полного дня небольшими классами — не больше 10 человек. Год обучения в школе стоит 198 тысяч рублей: с сентября по май родители платят по 18 тысяч в месяц, в летние месяцы — по 12. В стоимость входит и 3-разовое питание.

В небольших классах у детей и учителей складывается другой уровень общения, рассказывает Екатерина Орлова. Она подчеркнула, что детей не натаскивают на ЕГЭ и ОГЭ, а в течение года у них почти нет тренировочных экзаменов, материал в школе изучают планомерно.

— Когда мы говорим об уровне психологического комфорта, мы немножко другое подразумеваем: что всем всё нравится. На самом деле это далеко не так. Психологический комфорт — это когда у ребенка низкий порог тревожности, он не боится ошибок, не боится школы, не боится работать. В такой ситуации очень много возможностей передать способы работы с материалом, — рассказала директор школы.

По словам Орловой, школе успешно удалось перенести и период дистанционного обучения — учителя занимались с детьми в Zoom, а после занятий выделяли еще час на консультации по домашним заданиям.

Средняя оценка школы на Flamp составлят 5 баллов из 5, на «Яндекс.Картах» — 4,1 из 5. В основном родители пишут хорошие отзывы.

— Для меня главное, что эта школа не опасна для психики детей, здесь они чувствуют себя под защитой внимательных и добрых педагогов. Внук не отличник, но по тем предметам, которые ему нравятся, его знания далеко обгоняют школьную программу — ни с какими репетиторами он никогда не занимался, — пишет на «Флампе» пользователь под ником irasamakh.

«Юнион» находится в Академгородке, школа работает <nobr class="_">с 2006 года</nobr>

«Юнион» находится в Академгородке, школа работает с 2006 года

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«Наша Школа»

Образовательный комплекс «Наша Школа» работает в Новосибирске уже 26 лет. Здесь обучаются дети с 4-х лет. Школа дает полный цикл образования — от дошкольного до 11-го класса. Комплекс также работает по принципу школ полного дня — дети находятся там с 8 до 18 часов с включением их в урочную и внеурочную деятельность, а также в формат клубной работы (кружки, стажировки, метапредметы, практики, секции).

Стоимость одного года обучения в школе — 330 тысяч рублей или около 27,5 тысячи рублей в месяц. Сюда входит и питание учеников: в зависимости от возраста их кормят 3–4 раза в день. В детском саду у детей 5-разовое питание.

Как рассказывает генеральный директор образовательного комплекса «Наша Школа» Валерий Николаев, среди других школу выделяют несколько позиций:

— Первая — это образовательно-технологическая среда, которая включает в себя как технологии цифрового характера, так и гуманитарные технологии. Это технологическая платформа, которая ориентирует родителей, обучающихся и педагогов на soft skills и meta skills — гибкие навыки и мета-навыки, как образовательный результат, — объясняет Валерий Николаев.

Soft skills — гибкие или мягкие навыки. В отличие от профессиональных навыков, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личными качествами (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), социальными навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).
Meta skills — мета-навыки. Буквально — это навыки, «выходящие за пределы». К ним относится: осознанность, планирование, личная продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка, обучаемость, адаптивность и проактивность.

Еще два важных момента, которые отмечает Валерий Николаев: детско-взрослое взаимодействие в школе и изменение привычного образовательного пространства:

— Мы работаем как школа полного дня. И в этом смысле наша задача — создать пространство, где формируется сознание преобразующего типа. Не адаптивного, где ребенок привыкает к тому, что есть. А неадаптивная социализация, когда ребенок может менять ситуацию, ставить задачи, осуществлять правильную коммуникацию, — объяснил Валерий Николаев.

В комплексе работают Академия кино и телевизионного мастерства и собственный летний лагерь в Горном Алтае, где есть образовательные программы по педагогическим, языковым и медианаправлениям.

Дочь Марьяны Берязевой Влада учится в 3-м классе «Нашей Школы». Марьяна школой довольна: там нет зацикленности на учебе, а «ребенок остается ребенком: играет, занимается, общается с друзьями и веселится».

— Маленькие классы, адекватные преподаватели, адекватные родители. 3-разовое питание, ребенок в школе с 08:00 до 18:30, занят полностью, я могу работать, ни о чем не думать. Я вижу, что их не перегружают, нет установки на «быстрее, сильнее, выше», бесконечной гонки, тонн уроков. Очень гармонично распределена программа: много прогулок, физических нагрузок. Они не только учатся, но и гармонично развиваются. Ребенок каждый день идет с радостью и интересом, — рассказала Марьяна Берязева.

Она подчеркивает, что за обучение каждый месяц платит фиксированную сумму, никаких дополнительных взносов и сборов нет. Рассуждая о размере платы, Марьяна говорит, что кружки, питание и няня для ребенка в бюджетной школе обходились бы в сходную сумму.

«Нашу Школу» на Flamp оценивают на 3,3 балла из 5, на «Яндекс.Картах» — в 4,4.

— Во-первых, подход к обучению детей нестандартен, педагоги применяют инновационные подходы в образовании, самостоятельные наработки. Учителя вежливы и открыты к детям, это очень важно. Атмосфера в школе дружеская, если и бывают конфликты между детьми, как без этого, то педагоги пресекают их и «примиряют враждующих». В общем, дети под контролем. Из минусов — общий уровень обучения невысок, многое списывается ученикам, на пробелы в знаниях некоторые педагоги закрывают глаза вместо того, чтобы акцентировать на этом внимание и повышать уровень знаний. Но в целом моя оценка «Нашей Школе» положительная, — написал отзыв на «Флампе» пользователь под ником trueman79.

«Эврика»

«Эврика» тоже одна из старейших частных школ города — она основана в 1991 году, работает в режиме полного дня. Здесь детей еще и привозят на занятия на общем автобусе. Маршрут автобуса составляется в начале каждого учебного года в соответствии с местом проживания учеников.

Как указано на сайте школы, обучение опирается на общепризнанные психологически ориентированные модели: личностную, развивающую и обогащающую.

— Мы стараемся сохранять баланс между временем, затрачиваемым на выполнение обязательного государственного стандарта, и временем, необходимым для развития творческих способностей ребенка, его общего кругозора и социализации, — цитируют на сайте директора школы Александра Папко.

Уроки в школе начинаются в 09:15. После первого урока у детей завтрак, в 13:15 — обед, в 16:00 — полдник. Во второй половине дня организованы занятия по интересам, кружки, студии, бассейн, экскурсии в музеи и на выставки, игры на свежем воздухе, индивидуальные занятия по предметам.

Так, например, в начальной школе детям преподаются конструирование, резьба по дереву, английский язык, а также работают театр кукол и кружок литературного творчества.

Как рассказал НГС родитель одного из учеников школы Алексей, в классах школы учится по 7–10 человек. Алексей признался, что «особо в систему обучения не вдавался, но качество явно лучше».

— В месяц платим 20 тысяч рублей, плюс за автобус 3–4 тысячи, но мы живем в «Пригородном просторе», и автобус забирает и доставляет до двери. Питание добротное. Некоторые дополнительные занятия, конечно, оплачиваемые: бассейн, конный клуб. Каждую осень есть выезд всей школы в лагерь на 3–5 дней, тоже оплата отдельно. Здание школы в долгосрочной аренде, новое и добротное, дополнительных сборов нет. Школой абсолютно довольны, — заключил Алексей.

«Эврику» пользователи «Флампа» оценивают на 4,1 балла, такая же оценка на «Яндекс.Картах».

— Учился здесь с 1-го по 11-й класс. Отдал в эту школу своего ребенка с 1-го класса. Не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. Самое важное в этой школе — коллектив и отношение к ученикам. При выборе частной школы «Эврика» — лучший вариант. Помимо всего, еще и самый доступный по стоимости, — написал на «Флампе» пользователь Alexander Antonov.

Из минусов отмечают слабую подготовку по физико-математическому профилю.

Что дешевле — купить квартиру рядом с престижной школой или оплатить частную

После нехитрых расчетов мы получили среднюю стоимость месяца обучения в частной школе — 23 400 рублей. В год выходит 280 800 рублей, за 11 лет обучения — 3 088 800 рублей. Чуть больше просят за однокомнатную квартиру на улице Правды, 4 в Академгородке, прикрепленной к гимназии № 3 — 3 750 000 рублей, «двушка» в этом доме стоит 6 400 000.

Двухкомнатная квартира в доме на Блюхера, 59, прикрепленном к Инженерному лицею НГТУ, выставлена на сайте N1.RU за 3 299 000 рублей. «Трешка» в домах на Вертковской, прикрепленных к Лицею информационных технологий, стоит 4–5 миллионов.

А вот цена на трехкомнатную квартиру на Сибирской, 35/1, прикрепленную к гимназии № 4, стартует от 8 000 000 рублей. Однокомнатная в соседнем доме продается за 3 080 000, двухкомнатная — за 4 600 000.

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