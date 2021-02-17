Стоит ли платить за обучение? Обзор частных школ в Новосибирске — сколько стоят и чем они лучше

«Наша Школа»

Образовательный комплекс «Наша Школа» работает в Новосибирске уже 26 лет . Здесь обучаются дети с 4-х лет . Школа дает полный цикл образования — от дошкольного до 11-го класса. Комплекс также работает по принципу школ полного дня — дети находятся там с 8 до 18 часов с включением их в урочную и внеурочную деятельность, а также в формат клубной работы (кружки, стажировки, метапредметы, практики, секции).

Стоимость одного года обучения в школе — 330 тысяч рублей или около 27,5 тысячи рублей в месяц. Сюда входит и питание учеников: в зависимости от возраста их кормят 3–4 раза в день. В детском саду у детей 5-разовое питание.

Как рассказывает генеральный директор образовательного комплекса «Наша Школа» Валерий Николаев, среди других школу выделяют несколько позиций:

— Первая — это образовательно-технологическая среда, которая включает в себя как технологии цифрового характера, так и гуманитарные технологии. Это технологическая платформа, которая ориентирует родителей, обучающихся и педагогов на soft skills и meta skills — гибкие навыки и мета-навыки, как образовательный результат, — объясняет Валерий Николаев.



Soft skills — гибкие или мягкие навыки. В отличие от профессиональных навыков, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личными качествами (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), социальными навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).

Meta skills — мета-навыки. Буквально — это навыки, «выходящие за пределы». К ним относится: осознанность, планирование, личная продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка, обучаемость, адаптивность и проактивность.

Еще два важных момента, которые отмечает Валерий Николаев: детско-взрослое взаимодействие в школе и изменение привычного образовательного пространства:

— Мы работаем как школа полного дня. И в этом смысле наша задача — создать пространство, где формируется сознание преобразующего типа. Не адаптивного, где ребенок привыкает к тому, что есть. А неадаптивная социализация, когда ребенок может менять ситуацию, ставить задачи, осуществлять правильную коммуникацию, — объяснил Валерий Николаев.

В комплексе работают Академия кино и телевизионного мастерства и собственный летний лагерь в Горном Алтае, где есть образовательные программы по педагогическим, языковым и медианаправлениям.

Дочь Марьяны Берязевой Влада учится в 3-м классе «Нашей Школы». Марьяна школой довольна: там нет зацикленности на учебе, а «ребенок остается ребенком: играет, занимается, общается с друзьями и веселится».

— Маленькие классы, адекватные преподаватели, адекватные родители. 3-разовое питание, ребенок в школе с 08:0 0 до 18:30 , занят полностью, я могу работать, ни о чем не думать. Я вижу, что их не перегружают, нет установки на «быстрее, сильнее, выше», бесконечной гонки, тонн уроков. Очень гармонично распределена программа: много прогулок, физических нагрузок. Они не только учатся, но и гармонично развиваются. Ребенок каждый день идет с радостью и интересом, — рассказала Марьяна Берязева.

Она подчеркивает, что за обучение каждый месяц платит фиксированную сумму, никаких дополнительных взносов и сборов нет. Рассуждая о размере платы, Марьяна говорит, что кружки, питание и няня для ребенка в бюджетной школе обходились бы в сходную сумму.

«Нашу Школу» на Flamp оценивают на 3,3 балла из 5 , на «Яндекс.Картах» — в 4,4 .