Стоит ли платить за обучение? Обзор частных школ в Новосибирске — сколько стоят и чем они лучше

НГС подготовил обзор пяти частных школ Новосибирска
В феврале мы уже рассказывали о лучших бесплатных школах
«Экселенс»
«Экселенс» работает в Новосибирске
— С самого начала было запланировано, что у нас будут маленькие
По словам директора, благодаря таким камерным классам дети лучше усваивают материал, а учитель может объяснить его каждому. Индивидуальная работа настроена и
— Очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. У нас очень много грамот из госпиталя ветеранов. Там совсем пожилые люди, и наши дети регулярно к каждому празднику берут большую корзину, каждый приносит по яблочку или
Учеба в «Экселенсе» стоит
По словам одной из мам, чей ребенок учился «Экселенсе» с 2019 по
— Плюс вступительный взнос — 50 тысяч, и ежегодно на ремонт примерно 8500. Обучение стандартное; единственное, чем отличается, что там мало ребятишек. Класс был оборудован старыми партами, мы скидывались на новые, оборудовали
Пользователи сайта Flamp оценивают школу на
«Аврора»
Частная школа «Аврора» работает
Как объяснила директор школы Людмила Дегтярева, особенность школы заключается в ее главной
Инклюзия — это включение в сообщество сверстников любых детей с любыми особенностями. Как рассказала Людмила Дегтярева, в школе есть почти все категории детей со статусом ОВЗ. Как с соматическими
— Когда мы принимаем детей, мы сразу об этом говорим. Если вы к нам приходите, вы должны это просто принять, потому что это наша идеология и гуманистическая идея, вокруг которой всё крутится. И мы считаем это правильным. Если кого-то это пугает, они просто к нам
Людмила Дегтярева пояснила, что прием особенных детей в школу ограничен. Как показывает мировая практика, в инклюзивных учреждениях может быть не более 10–12% детей с ОВЗ, основная среда должна быть средой нормы, рассказала Дегтярева.
— Если мы примем детей с ОВЗ 30 человек, мы уже будем коррекционной школой. Мы должны будем поменять программу и методики. Иногда родители
Инклюзию в «Авроре» обеспечивает штат психолого-педагогического
— Чаще всего совместное обучение детей со статусом ОВЗ и детей нормы бывает более полезным для детей нормы. Потому что они видят, что такое милосердие и толерантность. Не где-то в книжке, а вот, реально: у тебя сидит сосед, у которого нет кисти руки. И ты ему должен помочь собраться на прогулку,
Кроме школы, в «Авроре» есть и
По данным сервиса Flamp, школу оценивают на
— Вроде элитная школа, но до сих пор не подключена к услуге «Дневник.ру». Просто ума не приложу, как так
Из положительных моментов отмечают «дружелюбную атмосферу», учительский состав, отношение и питание, программу, требования к безопасности, «тихую и чистую территорию».
«Юнион»
«Юнион» находится в Академгородке, и это, по словам директора школы Екатерина Орловой, накладывает отпечаток на уровень общения и на внешкольную жизнь детей.
— Есть образовательная программа, которую реализуют все школы, у которых есть лицензия и аккредитация. Другой вопрос, в каких условиях и какими методами эта программа реализуется. Мы очень много внимания уделяем именно воспитанию ребенка, его культуре поведения, общения, взаимодействию между детьми, учителями и родителями. У нас очень маленькое помещение, и нет места для учительской как таковой. Поэтому мы в холле выгородили участок для учителей. То есть мы все здесь на виду. И от того, как общаются учителя, зависит обстановка
«Юнион» тоже работает в режиме полного дня небольшими
В небольших классах у детей и учителей складывается другой уровень общения, рассказывает Екатерина Орлова. Она подчеркнула, что детей не натаскивают на ЕГЭ и ОГЭ, а в течение года у них почти нет тренировочных экзаменов, материал в школе изучают планомерно.
— Когда мы говорим об уровне психологического комфорта, мы немножко другое подразумеваем: что всем всё нравится. На самом деле это далеко не так. Психологический
По словам Орловой, школе успешно удалось перенести и период дистанционного
Средняя оценка школы на Flamp составлят
— Для меня главное, что эта школа не опасна для психики детей, здесь они чувствуют себя под защитой внимательных и добрых педагогов. Внук не отличник, но по тем предметам, которые ему нравятся, его знания далеко обгоняют школьную
«Наша Школа»
Образовательный комплекс «Наша Школа» работает в Новосибирске уже
Стоимость одного года обучения
Как рассказывает генеральный директор образовательного комплекса «Наша Школа» Валерий Николаев, среди других школу выделяют несколько позиций:
— Первая — это образовательно-технологическая среда, которая включает в себя как технологии цифрового характера, так и гуманитарные технологии. Это технологическая платформа, которая ориентирует родителей, обучающихся и педагогов на soft skills и meta
Soft skills — гибкие или мягкие навыки. В отличие от профессиональных навыков, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личными качествами (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), социальными навыками (скорость адаптации, коммуникация, в частности, слушание; работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление).
Meta skills — мета-навыки. Буквально — это навыки, «выходящие за пределы». К ним относится: осознанность, планирование, личная продуктивность, коммуникация, критическое мышление и оценка, обучаемость, адаптивность и проактивность.
Еще два важных момента, которые отмечает Валерий Николаев: детско-взрослое взаимодействие в школе и изменение привычного образовательного пространства:
— Мы работаем как школа полного дня. И в этом смысле наша
В комплексе работают Академия кино и телевизионного мастерства и собственный летний лагерь в Горном Алтае, где есть образовательные программы по педагогическим, языковым и медианаправлениям.
Дочь Марьяны Берязевой Влада учится в
— Маленькие классы, адекватные преподаватели, адекватные родители.
Она подчеркивает, что за обучение каждый месяц платит фиксированную сумму, никаких дополнительных взносов и сборов нет. Рассуждая о размере платы, Марьяна говорит, что кружки, питание и няня для ребенка в бюджетной школе обходились бы в сходную сумму.
«Нашу Школу» на Flamp оценивают на
— Во-первых, подход к обучению детей нестандартен, педагоги применяют инновационные подходы в образовании, самостоятельные наработки. Учителя вежливы и открыты к детям, это очень важно. Атмосфера в школе дружеская, если и бывают конфликты между детьми, как без этого, то педагоги пресекают их и «примиряют враждующих». В общем, дети под контролем.
«Эврика»
«Эврика» тоже одна из старейших частных школ г
Как указано на сайте школы, обучение опирается на общепризнанные психологически ориентированные модели: личностную, развивающую и обогащающую.
— Мы стараемся сохранять баланс между временем, затрачиваемым на выполнение обязательного государственного стандарта, и временем, необходимым для развития творческих способностей ребенка, его общего кругозора
Уроки в школе начинаются в 09:15. После первого урока у детей завтрак,
Так, например, в начальной школе детям преподаются конструирование, резьба по дереву, английский язык, а также работают театр кукол и кружок литературного творчества.
Как рассказал НГС родитель одного из учеников школы Алексей, в классах школы учится по
— В месяц платим 20 тысяч рублей, плюс за автобус
«Эврику» пользователи «Флампа» оценивают на
— Учился здесь с 1-го по 11-й класс. Отдал в эту школу своего ребенка
Из минусов отмечают слабую подготовку по физико-математическому профилю.
Что дешевле — купить квартиру рядом с престижной школой или оплатить частную
После нехитрых расчетов мы получили среднюю стоимость месяца обучения в частной
Двухкомнатная квартира в доме на
А вот цена на трехкомнатную квартиру
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В прошлом году НГС побывал на приеме «Золотые надежды России» в Экспоцентре и спросил у медалистов, как они превратились из троечников в отличники, куда нынче модно поступать и как им удалось обмануть систему ЕГЭ.
Обзор еще пяти частных школ полного цикла читайте скоро на НГС.