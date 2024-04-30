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Город Авария в непогоду истории «Хочу, чтобы дочки пошли в школу в Новосибирске»: герой в кипятке Рза Рзаев — о жизни после аварии, облавах на мигрантов и планах

«Хочу, чтобы дочки пошли в школу в Новосибирске»: герой в кипятке Рза Рзаев — о жизни после аварии, облавах на мигрантов и планах

19 января самый известный грузчик Новосибирска перенес через реки кипятка больше 20 человек

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Этот снимок публиковали не только в России и Азербайджане, но и во всем мире

Рза Рзаев стал известен 17 января 2024 года, когда в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария. Проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально затопило. В тот вечер ожоги получили 14 человек, троих из них даже пришлось госпитализировать, и пострадавших могло бы стать больше: в школе закончилась вторая смена, а взрослые горожане возвращались домой с работы. Среди последних был грузчик с Хилокского рынка Рза Рзаев, который не поспешил поскорее преодолеть затопленный перекресток, а сначала выстроил на нем самодельный мост, а затем и вовсе начал переносить людей через горячий поток. Спустя три месяца после коммунального ЧП журналисты НГС вновь поговорили с самым известным грузчиком города, чтобы узнать, встретился ли он с семьей, как видит свое будущее, и ударили ли по нему проверки на рынке.

День, изменивший все

— Я когда прилетел в феврале к дочке на день рождения, меня ведь в аэропорту встретили журналисты, Баку-тв, — смеется самый известный грузчик Новосибирска. — Пришлось сначала интервью давать, а потом только к семье ехать.

Его жизнь разделилась на «до» и «после» вечером 17 января. До были ежедневный тяжелый труд: подъем в 4 часа утра, торопливый завтрак, путь на Хилокский рынок и изнурительная работа. Невысокий, без выраженных мышц мужчина таскал тяжеленные палеты и мешки с овощами и фруктами от открытия и до закрытия рынка. Большую часть денег посылал на родину, в Азербайджан, где жила его семья. Возвращался домой, наводил порядок, ложился спать. После — десятки журналистов с камерами, задающие ему одни и те же вопросы: почему не испугался? Как так быстро сориентировался? Гордится ли им семья?

А в середине был очень страшный вечер, когда возвращаясь домой, он вдруг понял, что привычный перекресток возле дома не разглядеть из-за густого пара, поднимавшегося от текущего по улице потока горячей воды. Увидев замерших у края тротуара перепуганных школьников, Рза в первую очередь подумал, что в такой ситуации могли оказаться его собственные дочки, и немедленно начал действовать.

— Я знал, что рядом Ленинский рынок, а на нем палеты есть. Принес их и сделал дорогу, как мост. Детей на плечо брал и переходил. Еще женщины были, мужчины, 60 лет, 65 и старше — они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес, — говорит Рза. — Я маленький, но сила у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал.

Дочки Рзы живут в Азербайджане, но он мечтает, чтобы уже осенью они пошли в школу в Новосибирске

На улице он провел больше часа. Кому-то просто помогал перейти, уже выучив, где лежат палеты, буквально на ощупь. Детей и стариков — нес на руках. Обращать внимание на что-то, кроме того, что он делает, Рзе было некогда. А в этот момент редакция НГС публиковала первую новость о неравнодушном новосибирце, который не растерялся и пришел на помощь другим горожанам. Позже фотографии Рзы, несущего через реку кипятка детей, сделанные нашим фотокорром Александром Ощепковым, опубликуют не только во всей России, но и по всему миру, Рзу начнут узнавать на улицах, а давать интервью он станет не реже, чем поп-звезды. Восхищенные его поступком горожане соберут мужчине подарок на день рождения — деньги на билеты в Азербайджан, чтобы он встретился с женой и дочками. Рза растеряется, потом даже немного обидится: он же не за деньги работал. И в итоге переведет всю сумму в детский дом.

И его жизнь вернется в прежнее русло. Но не совсем.

Жизнь после аварии

В Азербайджане Рзу встретили, как и в Новосибирске, — как героя. Больше всего, кажется, обрадовалась мама грузчика: она и раньше считала, что с детьми ей повезло, но увидев сына на экране, даже расплакалась.

— У меня папа давно умер, мы были маленькие, — рассказывает о семье Рза. — Нас было шестеро: четыре брата, две сестры. Воспитывала нас мама. Она работала, а я по дому был. Убирал, подметал, воду таскал. Даже лаваш пек. Мама придет с работы, увидит, что все чисто и красиво, и похвалит. Скажет: «ты мне [как] третья дочка».

Правда, нормально пообщаться не вышло: здоровье у пожилой женщины ухудшилось, она попала в больницу, и большую часть отпуска Рза провел в хлопотах. Причем не в тех, которые планировал, собираясь в поездку.

— Я очень хочу, чтобы в сентябре мои дочки пошли в школу в Новосибирске, — говорит Рза, — хочу перевезти семью сюда. Но пока с гражданством у меня ничего не выходит. Хоть губернатора о помощи проси.

Тем, кого не нужно было нести, Рза указывал путь через импровизированный мостик

Это — главная боль мужчины: когда работает миграционная служба, работает и Хилокский рынок, а деньги сами себя не заработают. Вот приходится и дальше жить мигрантом, сталкиваясь со всеми рисками, которые несут гастарбайтеры.

— Я понимаю, почему на рынке рейды устраивают, — говорит он. — В «Крокусе» страшная трагедия произошла. Я соболезную всем, кто потерял близких там, кто погиб. Страшно, что кто-то приезжает жить и работать, а кто-то приезжает убивать. Так что я понимаю, почему все так происходит. Но у меня и у моих друзей проблем не было, у нас документы все в порядке. Я вообще считаю, что если ты приехал в другое государство, надо соблюдать его правила.

Мотивирующая история Рзы стала одним из самых ярких, но далеко не единственным событием середины января в Новосибирске. Все новости о коммунальных авариях на левом берегу мы собрали в одном месте.

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