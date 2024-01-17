«Больше 20 человек перенес»: новосибирец построил «мост» через залитую водой улицу и переправляет детей через бурный поток

Житель Ленинского района Рыза Рызаев проложил через затопленный после аварии на теплотрассе перекресток Пархоменко и Троллейной мостик из палет. Переправа оказалась хлипкой, тогда мужчина решил переносить детей и тех, кто не может сам переправиться на другую сторону потока на руках. Действия неравнодушного новосибирца попали в объектив нашего коллеги, фотожурналиста НГС Александра Ощепкова.

