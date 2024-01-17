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СрочноНовосибирец перенес через воду 20 человек
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Авария в непогоду

«Больше 20 человек перенес»: новосибирец построил «мост» через залитую водой улицу и переправляет детей через бурный поток

Он проложил через проезжую часть палеты

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Школьникам непросто перебираться через затопленный перекресток

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Житель Ленинского района Рыза Рызаев проложил через затопленный после аварии на теплотрассе перекресток Пархоменко и Троллейной мостик из палет. Переправа оказалась хлипкой, тогда мужчина решил переносить детей и тех, кто не может сам переправиться на другую сторону потока на руках. Действия неравнодушного новосибирца попали в объектив нашего коллеги, фотожурналиста НГС Александра Ощепкова.

Сначала Рыза положил на проезжую часть палеты и деревянные поддоны, но часть пешеходов не смогла пересекать проезжую часть даже по самодельной переправе. Женщинам неравнодушный новосибирец помогает перейти на другую сторону улицы за руку, детей — переносит на руках.

— Больше 20 человек перенес уже, — рассказал новосибирец. — Помочь людям надо было, и все.

Детей новосибирец носит на руках, женщин и пенсионеров переводит за руку

Детей новосибирец носит на руках, женщин и пенсионеров переводит за руку

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Очередная коммунальная авария произошла в Ленинском районе Новосибирска сегодня около 4 часов дня возле многоэтажки по адресу Петропавловская, 2. По свидетельствам очевидцев фонтан из разорвавшейся трубы бил вверх на высоту седьмого этажа. По данным СГК, ее проложили 61 год назад. После аварии пять человек обратились за медицинской помощью, как минимум один из них, по свидетельствам очевидцев, сильно пострадал. За коммунальным ЧП, его последствиями и ходом ликвидации мы следим в режиме онлайн.

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