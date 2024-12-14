В Новосибирске ищут 21-летнего парня — он пропал в конце ноября

В Новосибирске ищут 21-летнего Сергея Савельева из Дзержинского района. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
По информации волонтеров, местонахождение сибиряка неизвестно с 28 ноября.
Рост Сергея Савельева составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза зеленые. Парень был одет в оранжевую куртку, черные штаны и черные ботинки.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112. НГС обратился в пресс-службу поискового отряда за комментарием.
В октябре в Кировском районе Новосибирска пропал 9-летний мальчик. Позже его нашли живым.