«Крики и сигнализация разбудили людей»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском — видео

Полиция проводит проверку Источник: АСТ-54 Black











В Новосибирске в ночь на 14 декабря группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как говорится в посте, инцидент произошел в Северо-Чемском жилмассиве. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.

— Четыре человека устроили потасовку со стрельбой во дворе дома 1/1 на Саввы Кожевникова сегодня ночью. Крики, маты и сигнализация автомобиля разбудили людей, — говорится в посте.

Источник: АСТ-54 Black

Судя по данным с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел около 04:00. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, заявлений по этому факту в полицию не поступало.

— Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в МВД.