«Крики и сигнализация разбудили людей»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском — видео

В Новосибирске в ночь на 14 декабря группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как говорится в посте, инцидент произошел в Северо-Чемском жилмассиве. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.
— Четыре человека устроили потасовку со стрельбой во дворе дома 1/1 на Саввы Кожевникова сегодня ночью. Крики, маты и сигнализация автомобиля разбудили людей, — говорится в посте.
Судя по данным с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел около 04:00. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, заявлений по этому факту в полицию не поступало.
— Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в МВД.
Ранее в Новосибирске парень выстрелил в двух посетителей бара на улице Гоголя. После этого 20-летний юноша сбежал с места преступления.