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Криминал «Крики и сигнализация разбудили людей»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском — видео

«Крики и сигнализация разбудили людей»: новосибирцы устроили разборки со стрельбой в Северо-Чемском — видео

Инцидент произошел на улице Саввы Кожевникова

1 539
14 комментариев

Полиция проводит проверку

Источник:

В Новосибирске в ночь на 14 декабря группа мужчин устроила разборки со стрельбой. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как говорится в посте, инцидент произошел в Северо-Чемском жилмассиве. Сначала жители слышали громкую ругань, а после послышались и выстрелы.

— Четыре человека устроили потасовку со стрельбой во дворе дома 1/1 на Саввы Кожевникова сегодня ночью. Крики, маты и сигнализация автомобиля разбудили людей, — говорится в посте.

Источник:

Судя по данным с камеры видеонаблюдения, инцидент произошел около 04:00. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, заявлений по этому факту в полицию не поступало.

— Информация по выявленной публикации в СМИ зарегистрирована сотрудниками органов внутренних дел в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в МВД.

Ранее в Новосибирске парень выстрелил в двух посетителей бара на улице Гоголя. После этого 20-летний юноша сбежал с места преступления.

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Комментарии
14
265889986
23 минуты
Простые будни а вы что хотите как в 90-ые,не выйдет ,у любимца всё под контролем.
Гость
31 минута
Стало хуже чем в 90-е. В то время хоть понятия были, а щас исключительно гопота месят всех без разбора.
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