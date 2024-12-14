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Развлечения обзор Остаемся завывать: кому стоит опасаться последнего полнолуния 2024 года

Остаемся завывать: кому стоит опасаться последнего полнолуния 2024 года

Холодная Луна даст о себе знать 15 декабря

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2 комментария

Астрологи предупреждают — 15 декабря нас ждет непростое комбо

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15 декабря произойдет последнее полнолуние этого года, известное также, как Холодная Луна. Этот день обещает быть прямо-таки мистическим: полнолуние будет проходить под знаком Близнецов, а еще выпадает на период активности ретроградных Меркурия и Марса. Как пережить эту небесную круговерть, узнали у астролога Дарьи Бруин.

Почему Холодная Луна

Название «Холодная Луна» пришло от индейского племени мохоков, проживавшего в Северной Америке. Его происхождение объясняется просто: декабрь — один из самых холодных месяцев в Северном полушарии.

Также в северных широтах ее называют «Луной длинной ночи». Это связано с тем, что декабрьское полнолуние совпадает по времени с самыми длинными ночами в году и происходит накануне зимнего солнцестояния, 21 декабря, когда световой день становится минимальным.

— В этом году Холодная Луна будет находиться под влиянием знака Близнецов. 15 декабря 2024 года полнолуние обещает насыщенный и энергетически заряженный день. На первый план выйдут темы общения, знаний и социальных связей, а также осознанность в эмоциональной и ментальной сферах, — объясняет астролог Дарья Бруин.

Астрологическая картина дня

Полнолуние в Близнецах — это время активного обмена информацией, обострения интуиции и стремления к новым знаниям. Однако этот день окажется довольно напряженным из-за влияния ретро-Меркурия и ретро-Марса.

Ретроградный Меркурий влияет на коммуникацию, логику и технические аспекты. Поэтому 15 декабря возможны недоразумения, ошибки в переписке или путаница в делах. Это период, когда стоит пересматривать старые цели, но не торопиться с новыми планами.

Ретроградный Марс добавляет внутреннего напряжения и заставляет переоценить свои силы. Сегодня у вас может появиться сильное раздражение или ощущение, что всё идет не так, как планировалось.

Энергия дня также подчеркнет необходимость баланса между эмоциями и обязанностями. Она благоприятствует завершению начатых дел, но требует внимательности и дисциплины.

Овен

Полнолуние активирует сферу общения. Вы можете оказаться в центре внимания, но будьте осторожны с резкими высказываниями. Избегайте конфликтов в рабочих или личных чатах.

Телец

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Не поддавайтесь импульсивным покупкам и внимательно проверяйте информацию о сделках или вложениях. Спокойствие — ваш главный союзник.

Близнецы

Это ваш день, но переизбыток энергии может привести к хаосу в жизни. Будьте внимательны к своему здоровью и не берите на себя слишком много обязательств. Используйте 15 декабря для самоанализа.

Рак

Интуиция обострится, и вам будет сложно игнорировать внутренние сигналы. Постарайтесь избегать переутомления. День больше подходит для уединения, чем для шумных мероприятий.

Лев

Ваша социальная активность достигнет пика — вам захочется пообщаться буквально со всеми. Однако помните, что не каждый человек заслуживает вашего времени. Берегите нервы и не сплетничайте.

Дева

Деловые вопросы выйдут на первый план. Вы можете получить важные известия или столкнуться с неожиданными изменениями в работе. Однако, что бы ни случилось, держите эмоции под контролем и тщательно проверяйте информацию.

Весы

Идеальный день для получения новых знаний или планирования путешествий. Однако помните о том, что сегодня выходной, и не перегружайте себя. Если нужно что-то срочно сделать, сосредоточьтесь на конкретных задачах, чтобы не распыляться.

Скорпион

Вас могут обуять сильные эмоции. Но не спешите потакать своим желаниям, важно проявить терпение, чтобы добиться своего. Избегайте манипуляций и будьте осторожны с личными финансами. День подходит для самосовершенствований и медитации.

Стрелец

Полнолуние затронет личную жизнь. Возможны неожиданные откровения или конфликты со второй половинкой. Главное — сохранять спокойствие и избегать обвинений, чтобы всё не закончилось разрывом.

Козерог

Обратите внимание на здоровье. Постарайтесь избегать переработок и уделите время отдыху. Расставляйте приоритеты, чтобы не захлебнуться в рутине.

Водолей

Энергия полнолуния в Близнецах вдохновит вас на творчество и новые проекты. Однако будьте осторожны с обещаниями — их выполнение может оказаться сложнее, чем вы думаете.

Рыбы

Семейные вопросы выйдут на первый план, и потребуется ваше активное участие в решении бытовых проблем. Будьте готовы к компромиссам и избегайте чрезмерной эмоциональности. Несмотря на насыщенный астрологический фон полнолуния в Близнецах, вам крайне важно принимать сегодня взвешенные решения.

А вы ощущаете на себе влияние полнолуния?

Да, беспрестанно вою
Покрываюсь шерстью
У меня вырастают клыки
Чувствую недомогание
У меня всё прекрасно при любой Луне
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Комментарии
2
Гость
17 минут
"Однако помните, что не каждый человек заслуживает вашего времени. Берегите нервы и не сплетничайте." Ну последнее для таких аристократов голубых кровей как я и не свойственно. А относительно первого - я стараюсь дать шанс всем. Привет. А вы в целом как? Как у вас, Меркурий ретроградный или не ретроградный?
Гость
18 минут
И такая довольная сидит скалится.
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