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Авария в непогоду

«Один загибался весь, на ноги наступать не мог»: два человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске

Их доставили в больницу

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На месте аварии работают сотрудники СГК

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Недалеко от места порыва на теплотрассе 17 января два человека получили ожоги. Информацию подтвердили в областной больнице.

Один из очевидцев рассказал редакции НГС, что один из пострадавших получил ожоги ног на перекрестке с улицей Котовского.

— Увидел этого человека, который пришел как раз с перекрестка с Котовского. Видно было, что он загибался весь. И мы его в цветочный магазин завели. Он снял носки, задрал штаны, у него там вся кожа слезла. Один человек сбегал за кремом, попытались боль эту снять. Он наступать не может, два человека его под руки посадили в машину, — сообщил НГС очевидец Антон Яковлев.

По словам мужчины, его отправили в больницу №34. В медучреждении корреспонденту НГС сказали, что пострадавший туда не поступал. После этого в пресс-службе Новосибирской областной больницы НГС рассказали, что из-за на месте пострадали два человека. Их доставили в медучреждение с ожогами.

— В ожоговый центр поступили два пациента с ожогами. По результатам осмотра одного из них госпитализировали, второго — отправили на амбулаторное лечение, — сообщила НГС пресс-секретарь областной больницы Анжелика Чернявская.

НГС собирает в онлайнт-трансляции все, что известно об инциденте.

Обновлено. В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что после аварии пострадали пять человек. Подробности пока неизвестны.

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