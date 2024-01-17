«Один загибался весь, на ноги наступать не мог»: два человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в Новосибирске

— Увидел этого человека, который пришел как раз с перекрестка с Котовского. Видно было, что он загибался весь. И мы его в цветочный магазин завели. Он снял носки, задрал штаны, у него там вся кожа слезла. Один человек сбегал за кремом, попытались боль эту снять. Он наступать не может, два человека его под руки посадили в машину, — сообщил НГС очевидец Антон Яковлев.

