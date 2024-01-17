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Авария в непогоду

Бригады работают: сотрудники СГК выехали на новую коммунальную аварию на левом берегу

Порыв произошел на улице Петропавловской

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Над местом порыва поднялся столб пара

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В Новосибирске 17 января произошел порыв на трубопроде на улице Петропавловской. Информацию подтвердили в «Сибирской генерирующей компании»:

— Сегодня обнаружили дефект трубопроводе диаметром 700 мм по ул. Петропавловской. В настоящее время на месте уже находятся три бригады и готовятся приступить к работам.

Количество домов, в которых отключат отопление, и сроки устранения дефекта пока неизвестны. В СГК обещают сообщить информацию об этом в ближайшее время.

Столб пара, который поднялся над местом порыва, читатели НГС заметили сегодня вечером. НГС рассказывает о последствиях происшествия в онлайн-трансляции.

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