Получил благословение от Ванги, спас голос Пугачевой, сел в тюрьму: что стало с известным экстрасенсом нулевых

Отсидев положенный срок, «экстрасенс» вернулся к лечению людей Источник: Надмед.рф











Экстрасенс, народный целитель или просто мошенник? Имя Рамиля Гарифуллина из Набережных Челнов гремело по всей России в начале нулевых. В его медицинский центр «Надежда» приезжали пациенты из разных уголков страны в надежде на волшебное излечение. Целитель обещал помочь даже в самых безнадежных ситуациях, когда дипломированные врачи сделать более ничего не могли.

Источник: 116.RU

Гарифуллину доверяли и обычные люди, и чиновники, и даже звезды эстрады. Очевидцы рассказывали, что в 2008 году в клинику экстрасенса даже приезжала спасать голос сама Алла Пугачева. Правда, видели ее только сотрудники центра, с другими пациентами она не пересекалась. И доподлинно неизвестно, насколько ей помогло лечение Гарифуллина.



Источник: Надмед.рф











На прием к целителю всегда была большая очередь, а стоимость лечения варьировалась от степени тяжести заболевания. Лечил он, кажется, абсолютно всё — от проблем с пищеварением и простуды до онкологии. По крайней мере, обещал, что вылечит. В 2004 году газета «Уфимский меридиан» писала о Гарифуллине как о «пророке в своем отечестве». Отмечали, что таких, как он, в мире всего несколько десятков человек, а в 1991 году экзамен у него принимала всемирно известная слепая ясновидящая Ванга.



Свои сакральные знания Гарифуллин получил в наследство от бабушки. Экстрасенс родился 1 января 1960 года — в день ее рождения. Накануне его 18-летия бабушка принесла ему сосуд с заговоренной водой и попросила выпить всё до последней капли. Он выпил воду и отключился. Следующие 11 дней юный Рамиль провел в бессознательном состоянии, в жару, а очнувшись, узнал, что бабушки уже нет в живых. Она ушла в мир иной, передав свой дар целительства и ясновидения любимому внуку. По крайней мере, так рассказывал сам Гарифуллин.

Источник: Надмед.рф

Конец карьере экстрасенса пришел в 2012 году, когда матери одной из его пациенток удалось довести дело до суда. Бывший пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Валентина Нурмухаметова целых семь лет пыталась добиться справедливости после смерти своей дочери Альфии в 2005 году, дошла до федерального телевидения, и лишь тогда делом заинтересовалась прокуратура. Гарифуллин обещал вылечить девушку от рака желудка дефицитными лекарствами, запросил с родителей пациентки огромную сумму денег — 2,5 миллиона рублей, но обещание не сдержал.



Источник: Надмед.рф











В суде Валентина Нурмухаметова вспоминала, как ей посоветовала обратиться к Гарифуллину экс-замглавы мэра города, когда никакие традиционные методы лечения не приносили результата. При встрече целитель сразу предупредил ее, что у него большая очередь на онкологических больных, назвал цифру в 3 тысячи человек. И сразу сказал, что ему нужны деньги, причем срочно.



— Запросил 2,5 миллиона. Муж предложил взять машину Audi 600 за 1,8 миллиона, но он не взял. Гарифуллин сказал, что мы должны перечислить деньги обязательно через коммерческую структуру. Он ничем не объяснил, почему назначена именно эта сумма. Сказал, что поедет в Юматово, и туда ему самолетом привезут из Министерства обороны дефицитные лекарства, которые доступны для получения только ему. Он называл фамилии Фрадкова (Михаил Фрадков — на тот момент председатель правительства РФ. — Прим. ред.), сотрудников ФСБ, говорил, что работает чуть ли напрямую с Путиным, поскольку он якобы входит в число целителей, к которым тот обращается, — приводили слова потерпевшей во время заседания в 2013 году челнинские СМИ.

Источник: Надмед.рф











Валентине Нурмухаметовой с большим трудом удалось достать часть денег: 855 тысяч рублей перечислила организация «Татнефть-Москванефтепродукт», где работала ее дочь, и 600 тысяч пришло из фонда «Милосердие». По словам женщины, в счет погашения недостающей суммы за лечение целитель просил помочь ему с благоустройством территории возле его медицинского центра «Надежда». За это она заплатила еще 100 тысяч рублей. Также он просил организовать ему съемочную группу для создания собственного фильма — это обошлось еще в 50 тысяч.



Родители Альфии настолько сильно хотели спасти дочь, что были готовы безоговорочно верить Гарифуллину, который ежедневно рассказывал им о том, как его лечение вытягивает пациентов чуть ли не с того света. Во время лечения дочери Нурмухаметова узнала и о визите в центр Аллы Пугачевой. Когда певица уехала, экстрасенс горделиво заметил, что кому-то жалко тратить на лечение какие-то 16 тысяч рублей, а Алла Борисовна отдала аж 9 миллионов.

Источник: Надмед.рф











За неделю до смерти Альфии целитель внезапно исчез, никому не говоря ни слова. Девушку лечили обычными, аптечными биодобавками, травами и свежевыжатым свекольным соком. В день смерти пациентки он снова появился, привел с собой какого-то реаниматора, который якобы должен был воскресить Альфию. Когда через 10 дней после смерти дочери Валентина вышла на работу, он пришел к ней и пообещал, что вернет все деньги. Однако этого так и не произошло. А когда через год Нурмухаметова пришла к нему в центр «Надежда», он ее уже не узнал и приказал охране выставить женщину на улицу.



На суде Гарифуллин заявил, что в глаза не видел документов о том, что у Альфии Нурмухаметовой была 4-я стадия рака. О перечислении средств от «Татнефть-Москванефтепродукт» и благотворительного фонда он также ничего не знал: документы якобы впервые увидел у следователя. Более того, целитель опровергал все заявления потерпевшей по поводу космической суммы лечения, заявил, что полный курс в медицинском центре «Надежда» стоит всего лишь около 1500 рублей.

Источник: Надмед.рф











— Я никого никогда не обманывал и не собираюсь обманывать, — говорил он. — Когда Нурмухаметова пришла ко мне, я ей сразу сказал, что с онкологическими больными не работаю, тем более с теми, у кого рак 4-й степени — такое уже никогда не вылечится. Она мне сказала, что дочь постоянно плачет, что ей жить осталось две недели. Попросила хотя бы психологически помочь.



Изначально гособвинение требовало для Гарифуллина 5 лет лишения свободы и возмещения всех материальных исков потерпевших. В итоге 30 сентября 2013 года суд Набережных Челнов признал Рамиля Гарифуллина виновным в мошенничестве в крупном размере. Суд счел, что гособвинению удалось доказать факт хищения денежных средств «под предлогом оказания квалифицированной медицинской помощи больным с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями». При этом Гарифуллин «использовал психологическую подавленность» больных и их родных. Его приговорили к 3 годам колонии общего режима и выплате штрафа в 300 тысяч рублей в пользу государства. Также суд постановил, что целитель должен вернуть Валентине Нурмухаметовой 150 тысяч рублей.

Источник: Надмед.рф











На этом история скандального целителя не закончилась. Отсидев положенный срок, Гарифуллин решил вернуться к своей «медицинской» карьере. Судимость с него была снята 11 июля 2019 года апелляционным постановлением Кировского областного суда. А еще двумя годами ранее целитель возобновил работу медицинского центра «Надежда», только на сей раз уже в Вятских Полянах Кировской области. Гарифуллин решил сделать упор на восточную медицину и рассказывает об «уникальной лечебно-диагностической аппаратуре» из Китая.

Источник: Надмед.рф











Заходя на сайт центра, первым делом видишь многообещающую надпись: «Госучреждения, звезды российской эстрады, правительство ОАЭ, американцы и представители других стран не случайно приглашали к себе Гарифуллина Рамиля Шамсирахмановича». В новой «Надежде» сейчас проводят огромное количество массажей, лазерное очищение крови, китайскую квантовую терапию, акупунктурную лазерную терапию и прочие процедуры. Также Гарифуллин анонимно лечит от алкогольной зависимости в индивидуальном порядке.



Например, прямо сейчас идет запись на полный курс с 9 мая на 4 дня, он включается в себя 88 лечебно-оздоровительных процедур и стоит 16 500 рублей. Позвонив по указанному контактному номеру, нам уточнили, что единственная действующая клиника Гарифуллина находится только в Кировской области, а также узнали, что стоимость любого лечения выставляется исключительно после личного приема.

Источник: Надмед.рф











Стоит отметить, что на сайте медицинского центра нет ни одного документа, подтверждающего наличие медицинского образования Рамиля Гарифуллина. Зато есть огромное количество сомнительных дипломов и отсканированных сертификатов, на которых ручкой вписаны его имя и фамилия. Потенциальные пациенты могут увидеть, что глава клиники был награжден памятной медалью 60 лет окончания Второй мировой войны и получил диплом за выдающийся вклад в развитие отечественного производства и переработки сои.

Источник: Надмед.рф











Источник: Надмед.рф











Связаться с самим Рамилем Гарифуллиным нам, к сожалению, не удалось, однако корреспондент портала 116.RU смогла побеседовать с несколькими его пациентами — Викторией, которая лечилась у него еще в 2004 году, и семейной парой Светланой и Олегом, которые были в клинике целителя в прошлом году.

Следует упомянуть, что даже в далеком 2013 году, во время судебного процесса, у Гарифуллина была масса защитников, которые били в грудь кулаком, доказывая, что его лечение им помогло. Правда, помимо слов, никаких подтверждений этому не было. Виктория из Набережных Челнов, которая обращалась к экстрасенсу за помощью с проблемами со спиной, вспоминает, что тогда ей действительно казалось, что его методы ее исцелили.

Источник: Надмед.рф











— Не скажу, что боли стали меньше, но он как-то умел воздействовать на людей, что ли, появлялось хорошее настроение, вера в то, что всё будет хорошо. Я тоже пила соки, ходила на физиотерапию. Оплачивал всё мой покойный муж, я не могу сказать, сколько это стоило, но я была довольна на тот момент. Сейчас бы, конечно, я бы в «Надежду» не пошла, в те годы это казалось нормальным. Весь город о нём говорил, люди мечтали попасть к Гарифуллину на прием, — говорит Виктория.



Лечение в Вятских Полянах Светлане и Олегу посоветовал друг семьи, который вернулся из Кировской области в Татарстан в более чем приподнятом расположении духа, — радовался, что вылечил подагру. Семейная пара из Альметьевска прошла курс оздоровительного лечения и осталась довольна, единственное, что не понравилось — дешевая обстановка.

Источник: Надмед.рф











— Сил стало больше, почувствовали себя молодыми, но было бы здорово, если бы сменили обстановку, больше денег вложили в ремонт центра, всё время не покидало ощущение, что мы перенеслись во времени куда-то на 20 лет назад, — сказал в разговоре с журналистом Олег.

Сам медицинский центр назвать успешным вряд ли можно. За 2023 год клиника Гарифуллина принесла всего 314 тысяч выручки. Чистая прибыль — 219 тысяч рублей.