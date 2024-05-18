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Животные «Дарит только положительные эмоции»: милого щенка чихуа-хуа продают в Новосибирске — за него просят 120 тысяч

«Дарит только положительные эмоции»: милого щенка чихуа-хуа продают в Новосибирске — за него просят 120 тысяч

Малыш весом всего 1300 граммов

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17 комментариев
Малыш полностью адаптирован к домашнему содержанию

Щенка чихуа-хуа продают в Новосибирске за 120 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как говорится в объявлении, малыш появился на свет 30 ноября 2023 года. Цвет окраса — черно-коричневый. Как отмечет продавец, щенок с детства приучен к туалету.

— На фото мелкий мальчуган, весом 1300 граммов. Общительный, контактный, спокойный. Обожает ручки. Умненький и легко обучаемый. Полностью адаптирован к домашнему содержанию, не пакостит, не портит мебель, не гадит. Дарит только положительные эмоции, — сообщает продавец.

Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче щенка новым хозяевам. Помимо этого, возможна доставка в другие города России. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.

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Щенок Чихуа-хуа Авито Новосибирск
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