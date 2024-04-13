Уже поднялись ушки: в Новосибирске продают пухлых щенков — цена доходит до 130 тысяч

Судя по описанию, щенкам почти по два месяца Источник: «Авито»











На сайте объявлений в Новосибирске разместили объявление о продаже щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.



Цвет окраса французских бульдогов — лиловый подпал, судя по фото, он напоминает серебристо-бежевый.



— Дети от пары высокопородных производителей. На момент передачи будут иметь прививки по возрасту, чип и документы СКОР (Союз кинологических организаций России — прим. ред.), — говорится в объявлении.



Судя по описанию, всего продается три щенка. Представившись покупательницей, журналистка НГС написала сообщение продавцу — в ответ на него та рассказала, что мальчик стоит 120 тысяч, а девочки по 130 тысяч рублей. У всех этих щенков уже поднялись ушки, уверяет автор объявления.



— Щенки в Новосибирске. Видео [с ними можно будет посмотреть] онлайн. Дети на карантине после вакцинирования, — в переписке отметила женщина.



Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей — у него есть бурманские гены.

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