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Животные Уже поднялись ушки: в Новосибирске продают пухлых щенков — цена доходит до 130 тысяч

Уже поднялись ушки: в Новосибирске продают пухлых щенков — цена доходит до 130 тысяч

Рассматриваем фото животных

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7 комментариев
Судя по описанию, щенкам почти по два месяца

На сайте объявлений в Новосибирске разместили объявление о продаже щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.

Цвет окраса французских бульдогов — лиловый подпал, судя по фото, он напоминает серебристо-бежевый.

— Дети от пары высокопородных производителей. На момент передачи будут иметь прививки по возрасту, чип и документы СКОР (Союз кинологических организаций России — прим. ред.), — говорится в объявлении.

Судя по описанию, всего продается три щенка. Представившись покупательницей, журналистка НГС написала сообщение продавцу — в ответ на него та рассказала, что мальчик стоит 120 тысяч, а девочки по 130 тысяч рублей. У всех этих щенков уже поднялись ушки, уверяет автор объявления.

— Щенки в Новосибирске. Видео [с ними можно будет посмотреть] онлайн. Дети на карантине после вакцинирования, — в переписке отметила женщина.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей — у него есть бурманские гены.

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Новосибирск Щенки Французский бульдог Собаки Авито Животные
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