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Животные Дружелюбные и не будет меха: в Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей — у него есть бурманские гены

Дружелюбные и не будет меха: в Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей — у него есть бурманские гены

Кошки этой породы очень дружелюбные

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У Елены три кошки, которые дают потомство

В Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей. Объявление появилось на Avito в марте. Как рассказывает автор объявления Елена, на продажу выставлена кошка европейской бурманской породы.

У котенка, судя по описанию, окрас цвета голубого жемчуга. Родились котята 4 марта.

— Территориально находимся в Новокузнецке. Стоимость зависит от цели приобретения. Отправляю в любые города, — написала автор объявления.

Елена также продает «бурманского мальчика», но цена за котенка не указана. Как рассказала НГС заводчица, котята были выведены специально и племенным способом. Мама кошки выигрывала чемпионаты. Перед скрещиванием папу и маму проверили на генетические заболевания. У котят есть все документы.

— Эти кошки отличаются от других пород. По дому у вас не будет летать много шерсти. Подшерстка у кошки нет. Кошка имеет особенно современный тип. У нее мех очень сильно похож на норку, когда кошка уже взрослая — мех переливается. Они практически не подвержены заболеваниям. Очень любят своих хозяев, — рассказала про породу Елена.

Заводчица объясняет, что породистые кошки такого уровня не могут стоить дешево. Их потомков покупали за границей, а на то, чтобы вырастить котенка, уходит много денег и сил.

В феврале в Новосибирске на сайте объявлений Avito появилось объявление о продаже ориентального котенка экстремального типа. За кота просили 80 тысяч рублей.

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