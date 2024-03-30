Дружелюбные и не будет меха: в Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей — у него есть бурманские гены

У Елены три кошки, которые дают потомство Источник: Авито











В Новосибирске продают котенка за 80 тысяч рублей. Объявление появилось на Avito в марте. Как рассказывает автор объявления Елена, на продажу выставлена кошка европейской бурманской породы.

У котенка, судя по описанию, окрас цвета голубого жемчуга. Родились котята 4 марта.

— Территориально находимся в Новокузнецке. Стоимость зависит от цели приобретения. Отправляю в любые города, — написала автор объявления.



Елена также продает «бурманского мальчика», но цена за котенка не указана. Как рассказала НГС заводчица, котята были выведены специально и племенным способом. Мама кошки выигрывала чемпионаты. Перед скрещиванием папу и маму проверили на генетические заболевания. У котят есть все документы.

— Эти кошки отличаются от других пород. По дому у вас не будет летать много шерсти. Подшерстка у кошки нет. Кошка имеет особенно современный тип. У нее мех очень сильно похож на норку, когда кошка уже взрослая — мех переливается. Они практически не подвержены заболеваниям. Очень любят своих хозяев, — рассказала про породу Елена.

Заводчица объясняет, что породистые кошки такого уровня не могут стоить дешево. Их потомков покупали за границей, а на то, чтобы вырастить котенка, уходит много денег и сил.