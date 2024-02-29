«Обучен премудростям»: в Новосибирске продают экстремального котенка инопланетной внешности — за него просят 80 тысяч

— Если вы давно мечтали о том, чтобы в вашей жизни появились прекрасные кошки инопланетной внешности — это ваш шанс! Котятки с большими ушками и горбоносой мордочкой. Ласковый темперамент, восточная внешность и крепкое здоровье ждет вас — указано в объявлении.

