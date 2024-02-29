«Обучен премудростям»: в Новосибирске продают экстремального котенка инопланетной внешности — за него просят 80 тысяч

В Новосибирске на сайте объявлений Avito продают ориентального котенка экстремального типа. За него просят 80 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте объявлений Avito.
— Если вы давно мечтали о том, чтобы в вашей жизни появились прекрасные кошки инопланетной внешности — это ваш шанс! Котятки с большими ушками и горбоносой мордочкой. Ласковый темперамент, восточная внешность и крепкое здоровье ждет вас — указано в объявлении.
По заверению продавца, котенок обучен «кошачьим премудростям», знает лоточек, когтеточку, кушает профессиональные корма, а так же мясные миксы из фермерского, экологически чистого и правильного мяса. Вакцинирован, также его готовы стерелизовать.
Мальчик голубого окраса. Стоимость — 80 тысяч рублей. Возраст котенка –2 месяца. Также заводчики предлагают раннее бронирование других котят. Цена — от 90 тысяч рублей. Доступны котята черный табби, шоколадный табби, красный.
Экстремальный тип ориентала — кошки, которые имеют выраженные по максимуму породные внешние черты: большие, широко расставленные ушные раковины, вытянутую морду, невыраженный угол между лбом и спинкой носа;
тонкий скелет, короткий, прилегающий к коже шерстный покров. Экстремальные котята стоят дороже обычных, так как получить потомство этого типа крайне тяжело.
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