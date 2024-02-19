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СрочноСибирячка обманом продала кошку под видом дорогой
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Сибирячка решила обманом продать бенгальскую кошку: она заявила, что это Европейская Бурма

Женщина подделала документы животного

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Так выглядит кошка породы Европейская Бурма. Фото не связано с судебным разбирательством, описанным в новости

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Жительницу Новосибирской области обвинили в мошенничестве после того, как она продала бенгальскую кошку под видом более дорогой породы Европейская Бурма. Дело рассмотрит суд.

По версии следствия, жительница Тогучинского района занималась разведением и продажей бенгальских кошек. В какой-то момент женщина поняла, что кошки породы Европейская Бурма стоят значительно дороже, и в апреле 2023 года решила на этом заработать.

— С этой целью она разместила объявление на интернет сайте о продаже котенка породы Европейская Бурма, при этом, с целью введения в заблуждение покупателя и осуществления умысла на мошенничество, изготовила регистрационную карточку на котенка и ветеринарный паспорт, согласно которым он якобы является котенком такой породы, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».

В том же месяце котенка купили. Когда животное подросло, покупатель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Как сообщила НГС старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова, котенок с поддельными документами обошелся покупателю в 20 000 рублей.

Продавцу предъявили объявление в мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Дело направлено в Тогучинский районный суд для рассмотрения по существу.

Прошлым летом сибирячка купила котенка мейн-куна за 6000 рублей. Питомец, которого назвали Принцем, оказался с блохами, отитом и переломанными лапами. При это продавец заявила, что проблем со здоровьем у животного не было. В ситуации разбирался НГС.

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