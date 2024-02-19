Сибирячка решила обманом продать бенгальскую кошку: она заявила, что это Европейская Бурма

Прошлым летом сибирячка купила котенка мейн-куна за 6000 рублей. Питомец, которого назвали Принцем, оказался с блохами, отитом и переломанными лапами. При это продавец заявила, что проблем со здоровьем у животного не было. В ситуации разбирался НГС.