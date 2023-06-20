«Пах мертвечиной»: сибирячка купила через объявление котенка мейн-куна за 6 тысяч рублей — он оказался больным

— Я купила рыжего котенка за 6000 рублей, мальчика с грустными глазами. Документы родителей, если их можно так назвать, мне показали, они были похожи на простые грамоты, на которых были написаны имена, порода и окрас котов. Сертификаты о прививках мне не показали, сказали, что прививок не делали. Также посоветовали обработать кота от блох, потому что: «Ну, они ходят где-то, мало ли что», — вспоминает разговор Софья. — Котенка назвала Принцем.

Цена за породистого котенка ее не смутила. До этого девушка взяла из другой семьи породистого котенка мейн-куна за 5 тысяч рублей, и он был здоров и с документами.