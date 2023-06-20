«Пах мертвечиной»: сибирячка купила через объявление котенка мейн-куна за 6 тысяч рублей — он оказался больным

Жительница Новосибирска Софья решила завести мейн-куна и купила котенка через сайт объявлений всего за
— Я купила рыжего котенка за 6000 рублей, мальчика с грустными глазами. Документы родителей, если их можно так назвать, мне показали, они были похожи на простые грамоты, на которых были написаны имена, порода и окрас котов. Сертификаты о прививках мне не показали, сказали, что прививок не делали. Также посоветовали обработать кота от блох, потому что: «Ну, они ходят где-то, мало ли что», — вспоминает разговор Софья. — Котенка назвала Принцем.
Цена за породистого котенка ее не смутила. До этого девушка взяла из другой семьи породистого котенка мейн-куна за
В этот раз сибирячке не так повезло.
— Я увидела у него огромное количество грязи в ухе, от него пахло как будто мертвечиной. Также я заметила, что по нему прямо бегают блохи. Обработала его специальным шампунем и почистила ухо. На следующий день я увидела, что грязи в ухе стало только больше и запах усилился. Мы поехали в ветеринарную клинику, в которой врачи нам сказали, что котенок очень больной, у него запущенный гнойный отит, цистит, передние лапы были сломаны. Живот из-за неправильного кормления раздут от газов, и такое ощущение, что котенка забрали с улицы из ужасных условий, а не у заводчика за
Сейчас она лечит Принца от отита (план лечения имеется в распоряжении редакции) и ждет решения врачей о том, что делать с лапами. Траты растут и скоро перевесят стоимость котенка.
— Я хочу предать огласке эту историю, чтобы люди внимательнее относились к выбору питомца и чтобы эта женщина прекратила заниматься продажей больных животных, — отметила Софья.
Корреспонденту НГС удалось связаться с продавцом.
— Увидела пост. Я в шоке, у нас всегда всё хорошо было. Не спорю, блохи были. Они у нас на улицу ходили. Но откуда у него проблемы с ногами и ушами — даже не знаю, — ответила корреспонденту НГС продавец котят Любовь.
В марте в Новосибирской области мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале.