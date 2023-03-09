«Жертва разведенцев»: шикарного мейн-куна бросили в подвале из-за проблем с глазами и редкой болезни

В Новосибирской области мейн-кун по кличке Шерхан оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале. У кота были проблемы с глазами, а потом обнаружилось еще два заболевания. Они не опасны для человека, поэтому породистому животному ищут новую семью.
— Его нашли в подвале в Черепаново. У него были залеплены глаза из-за генетической болезни, он не мог их открыть. Там местные ветеринары не могли помочь, — объяснила корреспонденту НГС куратор Анна Косолапова.
Кота привезли в Новосибирск, где после операции он стал нормально видеть и быстро пошел на поправку. При этом Шерхан оказался носителем двух болезней — ВИК (иммунодефицит кошек) и лейкоз.
— Сам он ими не болеет, не умирает от них. Но может заразить других кошек, поэтому семья должна быть без кошек. Эти болезни не опасны для людей, собак, хомячков. Иммунодефицит очень редко встречается. И вот такая комбинация с лейкозом еще реже. Он жертва разведенцев. Никто ничего не проверял, вот и получилось столько намешано заболеваний. Думаю, что купили его за пару тысяч по объявлению и вышвырнули, когда поняли, что глаза не открываются и гноятся, — говорит куратор.
Только на операцию на глаза волонтеры потратили 30 тысяч рублей. Корма уходит тоже немало. Вес Шерхана — 12 килограммов.
— Сейчас у него прекрасные глазки, он отлично видит, хорошо ест. Он нам обходится, как четыре средние кошки. Съедает почти 8 килограммов корма в месяц, — смеется Анна. — Он самый идеальный кот на свете! Тихий, спокойный, ласковый, лоточек на отлично. Ничего не портит. Примерно около двух лет, вакцинирован, кастрирован. С такой комбинацией он проживет легко около 10–12 лет, а может, и больше.
В прошлом году в Новосибирске породистый мейн-кун трижды оказывался в приюте из-за того, что хозяева не хотели его лечить. Люди каждый раз находили новые причины, чтобы отказаться от него.