«Жертва разведенцев»: шикарного мейн-куна бросили в подвале из-за проблем с глазами и редкой болезни

Кота привезли в Новосибирск, где после операции он стал нормально видеть и быстро пошел на поправку. При этом Шерхан оказался носителем двух болезней — ВИК (иммунодефицит кошек) и лейкоз.

— Сам он ими не болеет, не умирает от них. Но может заразить других кошек, поэтому семья должна быть без кошек. Эти болезни не опасны для людей, собак, хомячков. Иммунодефицит очень редко встречается. И вот такая комбинация с лейкозом еще реже. Он жертва разведенцев. Никто ничего не проверял, вот и получилось столько намешано заболеваний. Думаю, что купили его за пару тысяч по объявлению и вышвырнули, когда поняли, что глаза не открываются и гноятся, — говорит куратор.