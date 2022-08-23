«То ребенок родился, то развод и переезд»: мейн-куна трижды больным сдавали в новосибирский приют

В Новосибирске породистый мейн-кун трижды оказывался в приюте из-за того, что хозяева не хотели его лечить. Люди каждый раз находили новые причины, чтобы отказаться от Страдальца — так кота назвали волонтеры из-за его нелегкой судьбы.

— Девушка написала в группу зоопомощи, что ее знакомая в срочном порядке ищет руки мейн-куну из-за того, что родился второй ребенок и аллергия, и кот с собакой не уживается, и денег нет. А я перед этим хотела мейн-куна, решила взять, присмотреться к породе, пока пристраиваю. Мужчина приехал на дорогой машине, одетый-обутый хорошо. А кот больной — язвы на языке, слюни текут, — вспоминает первую встречу с котом Алена Ищенко, волонтер приюта «Кошкино лукошко».