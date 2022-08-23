«То ребенок родился, то развод и переезд»: мейн-куна трижды больным сдавали в новосибирский приют
Животное назвали Страдальцем из-за того, что его постоянно возвращали
В Новосибирске породистый мейн-кун трижды оказывался в приюте из-за того, что хозяева не хотели его лечить. Люди каждый раз находили новые причины, чтобы отказаться от Страдальца — так кота назвали волонтеры из-за его нелегкой судьбы.
— Девушка написала в группу зоопомощи, что ее знакомая в срочном порядке ищет руки мейн-куну из-за того, что родился второй ребенок и аллергия, и кот с собакой не уживается, и денег нет. А я перед этим хотела мейн-куна, решила взять, присмотреться к породе, пока пристраиваю. Мужчина приехал на дорогой машине, одетый-обутый хорошо. А кот больной — язвы на языке, слюни текут, — вспоминает первую встречу с котом Алена Ищенко, волонтер приюта «Кошкино лукошко».
Она сказала хозяину, что животное нуждается в лечении, которое в итоге и провели за счет приюта. Как только Страдальцу стало лучше, мужчина заявил, что хочет его забрать.
— Я предупредила, что нужно прививки поставить, кормить нормально. Мне сказали, что всё будут делать, забрали кота курьером, — отметила Алена. — Проходит две недели — сообщение в вотсап: «Здравствуйте, кот творит что попало. Я уже не могу. Заберите».
Так Страдалец оказался в приюте второй раз — и тоже не в лучшем виде.
— Звонит жена: «Можно я приеду забрать кота? Мы просто разводимся. Он его с психу привез к вам, я его люблю, он будет жить со мной». Думаю, ладно, всякое бывает. Приехала и давай требовать с меня миски, когтеточку какую-то, — объяснила женщина.
Но это была не последняя встреча волонтера и Страдальца. Прошло еще три недели, и пришло сообщение с неизвестного номера: «Здравствуйте, я по поводу кота. Забрала его по сайту объявлений. Ребята уезжают в другую страну, я его забрала, а он болеет. Мне дали ваш номер. Сказали, вы его полечите».
— И вроде кот ей нравится, а лечить она его не хочет. А я что? Везите, — вспоминает Алена. — Хозяин — тот мужчина, с которым мы первый раз познакомились, — приехал в клинику, требовал переноску. Переругались, я его в черный список добавила, кот сидит у меня.
Волонтеры опасаются, что мужчина может навредить приюту. Когда кот поправится, ему будут искать ответственных хозяев.
В начале августа в Новосибирске рядом с вокзалом нашли бездомную кошку породы мейн-кун. НГС также рассказывал, что в «Приют Академгородка» подкинули породистого пса — двое мужчин привязали его к дереву и сбежали.