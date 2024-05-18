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Происшествия «Застрял в текстурах»: в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт — видео

«Застрял в текстурах»: в Новосибирске троллейбус № 8 провалился в асфальт — видео

Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев

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Общественный транспорт сняли с маршрута

В Кировском районе Новосибирска троллейбус № 8 провалился задним колесом в асфальт. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Троллейбус № 8 застрял в текстурах на Сибиряков-Гвардейцев, — говорится в посте.

Как сообщили НГС в диспетчерской ЦУГАЭТ, троллейбус уже вытащили из ямы. Общественный транспорт временно сняли с маршрута.

— Информация о данном факте к нам поступила. Во время ДТП никто не пострадал. Троллейбус уже вытащили и перенаправили в гараж, на маршрут вышел другой троллейбус, — пояснили в ЦУГАЭТ.

Как отметил диспетчер, сейчас на месте работают сотрудник СГК.

— В результате дефекта, возникшего при проведении гидравлических испытаний в Кировском районе, возник провал грунта на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе дома 44/4. Работы по восстановлению дорожного полотна уже ведутся, пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Как отметили в СГК, работы планируют завершить к 17:00.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД, но в инспекции не ответили на запрос журналиста.

Ранее внедорожник Toyota Land Cruiser Prado провалился передним колесом в асфальт в Новосибирске. Инцидент попал на видео.

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