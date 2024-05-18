В Подмосковье подросток убил домработницу, под Питером гонщик влетел в толпу. Новости 18 мая

В течение дня появляется так много новостей, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире. Сегодня рассказываем о событиях 18 мая.
Подросток убил домработницу
В Подмосковье вечером 17 мая нашли тело 67-летней домработницы с множественными ранениями. Предварительно, ее зарезал 16-летний подросток. В прокуратуре уточнили, что убитая также получила удары неустановленным предметом, предположительно, битой.
Суд отправил подростка под арест на два месяца. По данным Shot, на допросе парень заявил, что ничего не помнит. По словам знакомых семьи, прежде у подростка и домработницы были теплые отношения.
Машина влетела в толпу
На гонках под Петербургом машина влетела в толпу. Один человек погиб.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона, в больницу увезли двух мужчин. Один скончался в медучреждении, второго отпустили с незначительными травмами. Погибшему было 49 лет.
Взрыв в Военной академии связи
В Военной академии связи в Петербурге прогремел взрыв. О громком хлопке вечером 17 мая сообщили очевидцы.
По данным «Фонтанки», в подвале мог взорваться учебный боеприпас. Как стало известно изданию, пострадавших семеро. Все в сознании и госпитализированы в Военно-медицинскую академию. Погибших нет. Версию о теракте и прилете беспилотника собеседники «Фонтанки» опровергают.
Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов также подтвердил, что ЧП не носит террористического характера. Причины ЧП устанавливают специалисты.
Атаки ВСУ
В приграничной деревне Городище Курской области беспилотник упал на автомобиль коммунального предприятия. Один из работников, находившихся внутри, умер от полученных травм.
— Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь. Он будет госпитализирован в Рыльскую ЦРБ, — написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Министерство обороны РФ регулярно сообщает о перехвате беспилотников в Курской области. Например, в ночь с 14 на 15 мая над регионом сбили пять БПЛА, а с 16 на 17 мая — один.
Пожар на подстанции
На подстанции «Кирилловская» в Новороссийске утром 18 мая произошел пожар. Без электричества остались 26 тысяч человек. Причина возгорания будет установлена после ликвидации огня. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
— Под отключения попали частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы, — написал Кравченко в своем телеграм-канале.
Сообщается, что аварийные бригады занимаются переподключением сетей, чтобы люди вновь были обеспечены электричеством. Самая сложная ситуация наблюдается во внутригородских районах, отмечает глава Новороссийска.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке беспилотников на Новороссийск в ночь с 16 на 17 мая. По его данным, силы ПВО тогда подавили больше 10 БПЛА.