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Город Ночь музеев в Новосибирске Что сейчас происходит на Ночи музеев в Новосибирске — 8 фото из мест, где выстраиваются очереди

Что сейчас происходит на Ночи музеев в Новосибирске — 8 фото из мест, где выстраиваются очереди

Общая тема события в этом году — Год семьи.

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В Новосибирске, как и по всей России, проходит акция «Ночь музеев». Некоторые горожане решили отправиться в Музей смерти

18 мая тысячи жителей Новосибирска вышли на улицы, чтобы посетить музеи: в городе, как и по всей стране проходит акция «Ночь музеев». НГС вместе с новосибирцами посмотрел, что сейчас происходит в учреждениях, которые участвуют в масштабном событии. Делимся кадрами.

В Краеведческом музее (0+), судя по фотографиям, собралась толпа. В нем к Ночи музеев открыли выставку, которая посвящена отечественному дизайну.
Кроме того, для посетителей Краеведческого музея организовали экскурсии по постоянным экспозициям.
Площадка около Концертного зала имени А.М.Каца также заполнена людьми. Для гостей внутри организовали мастер-классы, интерактивы и другое.
К акции «Ночь музее» в Новосибирске присоединились десятки учреждений, в том числе Музей смерти рядом с Новосибирским крематорием. К одному из павильонов собралась огромная очередь.
Десятки горожан также решили посетить Художественный музей на Красном проспекте.
Общая тема события в этом году — Год семьи.
Для жителей Новосибирска в рамках акции подготовили более 40 событий, в том числе в центре «Сибирь-Хоккайдо»

Накануне мы публиковали подробную афишу Ночи музеев Новосибирске. Посмотреть, чем в рамках акции будут удивлять горожан, можно в материале.

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