Что сейчас происходит на Ночи музеев в Новосибирске — 8 фото из мест, где выстраиваются очереди
Общая тема события в этом году — Год семьи.
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18 мая тысячи жителей Новосибирска вышли на улицы, чтобы посетить музеи: в городе, как и по всей стране проходит акция «Ночь музеев». НГС вместе с новосибирцами посмотрел, что сейчас происходит в учреждениях, которые участвуют в масштабном событии. Делимся кадрами.
Накануне мы публиковали подробную афишу Ночи музеев Новосибирске. Посмотреть, чем в рамках акции будут удивлять горожан, можно в материале.