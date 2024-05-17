Городские призраки, караоке и бесплатные шоу: самая подробная афиша Ночи музеев в Новосибирске

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Провести «Ночь музеев» можно в Художественном музее Новосибирска на Красном проспекте, 5 и Свердлова, 10. В музее следуют основной темы акции этого года и свою программу назвали «Семейные традиции» (0+). Она начнется в 18:00 и закончится в 01:00. Билет стоит 500 рублей, 350 рублей — льготный (школьники, студенты и пенсионеры) и 150 рублей — для детей до 7 лет.

Весь вечер, до 23:00, в музее будет проходить игра «Найди семью в экспонате». Участникам игры необходимо найти экспонаты, где изображена семья, получить специальный бланк на кассе и вписать названия экспонатов, затем сбросить бланк в специальный ящик в холле 2-го этажа. Подведение итогов будет проводиться в 24:00 в Екатерининском зале.

В 18:30 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) пройдет экскурсия «Семья искусств» с мастер-классом для детей. В цокольном этаже в это время начнется семейный пленэр в «Зазеркалье» — творческая лаборатория для детей и взрослых. Она будет работать до 22:30.

В 19:00 в холле второго этажа начнется экскурсия «Царская фамилия», а в 19:30 на Свердлова, 10 в холле третьего этажа начнется экскурсия «Намдаковы. Семья и творчество» по выставке «Ульгер: Сказки и грезы».

В 20:00 на втором этаже музея (вход со стороны Свердлова) начнется концерт «Джаз при свечах» с Ольгой Николаевой (вокал). С 20:00 до 22:30 на Красном проспекте, 5 на первом этаже будет мастер-класс от хобби-центра «КалинКа» — «Загляните в семейный альбом».

В это же время в аудитории 107 пройдет мастер-класс для взрослых «Вместе мы — букет!» А в 20:30 в холле и на лестнице третьего этажа музея (вход с Красного проспекта) начнется модный показ «Перелистывая семейный альбом» — его готовит кафедра дизайна костюма и индустрии моды НГУАДИ им. А. Д. Крячкова.

В 20:30 пройдет экскурсия по выставке «Отсветы» — «Калинин. Образ семьи» — старт в холле второго этажа (вход со Сверлова). В это же время и на том же этаже в другой части музея (вход с Красного проспекта) начнется экскурсия «Малютины. Отец и дочь».

Экскурсии проводят и для самых маленьких Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

С 21:00 и до 23:30 можно прийти на мастер-класс от «Школы новой флористики» на улице Свердлова, 10 в цокольном этаже. Он будет называться «Цветочная семья».



Экскурсия «Семья передвижников. Единомышленники» начнется в 21:00 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта). В 21:30 в холле третьего этажа (вход со Сверлова) вновь можно послушать экскурсию «Намдаковы. Семья и творчество» по выставке «Ульгер: Сказки и грезы».

В 21:30 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) стартует экскурсия «Бенуа, Лансере, Серебрякова. Гены искусства». В это же время в Екатерининском зале начнется концерт барочной музыки «Старинная мозаика» в рамках фестиваля «Музыка объединяет».

Посетить экскурсию «Рерихи. Взгляд на Индию» можно будет в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) в 22:30. В 23:00 в цокольном этаже, в аудитории 022 начнется семейный арт-квиз «Знаете ли вы музей?» (вход со Свердлова). В это же время на Красном проспекте, 5 в холле второго этажа можно будет посетить экскурсию «Петров-Водкин. Образы любимых».