Городские призраки, караоке и бесплатные шоу: самая подробная афиша Ночи музеев в Новосибирске

Уже в эту субботу, 18 мая, по всей России пройдет акция «Ночь музеев». В Новосибирске к ней присоединяются десятки музеев, каждый из которых придумывает к событию что-то необычное. Общая тема в этом году — Год семьи, и для нее подготовили милые мастер-классы в Художественном музее и любовные истории в «Музее смерти». Многие музеи готовятся познакомить горожан с необычной стороной истории Новосибирска: расскажут о мифах, легендах или кино. Мастер-классы, много музыки, лекции и перформансы — новосибирцев ждет более 40 событий по всему городу.
- Детство в купеческом особняке
- Мастер-классы и экскурсии в ЦК19
- Детектив-игра и дефиле кукол в Доме-музее сказки
- Сямисэн и k-pop в «Сибирь-Хоккайдо»
- Романтичная атмосфера в «Музее смерти»
- Научные шоу в «Галереи времени»
- Экскурсии на воде с «Речфлотом»
- «Место, где оживает искусство» в филармонии
- Ночь музеев на ОбьГЭС
- История, наука и искусство в музее Института археологии
- Старые фильмы в Музее документального кино
- Арт-квизы и экскурсии в Художественном музее
- Космоночь в Планетарии
- Ностальгия в хобби-центре «Зодиак»
- Эпоха СССР в музее ретро
- Сюрреализм в арт-пространстве «Цоколь»
- Здоровье и ткацкий станок в Музее Солнца
- «Красный бум!» в музее «Заельцовка»
- Самолеты в НГТУ
- История Башни на Маркса
- Береста и ремесло в музее «Живое дерево»
- «Россия — Моя история»
- Встреча с художниками в «Победе»
- Ночной зоопарк имени Шило
- Мифы и легенды в Музее на набережной
- Попаданцы в музее Железнодорожного района
- Караоке в музее Первомайского района
- «Тайны бала» в музее на Каменском тракте
- «Русалкины сказки» в музее «Чёмы»
- Детская программа «На Богданке»
- «Парк чудес Галилео»
- «Два капитана» в музыкальном театре
- Бесплатный концерт в Краеведческом
- Краски в музее природы
- «Почтовое путешествие» в Музее связи
- Новый участник акции — «Сибирь-Арена»
- Жизнь Новониколаевска в Усадьбе
- Ночной океанариум
- История интимных игрушек в секс-шопе
- Колокольный звон в храме
Детство в купеческом особняке
В «Музее этнографии детства», который находится на улице Чаплыгина, 36, Ночь музеев начнется в 14:00 и продлится до 22:00. Проходить мероприятия будут в самом особняке, а также во дворике — туда вход будет бесплатным.
Первая программа начнется в 14:00 в особняке — «Как учились в старину» (7+). Билет будет стоить 300 рублей. В 16:00 и в 17:00 запланировано барабан-фолк-шоу для детей (5+). Для участников билет стоит 350 рублей, а для сопровождающих — 150 рублей. Также в 16:00 и в 17:00 запланирована программа «Царский леденец» (5+), билет стоит 350 рублей.
Для взрослых программа начнется в 18:30. В это время будет концерт застольных песен и, конечно, застолье «О своем о девичьем...» (18+). Спеть вместе аутентичную женскую лирику можно за 800 рублей. Детей на это время можно отправить на игровую программу (4+), где за ними просмотрят — эта услуга будет стоить 400 рублей.
В 19:45 начнутся «Страшные сказки в темноте» (8+), вход обойдется в 300 рублей. В 20:30 начнется барабан-фолк-шоу для взрослых (18+) в lounge формате. За 500 рублей вы расположитесь на коврах и подушках вместо стульев и послушаете аутентичную музыку и вокал в сопровождении ударных. Всего будет два отделения: медитативное и интерактивное.
В 20:30 запланированы вечерние посиделки (5+): на них будет мастер-класс по созданию игрушки, также традиционное русское чаепитие с кусковым сахаром и сушками.
Во дворике в течение дня, если сохранится хорошая погода, будет ярмарка. Там можно будет примерить исторически достоверные костюмы, померяться силой, сфотографироваться на сеновале, попить чаю из самовара на дровах, поиграть в старинные настольные игры, попробовать себя в письме гусиным и металлическим перьями. Также можно будет что-то смастерить на мастер-классе или купить что-то необычное.
В 14:00 во дворике начнется концерт детских фольклорных ансамблей. Для детей будут организованы игры и забавы под веселую балалайку. В 16:00 покажут фланкировку и рубку шашкой. Будет шоу и также интерактив. В 19:00 начнется этнодискотека от ансамбля «ТелегаЧик».
По всем вопросам можно обратиться по телефону: 249–69–19.
Мастер-классы и экскурсии в ЦК19
В ЦК19 подготовили программу для всей семьи (12+). Музей находится на Свердлова, 13, общий билет будет стоить 300 рублей, а вот мастер-классы придется оплатить отдельно. Начнется «Ночь музеев» в 13:00 с концерта учеников Детской музыкальной школы № 6.
С 15:00 запланирована серия мастер-классов, билеты на которые стоят от 150 рублей. Можно выбрать, чем вы хотите заняться: графикой или живописью, можно даже самостоятельно изготовить авторскую бумагу. В 18:30 начнется мастер-класс по набойке рисунков на ткани.
В 17:00 будет обзорная экскурсия по выставке «Владимир Фатеев. Ретроспектива. Глава I», а в 17:30 — обзорная экскурсия Ольги Панченко по выставке «Соболя и тополя». В 19:00 по той же выставке проведет медиацию Олег Семёнов, а по «Владимир Фатеев. Ретроспектива. Глава I» проведут еще одну обзорную экскурсию.
В 19:30 запланирован интерактив «Как носить платок?» — на него лучше прийти с собственным аксессуаром. А в 20:00 можно будет посетить концерт Академического хора студентов Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки: хор исполнит классические и популярные песни для всей семьи.
Детектив-игра и дефиле кукол в Доме-музее сказки
На Максима Горького, 16 в Доме-музее сказки (3+) мероприятия начнутся в 15:00 и закончатся в час ночи. В 15:00 запланировано шоу мыльных пузырей и детектив-игра «Лукоморье на курьих ножках». Игра будет проходить каждые два часа: в 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 и 23:00. На нее придется записаться заранее — количество мест ограничено.
В 19:00 пройдет дефиле оживших скульптур, а также различные мастер-классы — на них нужен отдельный билет, который стоит 300 рублей. Для посетителей также готовят сувенирную лавку и красочные фотозоны.
Входной билет для взрослых и детей стоит 300 рублей. Записаться можно по телефону +7 923 193–00–00.
Сямисэн и k-pop в «Сибирь-Хоккайдо»
В центре «Сибирь-Хоккайдо» на Шевченко, 28/1 мероприятие пройдет в японском и корейском стилях (0+). В 18:00 начнется работа интерактивных площадок с мастер-классами по оригами и каллиграфии, фотозоны в японском и корейском стилях и ярмарка. Она проработает до 19:00, а затем с 20:00 до 21:00.
В 19:00 начнется концертная программа. Сначала выступит Степан Белов, который познакомит слушателей с японским традиционным инструментом сямисэн. Молодежное объединение корейцев Новосибирской области «Ачим» готовит программу с традиционными корейскими танцами и барабанами. Музыку на фортепиано исполнит Анна Багинская.
Также на сцену выйдут k-pop команды: ICom Dance Studio, ASTREX и кавер-группа Андрея Зайцева. Билет стоит 200 рублей.
Романтичная атмосфера в «Музее смерти»
Романтическую атмосферу решили создать в «Музее смерти» на Военторговской, 4/16 (18+). Ночь музеев там начнется в 17:00 и пройдет до полуночи. Билет в парк памяти стоит 50 рублей, а вот в сам музей — 1000 рублей.
В этом году музей назвал акцию «Аллилуйя любви»: экскурсионные программы будут рассчитаны на понимание ценности жизни, пробуждение светлых чувств любви и верности, воспитание уважения к живым и ушедшим на небо, на важность сохранения благодарной памяти.
Посетителей ждут тематические экскурсии по залам музея, открытая выставка «История свадебных традиций и обрядов», дефиле свадебных платьев.
Также приглашенные специалисты расскажут о своих профессиях, пройдут мемориальные акции «Журавли» и «Поезд победы» с участием реконструкторов Великой Отечественной войны. Поесть можно будет на полевой кухне или на двух зонах фудкорта. Также в музее будут ярмарка сувениров, интерактивные площадки, импровизированные шоу и мастер-классы.
По музею будут ходить мимы и уличные артисты, а музыку можно послушать от струнного трио SILENZIUM. Также выступит иллюзионист Михаил Хам. Пройдет и розыгрыш с главным призом в 100 тысяч рублей. А завершит вечер лазерное представление в сочетании с воздушными гимнастами.
Научные шоу в «Галереи времени»
Развлекательную программу подготовили в парке музеев «Галерея времени» (0+) на 1-м Мочищенском шоссе, 1/1. Билеты обойдутся в 1200 рублей. Начнется «Ночь музеев» в 18:00 и закончится в два часа ночи.
Можно будет посетить экспозиции сразу пяти музеев: Музея ретроавтомобилей, Музея СССР, Музея восковых фигур, «Вау!Музея» и выставку «Затерянный мир».
В 18:00 для фотографий с посетителями выйдут куклы белого мишки и панды. Также для всех желающих приготовят сахарную вату и шоу-программу с конкурсами, а в 18:30 начнется квест.
Азотное научное шоу от музея науки «Вау!» запланировано на 20:00, а на 23:30 — научное шоу с огнем. Первое фаер-шоу пройдет в 21:50, второе — в 22:50.
Также всё время в парке музеев будут проходить мастер-классы по аквагриму, изготовлению магнитов и сувениров из полимерной глины, превращению макулатуры в бумагу, аргентинскому танго и по изготовлению свечей.
Экскурсии на воде с «Речфлотом»
Экскурсионные программы в Ночь музеев пройдут и от «Речфлота» (0+) с отправлением от пристани Речного вокзала на Добролюбова, 2б.
В 19:00 и в 20:30 отправляются теплоходы с программой «Город на Оби» — у горожан будет возможность сфотографироваться на фоне живописных городских пейзажей.
В 21:00 и в 22:00 запланированы экскурсии «Романтика на Оби» — здесь можно будет послушать музыку и насладиться видами.
Вход для детей до 3 лет бесплатный, детский билет от 4 до 13 лет стоит 500 рублей, а взрослый — 700 рублей.
«Место, где оживает искусство» в филармонии
В ГКЗ им. А. Каца новосибирской филармонии в «Ночь музеев» проведут акцию «Место, где оживает искусство» (12+). Программа начнется в 20:00 и закончится в 23:00. Билет стоит 500 рублей.
Уже в фойе посетителей будут ждать интерактивы, интересные локации, мастер-классы, фотозоны и экскурсии. Можно будет попробовать себя в роли дирижера: камерный оркестр студентов Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова будет играть так, как им будут управлять обычные посетители. Вместе со струнным дуэтом Resonance можно будет создать неповторимый аромат, на который вас вдохновят услышанные звуки.
На круглой сцене будет проходить музыкальный квиз, посвященный жизни и творчеству Арнольда Каца — в этом году исполняется 100 лет со дня рождения дирижера. В 21:00 начнется концерт «Это надо прочувствовать» в большом зале. Послушать музыку можно в таинственной атмосфере темноты. А в 22:00 на круглой сцене будут читать детективы при свечах.
Ночь музеев на ОбьГЭС
Ночь музеев начнется в ДК «Приморский», который находится на улице Молодости, 15, в 19:00. Акция пройдет в рамках проекта «Кто Вы, Юрий Магалиф?» (12+), которая посвящена новосибирскому поэту.
В этот вечер можно будет посмотреть мультфильм «Нескончаемая история Жакони» в фойе, поучаствовать в мастер-классе «Городовичок и Жаконя своими руками», послушать лекции от Михаила Калинина «Один взгляд на Магалифа» и от Анны Фатеевой «Другой взгляд на Магалифа».
Также можно будет послушать музыку Дмитрий Шостаковича и поучаствовать в мастер-классе «Рисуем мир Магалифа» с Еленой Чернышевой в 20:00.
Театр «Струна» в этот вечер представит спектакль «Лекция о Шостаковиче» — о студенте консерватории, который приезжает в таежную деревню в клуб лесорубов, чтобы прочитать лекцию о великом композиторе. Параллельно там же оказываются следователь и доктор из райцентра, занимающиеся расследованием убийства, совершённого много лет назад.
В конце пройдет квиз «Кто такой Юрий Магалиф?» Билет стоит 350 рублей.
История, наука и искусство в музее Института археологии
Большая программа запланирована в музее Института археологии и этнографии СО РАН, который находится в Академгородке на улице Золотодолинская, 4. Акция начнется в 16:00 и продлится до 22:30. Стандартный билет стоит 200 рублей для взрослых и 100 рублей для школьников и пенсионеров, он дает возможность посетить все лекции и многие мастер-классы, но некоторые потребуют покупки отдельного билета.
Вся программа разделена на несколько блоков. С 16:00 до 20:00 будут работать Научные практикумы (12+). Можно сходить на практикум «Каменная индустрия», на которой будут создавать каменные орудия. За 300 рублей можно сходить на «Ювелирное дело Древней Сибири» и «Олень Золотые Рога» — практикум по росписи реплики археологической находки. За 100 рублей пустят на «зарисовку археологических находок».
В это же время будут проходить мастер-классы (6+): «Рисунки наших предков» и «Петроглифы — рисунки на камнях», их стоимость — 100 рублей. За 300 рублей можно сделать стеклянные бусы и поучаствовать в мастер-классе «Археологический раскоп».
В 17:00 и в 19:00 пройдет кулинарный мастер-класс «Уха по-царски из сибирской рыбы» с дегустацией (12+). Участие стоит 450 рублей. На него нужно заранее зарегистрироваться через страницу музея во «ВКонтакте» или по телефону: +7 913 781–54–93.
Можно посетить открытые лекции (14+): в 16:30 — кандидата исторических наук Петра Шульги «Пояса скифского времени», в 17:30 — кандидата исторических наук Александра Кандыбы «Каменный век Якутии». В 18:30 кандидат философских наук Аржана Чемчиева расскажет про «Богов Алтая сквозь призму шаманизма и бурханизма». В 19:30 можно прийти на лекцию доктора исторических наук Ксении Колобовой «Неандертальцы на Алтае». Закончит серию лекций в 20:30 доктор исторических наук Аркадий Бауло с выступлением про «Шаманские бубны хантов и манси (XVIII — начало XXI вв.)».
В 17:30 в музее пройдет экскурсия «В погоне за прошлым. Западная Сибирь от неолита до Средневековья» (12+). Ее проведут кандидаты исторических наук Юлия Ненахова и Дмитрий Ненахов.
Также можно поучаствовать в настольной игре для подростков и взрослых «От раскопа до отчета» (12+). Она начнется в 16:40 и в 18:00, а лучшие археологи получат сувениры от института (нужна предварительная запись во «ВКонтакте» или по тел. +7 913 781–54–93).
С 17:00 начнет работать блок «Лабораторная работа» (12+): можно сходить на мастер-классы от лаборатории естественнонаучных методов в археологии PaleoData «О чем молчит древняя пыльца?» и «Сколько лет Буратино?» Также с 16:00 до 20:00 пройдет мастер-класс от кандидата исторических наук Марии Кишкурно «Привет, скелет!»
В 21:30 начнется театральное постановление бурятской сказки «Молодец и его жена-лебедь» (6+) от театра «У мамонта».
Старые фильмы в Музее документального кино
За 200 рублей можно сходить в музей документального кино, который находится на Романова, 26. Здесь Ночь музеев начнется в 18:00 и закончится в 01:00 (12+).
Музей документального кино входит в организацию «Музеи Новосибирска». Посещение только одного музея обойдется в 200 рублей, а более трех филиалов — 500 рублей. Детям до 7 лет — бесплатно.
Во время Ночи музеев новосибирские кинорежиссеры и актеры представят художественный фильм, снятый в Новосибирске в 1990-е годы. Этот фильм можно будет обсудить с профессионалами: режиссером, оператором и актерами фильма. Под живую музыку — импровизацию тапера — покажут шедевр немого кино Якова Протазанова «Процесс о трех миллионах».
Также будет отдельная кинопрограмма «Долюмьеровский период» от кинорежиссера, оператора и историка кино Александра Севостьянова. Программа будет работать и на уличной площадке.
Арт-квизы и экскурсии в Художественном музее
Провести «Ночь музеев» можно в Художественном музее Новосибирска на Красном проспекте, 5 и Свердлова, 10. В музее следуют основной темы акции этого года и свою программу назвали «Семейные традиции» (0+). Она начнется в 18:00 и закончится в 01:00. Билет стоит 500 рублей, 350 рублей — льготный (школьники, студенты и пенсионеры) и 150 рублей — для детей до 7 лет.
Весь вечер, до 23:00, в музее будет проходить игра «Найди семью в экспонате». Участникам игры необходимо найти экспонаты, где изображена семья, получить специальный бланк на кассе и вписать названия экспонатов, затем сбросить бланк в специальный ящик в холле 2-го этажа. Подведение итогов будет проводиться в 24:00 в Екатерининском зале.
В 18:30 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) пройдет экскурсия «Семья искусств» с мастер-классом для детей. В цокольном этаже в это время начнется семейный пленэр в «Зазеркалье» — творческая лаборатория для детей и взрослых. Она будет работать до 22:30.
В 19:00 в холле второго этажа начнется экскурсия «Царская фамилия», а в 19:30 на Свердлова, 10 в холле третьего этажа начнется экскурсия «Намдаковы. Семья и творчество» по выставке «Ульгер: Сказки и грезы».
В 20:00 на втором этаже музея (вход со стороны Свердлова) начнется концерт «Джаз при свечах» с Ольгой Николаевой (вокал). С 20:00 до 22:30 на Красном проспекте, 5 на первом этаже будет мастер-класс от хобби-центра «КалинКа» — «Загляните в семейный альбом».
В это же время в аудитории 107 пройдет мастер-класс для взрослых «Вместе мы — букет!» А в 20:30 в холле и на лестнице третьего этажа музея (вход с Красного проспекта) начнется модный показ «Перелистывая семейный альбом» — его готовит кафедра дизайна костюма и индустрии моды НГУАДИ им. А. Д. Крячкова.
В 20:30 пройдет экскурсия по выставке «Отсветы» — «Калинин. Образ семьи» — старт в холле второго этажа (вход со Сверлова). В это же время и на том же этаже в другой части музея (вход с Красного проспекта) начнется экскурсия «Малютины. Отец и дочь».
С 21:00 и до 23:30 можно прийти на мастер-класс от «Школы новой флористики» на улице Свердлова, 10 в цокольном этаже. Он будет называться «Цветочная семья».
Экскурсия «Семья передвижников. Единомышленники» начнется в 21:00 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта). В 21:30 в холле третьего этажа (вход со Сверлова) вновь можно послушать экскурсию «Намдаковы. Семья и творчество» по выставке «Ульгер: Сказки и грезы».
В 21:30 в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) стартует экскурсия «Бенуа, Лансере, Серебрякова. Гены искусства». В это же время в Екатерининском зале начнется концерт барочной музыки «Старинная мозаика» в рамках фестиваля «Музыка объединяет».
Посетить экскурсию «Рерихи. Взгляд на Индию» можно будет в холле второго этажа (вход с Красного проспекта) в 22:30. В 23:00 в цокольном этаже, в аудитории 022 начнется семейный арт-квиз «Знаете ли вы музей?» (вход со Свердлова). В это же время на Красном проспекте, 5 в холле второго этажа можно будет посетить экскурсию «Петров-Водкин. Образы любимых».
Закроет Ночь музеев экскурсия «Суриков и Кончаловский. Живопись в сердце» в 23:30 в холле второго этажа на Красном проспекте.
Космоночь в Планетарии
В Большом новосибирском планетарий (12+), который находится по адресу Ключ-Камышенское плато, 1/1, акция начнется в 20:00 и закончится в 00:00. Билет стоит 870 рублей для взрослых и 820 рублей для детей, их можно забронировать по телефонам: 347–77–07, 327–05–45.
В 20:00 и до 23:00 можно будет посетить башню Фуко и смотровую площадку. В это же время будет проходить шоу экспериментов «Земля — Космос».
В 21:00 начнется уличный концерт оркестра музыкальной школы «Виртуозы», который продлится до 22:00. В 21:30 можно прийти на экскурсию в обсерваторию, которая продлится до 23:00.
При благоприятной погоде с 21:00 и до 00:00 будут астрономические наблюдения. А в 23:15 начнется световое огненное шоу «Космос вокруг» на уличной площадке. По билету вы также сможете посмотреть один полнокупольный фильм по расписанию на выбор.
Ностальгия в хобби-центре «Зодиак»
Погрузиться в детство предлагают организаторы «Ночи музеев» в хобби-центре «Зодиак» (18+) на Ватутина, 17. Вход будет бесплатный, а начнется акция в 23:00 и закончится в 6:00.
В 23:00 начнутся мастер-классы «Рисунки на камнях» и «Фенечки», которые продлятся до 00:00. В это же время можно послушать лекцию «Генеалогическое древо. Первые шаги». В 23:45 и до 00:30 будет мастер-класс «Искусство пленочной фотографии».
В полночь и до 2 часов ночи запланирован квиз «Из поколения в поколение», а в 00:30 — разговор про поколения. В 01:30 до 03:00 будут турниры по уличным играм. В 2 часа ночи начнется мастер-класс «Печенье орешки».
В 03:00 для любителей пощекотать нервы будет «Ночь страшилок», и в это же время начнутся турниры по лото. С 4 часов до 6 утра начнут показывать фильм «По щучьему велению».
Эпоха СССР в музее ретро
За 250–350 рублей можно сходить в музей «Ретро54» (0+) на улице Инской, 53. Там акция начнется в 22:00 и закончится в 2 часа ночи. Как обещают организаторы, можно будет вернуться в эпоху СССР, прикоснуться к предметам быта и автомобилям тех времен.
Посетителей ждут живая музыка, буфет, викторины и уникальная атмосфера, а также возможность прокатиться на ретроавтомобилях. Экскурсии начинаются в 22:30 и в 00:30, а викторины — в 23:30 и в 01:30.
Детям до 7 лет вход бесплатный, также есть льготные билеты за 150 рублей.
Сюрреализм в арт-пространстве «Цоколь»
Арт-пространство «Цоколь» на Вокзальной магистрали, 16 к Ночи музеев подготовило посвященную сюрреализму выставку «Экзистенция» (14+). Она откроется в 18:00, а в 20:00 будет официальное открытие-концерт. На нем выступят поэты, писатели, музыканты и художники.
«Цоколь» обещает, что в рамках Ночи музеев подготовил для посетителей сюрприз. Работать пространство будет до 2 часов ночи, билеты стоят 150–350 рублей.
Здоровье и ткацкий станок в Музее Солнца
За 250 рублей за билет можно сходить в Музей Солнца (0+), который находится на Дуси Ковальчук, 179/3. Ночь музеев там начнется в 19:00 и продлится до полуночи.
С 18:30 начнутся мастер-классы, которые оплачиваются отдельно. Можно изготовить народную куклу «Хороводница» за 400 рублей или сделать брелоки и браслеты в технике макраме за 350 рублей.
В 19:00 начнутся музыкальные импровизации с Юрием Фетисовым, а в 20:00 будет презентация программы здоровья Web wellness Натальи Лебедевой.
О солярных знаках в рукоделии расскажет артель «Важена» в 21:00. В это же время вас познакомят с ткацким станком и веретеном. С 23:00 и до полуночи можно будет наблюдать за звездным небом вместе с Александром Димовым.
«Красный бум!» в музее «Заельцовка»
В музее «Заельцовка» на Красном проспекте, 179 на Ночь музеев объявили «Красный бум!». Как рассказывают организаторы, сейчас в музее работает выставка, на которой в экспериментальном формате представлены самые разные предметы красного цвета из жизни новосибирцев ХХ века.
Музей «Заельцовка» входит в музеи Новосибирска. Посещение только одного филиала стоит 200 рублей, более трех филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
С 18:00 начинают работать вкусная интерактивная зона «Сухарный завод» (6+), зона с чаем из дровяного самовара с викториной и играми (6+) от Славянского Дома-Бани «Жыхарка», а также зона авторских товаров (10+) от «Сибирского Арбата».
В это же время начнутся художественный мастер-класс «Открытка с тропическими рыбами» (7+) от руководителя клубного формирования Центра «Содружество» Татьяны Лоренц, мастер-класс по завязыванию морских узлов (6+), мастер-класс по рисованию иконной горки (7+) от Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ, мастер-классы по ткачеству от ткачей Новосибирска «Мир домотканого полотна» (8+).
Будет открыта площадка «Цвет настроения — красный!» от Центральной городской библиотеки им. К. Маркса.
С 19:15 до 19:30 пройдет дефиле «Модный красный» (7+) в пространстве музея для всех, кто пришел в красной одежде или с красными аксессуарами.
В 21:00 пройдет экскурсия по музею на русском жестовом языке (12+), которую проведет экскурсовод Ассоциации глухих и слабослышащих экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков Марина Борисова.
В 22:00 пройдет мини-экскурсия по выставке моделей известных кораблей и подводных лодок Российского флота (7+). В 22:30, 23:30, 00:30 — экскурсии по выставке «Красный бум!» (7+). А в 23:00, 00:00 запланированы мини-экскурсии по выставке моделей известных кораблей и подводных лодок Российского флота (7+).
Отдельным блоком выделены умные встречи (12+), которые начнутся в 18:00 встречей с кандидатом исторических наук, ученым секретарём «Музея Новосибирска» Евгением Антроповым — разговор будет про «Жизнь за Ельцовкой». С 18:30 до 19:00 пройдет встреча с магистрантом НГПУ Ульяной Кофановой «Красный пролетарский фарфор».
В 19:30 — 20:00 можно будет послушать про «Красное в традиционном русском костюме» с кандидатом культурологии, доцентом НГПУ Еленой Тихомировой. В 20:00 начнется встреча о «Живых мирах Заельцовки», на которой будет присутствовать кандидат биологических наук Игорь Моролдоев.
В 20:30 и до 22:00 назначены встречи с краеведом-исследователем Натальей Липатниковой про «Первые шаги к родословной: из опыта краеведа»
Самолеты в НГТУ
Узнать больше про авиастроение можно на авиаплощадке НГТУ (0+). Экскурсии пройдут в 17:00 и 18:30 — они будут бесплатными, но места ограничены.
Во время одной из двух экскурсий вас познакомят с самолетом Су-27 и вертолетом Ми-8, расскажут историю авиации, дадут обзор состояния авиапрома. Она пройдет на Геодезической, 10.
Вторая экскурсия пройдет на Карла Маркса, 20 в 6-м корпусе НГТУ. Там вас познакомят с самолетами Су-25, Су-15, Су-7, МиГ-15УТИ, МиГ-19, пилотажным самолетом ЯК-50, вертолетом КА-26.
История Башни на Маркса
В Башне на Маркса, которая находится по адресу Ватутина, 29, экскурсии будут проводить с 17:00 до двух часов ночи. Там открыли выставку «Соцгород. Жизнь по плану» (12+).
Экспозиция посвящена историческому значению башни: ее прямой технической функции для 1930–50-х годов прошлого столетия, связи с заводом Сибкомбайн и соцгородом Сибкомбайна, их влиянию на жизнь местных жителей-переселенцев и влиянию на развитие Левого берега. Выставка показывает связь прошлого, настоящего и будущего трех объектов.
Единый билет стоит 300 рублей, экскурсия по выставке — 400 рублей, парная экскурсия по выставке — 700 рублей, детский и пенсионный билет — 200 рублей.
Береста и ремесло в музее «Живое дерево»
Музей «Живое дерево» на улице Саввы Кожевникова, 9/1 на Ночь музеев приглашает с 12 дня до 6 утра. Программа в этом году называется «Берестяные тайны», а музей поделили на три локации.
В общем зале запланирована экскурсия с лекцией о народных промыслах и конкурс с берестой. В школе Мальвины будут берестяные игры, конкурсы, мастер-класс по росписи по бересте. В мастерской папы Карло запланирована демонстрация и работа на станках и инструментах, а также резьба по бересте.
Билет стоит 350 рублей, в него входит общая локация и одна из мастерских на выбор.
«Россия — Моя история»
Посмотреть концерты, выставки и мастер-классы можно и в музее «Россия — Моя история» (0+), который находится на улице Василия Старощука, 24. Программа начнется в 17:00 и продлится до полуночи. События во время акции разделены на несколько блоков.
Концерты начнутся с 17:00. До 19:00 будет выступать семейный ансамбль «Ведушка», с 19:00 и до 21:00 можно будет посмотреть на выступление студии исторического танца «Медиваль», а закончат концертную часть в 23:00 «Трио Ивановых» и Дмитрий Татаринцев.
Также будет несколько выставок: выставка бронетехники и артиллерийского вооружения, предметов старины «Изящный век», техники советской эпохи. А клуб любителей кошек организует выставку «Котомир». Также будет много мастер-классов, в том числе по флористике, по стилю от имидж-стилиста, по живописи. Будут и экспресс-консультации от психолога.
Посмотреть можно и на мультимедийные мини-экспозиции: «Дмитрий и Евдокия: история великой любви», «Семейная жизнь Александра III», «Новая советская семья».
Встреча с художниками в «Победе»
Кинотеатр «Победа» в рамках акции «Ночь музеев» приглашает на творческую встречу с режиссером Татьяной Гамалей и новосибирскими художниками разных поколений и творческих направлений (6+). Художники стали героями документальной ленты «За гранью искусства. Восемь новосибирских художников. Диалоги».
Начало запланировано на 17:00. Билеты стоят 300 рублей.
Ночной зоопарк имени Шило
Побывать в ночном зоопарке можно 18 мая в 22:00 (14+). Новосибирский зоопарк имени Шило приглашает на экскурсию, на которой покажут кормление животных, а закончится все красочной световой программой.
Билеты начали продавать 15 мая, и купить их можно только в кассах зоопарка. Полный билет стоит 1000 рублей, льготный — 750 рублей.
Мифы и легенды в Музее на набережной
Музей на набережной, который находится на Обской, 4, подготовил программу «Быль и небыль Новосибирска». Всё начнется в 18:00 в шатре на площадке перед музеем, где начнет работать историческая игротека «За 300 лет до Новосибирска» (7+). Там каждый час будут стартовать презентационные партии новой настольной игры от музея Новосибирска.
Музей на набережной входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трёх филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
В 18:00 — 18:50 в зале «Красота по-сибирски» будет «(не)реальный показ (не)реальной моды» от студентов Новосибирского технологического института (12+).
В 18:00 — 18:30 и 19:00 — 19:30 в зале «Ново-Николаевск. Дела и люди» предлагают посетить мероприятие «Привет из Чахты» с чайными историями с сахаром (8+).
В 18:00 — 18:50 пройдет променад по набережной — прогулку проведет краевед Константин Голодяев (12+). Сбор на Михайловской набережной у кофейни «Балаган» в районе Октябрьского моста.
В 19:00 — 22:00 можно попробовать себя в роли барышни или крестьянки в ретрофотоателье (14+) (зал «Кривощёково»).
В 19:00 — 19:50 пройдут сибирские не-былины — концерт-история участника ансамбля ранней музыки Insula Magica Сергея Адаменко (8+) (зал «За много лет до Новосибирска»).
В 19:00 — 19:50 запланирован «Сай-фай-баттл, или Ужин на несуществующей кухне» (14+) — литературная вечеринка с проектом «Сибирь на Страницах» (зал «Красота по-сибирски»).
В 20:00 — 20:50 состоится бал у управляющего: дискотека начала XX века от студии исторического танца «Медиваль» (12+) (зал «Ново-Николаевск. Дела и люди»).
В 21:00 — 21:50 можно посетить иммерсионную экскурсию о пароходах и самоварах (12+). Сбор на Михайловской набережной у фермы старого железнодорожного моста.
В 22:00 — 22:50 в зале «Красота по-сибирски» пройдет вторая часть «Сай-фай-батла, или ужина на несуществующей кухне» (14+).
В 23:00 — 23:40 пройдет световое шоу в сопровождении музыки от медиахудожника Влада Рандомартина «Городское бессознательное» (14+) (зал «За много лет до Новосибирска»).
В 00:00 — 00:45 запланирована иммерсивная экскурсия «Призраки Кабинета Его Императорского Величества» (14+). На эту экскурсию билет надо купить отдельно и заранее, он стоит 400 рублей.
Весь вечер в зале выставки «Живописный дневник Павла Якубовского» для художественных высказываний будет доступно арт-пространство «Вообрази / изобрази Новосибирск». Также все желающие смогут посетить выставку-продажу новых и популярных книг от проекта «Сибирь на Страницах».
А на уличной площадке перед музеем на набережной посетителей будут ждать средневековые настольные игры, различные мастер-классы и чеканка памятных монет с символикой «Ночи музеев-2024» и «Музея на набережной».
Стоимость билета на все мероприятия, кроме иммерсивной экскурсии «Призраки Кабинета Его Императорского Величества» — 200 руб. Вход для детей до 7 лет бесплатно.
Попаданцы в музее Железнодорожного района
В музее Железнодорожного района на Вокзальной магистрали, 3 темой Ночи музеев — 2024 выбрали «Попаданцы. Провал во времени». Акция начнется в 18:00 и закончится в час ночи.
Музей Железнодорожного района входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трех филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Как рассказывают организаторы, посетители музея смогут «провалиться» во времени и попасть в Ново-Николаевск начала ХХ века или в коммунальную квартиру 60-х годов с ее обитателями. Им придется включиться в повседневную жизнь, чтобы вернуться. Они станут зрителями концерта городского романса начала века, а потом участниками «концерта», который закатывают на общей кухне в коммуналке. Увидят дрессированных тараканов и устроят «тараканьи бега», а на ночь всем «попаданцам» расскажут страшные истории и городские легенды города Н.
В 18:30 будет иммерсивная экскурсия «Общая кухня», в 20:00 — пешеходная прогулка «Что не увидела Анастасия Вяльцева в городе НН». Также в 21:15 будет экскурсия «Провал во времени», а в 23:00 начнется экскурсия «Страшные сказки города НН».
С 18:00 до 22:00 ограничение по возрасту 12+, после 22:00 ограничение — 21+.
Также заведующий музеем Железнодорожного района проведет экскурсию «По Тихому с приказчиком» (18+). Она начнется у ККК Маяковского в 01:00 и пройдет до 03:00, стоимость участия — 700 рублей.
Караоке в музее Первомайского района
Попеть песни, посмотреть на звезды и погулять в Первомайском парке приглашает музей Первомайского района. Там Ночь музеев начнется в 18:00 и закончится в час ночи. Программа в этом году называется «Добро пожаловать или посторонних нет!» (5+).
Музей Первомайского района входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трех филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Музей подготовил большой праздничный концерт от творческих династий района «Песни нашей Первомайки!», мастер-класс на улице от Галины Мартыновой «Сотворим воздушное чудо!»
Внутри музея пройдут мастер-классы под девизом «Умей творить!»: «Картины из камешков», «Шоколадные узоры», «НейроГрафика», «Чай вприкуску». Пройдет блиц-экскурсия с шарманкой «Соберем в поездку папу». Также можно будет попеть колыбельные в караоке и сходить на сентиментальную интерактивную прогулку «Ночная смена» в Парк культуры и отдыха «Первомайский».
«Тайны бала» в музее на Каменском тракте
С «Тайнами бала» познакомят новосибирцев в музее на Каменском тракте, который находится на проспекте Дзержинского, 1а (0+). Мероприятия там начнутся в 18:00 и продлятся до часу ночи.
Музей на Каменском тракте входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трёх филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Организаторы обещают перенести вас в иное время и приоткрыть завесу тайн и секретов прошлого. Запланированы интерактивные программы, которые позволят посетителям испытать прикосновение времени, истории города и сделать себе что-то на память.
«Русалкины сказки» в музее «Чёмы»
Легенды и мифы приобских территорий расскажут в музее «Чёмы», который находится на Новоморской, 12а. С 18:00 и до часа ночи посетители смогут погрузиться в мир «Русалкиных сказок» (0+).
Музей «Чёмы» входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трёх филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Музей предлагает «спуститься под воду» и самим разобраться, где правда, а где вымысел. Будут рассказы про золотого коня и сокровища на дне, про русалок и живые грибы, убегающие от воды.
Детская программа «На Богданке»
В музее Калининского района «На Богданке» решили устроить детскую «Ночь музеев», которая начнется в 11 утра и закончится в 18:00. Программа называется «В гостях у Гулливера» (6+).
Музей «На Богданке» входит в музеи Новосибирска. Посещение одного филиала стоит 200 рублей, более трех филиалов — 500 рублей. Дети до 7 лет — бесплатно.
Мероприятие рассчитано на горожан от 6 до 12 лет и их родителей. Будут тематические мастер-классы, музыкальное и танцевальное сопровождение, игры и викторины. Также посетителям предлагают всей семьей почитать стихи по ролям. А дети смогут позаниматься с педагогом-логопедом-дефектологом.
В мероприятии будут участвовать артисты областного театра кукол. Запланированы семейный просмотр старых диафильмов, археологические раскопки и рисование ладошками семейных картин.
«Парк чудес Галилео»
Узнать тайны 90 умных экспонатов предлагают в «Парке чудес Галилео» (6+), который находится на Добролюбова, 16а. Тут мероприятия начнутся в 18:00 и закончатся в полночь.
Каждые 30 минут в парке будут проходить мини-экскурсии по выставочной части и «Лабиринту иллюзий». Кроме того, в парке подготовили программу «Научная ночь» в «Лаборатории чудес».
Билет в парк стоит 500 рублей, на шоу в лаборатории — 800 рублей.
«Два капитана» в музыкальном театре
Новосибирский музыкальный театр в рамках Ночи музеев покажет мюзикл Андрея Кротова «Два капитана» (12+). Посетителей приглашают в 20:00 принять участие в интерактивной программе с конкурсами, викториной на знание романа Вениамина Каверина «Два капитана» и концертом солистов театра.
Перед началом спектакля в фойе будет работать фотобудка: все желающие смогут сфотографироваться в тематической фотозоне и получить свои фотографии абсолютно бесплатно в антракте.
В 21:00 начнут показывать премьерный мюзикл, билеты стоят от 350 рублей.
Бесплатный концерт в Краеведческом
В Краеведческом музее (0+) к Ночи музеев откроют специальную выставку «Придумано и сделано в России», которая посвящена отечественному дизайну. Экскурсии там пройдут в 20:00, 22:00 и в полночь. Стоимость билетов для входа в музей: 550 рублей, льготный — 300 рублей, детям до 6 лет вход бесплатный.
Помимо этого будут экскурсии по постоянным экспозициям: «История Новосибирской области» (18:15, 21:30, 22:15, 23:00, 23:45, 00:30) и «Сибирь в древности» (18:15, 18:30, 19:30, 19:45, 21:00, 21:15, 22:15, 22:30, 23:30, 23:45, 01:00).
В 21:00, 23:00 и в 01:00 можно сходить на экскурсию по выставке «Весна пасхальная», которая посвящена истории Русской православной церкви в Сибири.
В цокольном этаже музея открыли специальную площадку для детей от 6 до 16 лет — детский музейный центр «Тымузей». В 19:00 и в 20:00 там пройдет театр теней: юных зрителей научат создавать тени в виде животных с помощью смекалки и ловкости рук. Посетители станут полноценными участниками театра теней, используя персонажей сказок народов Сибири. Для участия необходима предварительная запись по телефону 227−15−43.
В 21:30 начнется настольная игра про отважных покорителей Сибири для всей семьи. На нее тоже необходима предварительная запись по телефону 227−15−43.
В 20:30 в Первомайском сквере за музеем начнется концерт кавер-группы «Айвазовский оркестра», который смогут посетить все желающие. Там же будет симфо-шоу с хором.
В 00:00 в музее начнется игра «Племя» (18+) — что-то похожее на «Мафию»: с масками, карточками, в удобных креслах, со звуковым и световым сопровождением. Для участия также необходима предварительная запись.
Краски в музее природы
Эту Ночь музеев Музей природы на Вокзальной магистрали, 11, решил посвятить теме красок (0+). Мероприятия там начнутся в 16:00 и закончатся в полночь. Билет стоит 400 рублей, льготный — 200 рублей. Детям до 6 лет вход бесплатный.
На тематических экскурсиях «Цвет. Краски. Предмет», которые пройдут в 16:15, 18:15, 20:15 и 22:15, расскажут про то, кто такие червецы и чем красилась Нефертити. На выставке вы узнаете о разнообразии природных красок, служивших человеку с первобытной эпохи и до наших дней.
Также запланированы квест «Путеводитель по миру красок» и интерактивная зона «Набивной рисунок».
На экскурсиях «Окраска в природе», которые пройдут в 17:15, 19:15, 21:15 и 23:15, вы узнаете, какие варианты окраски встречаются в мире живой природы: маскирующая или предупреждающая хищника о ядовитости жертвы, а, может быть, привлекающая внимание потенциального партнера.
«Почтовое путешествие» в Музее связи
В Музее связи Новосибирска на Советской, 33 запланирован квест «Почтовое путешествие» (0+). Билеты стоят 150 рублей, льготный — 100 рублей. Детям до 6 лет — бесплатно.
Музей откроется в 18:00 и проработает до двух часов ночи. Будут обзорные экскурсии по постоянной экспозиции, на которой вы сможете увидеть старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века. Экскурсии пройдут в 18:00, 20:00, 22:00, 00:00.
Также в 19:00, 21:00, 23:00, 01:00 будут тематические экскурсии «У меня зазвонил телефон».
Новый участник акции — «Сибирь-Арена»
Музей Олимпийской славы, который находится в «Сибирь-Арене», в этом году впервые откроет двери на «Ночь музеев». Он будет работать с 15:00 до 20:00. Вход бесплатный, но нужно записаться по телефону: 227–15–43.
Экскурсии по постоянной экспозиции пройдут в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00: она состоит из кубков, медалей, наград и предметов экипировки известных новосибирских спортсменов. Отдельные комплексы посвящены Олимпийским чемпионам.
Жизнь Новониколаевска в Усадьбе
Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции пройдут и в музее «Городская усадьба Ново-Николаевска», который находится на улице Ленина, 23 (0+). Билет стоит 150 рублей, льготный — 100 рублей. Детям до 6 лет — бесплатно.
Экскурсии будут в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00. На них можно будет посмотреть воссозданные интерьеры и бытовую обстановку, которые дают представление о повседневной жизни рядовых горожан молодого Ново-Николаевска.
Ночной океанариум
В «Дельфинии» (0+), который находится на Жуковского, 100/4, на «Ночь музеев» приглашают гостей остаться после закрытия — работать океанариум будет до 22:00.
После 19:00 на билет будет действовать специальная цена — стоимость снизится до 350 рублей. Купить билет можно будет только на месте.
История интимных игрушек в секс-шопе
Сеть секс-шопов Kazanova уже традиционно откроет на одну ночь «Музей интимных раритетов» в Ночь музеев. В этом году секс-шопу исполняется 30 лет.
На мероприятии вы сможете увидеть коллекцию секс-игрушек из прошлого века, нестареющую классику индустрии интимных удовольствий и современные гаджеты для секса. В этом году для акции подготовили интерактивную игру, которая длится полтора часа. Стоимость билета — 2000 рублей. При покупке от двух билетов и более дают скидку в 500 рублей на каждый.
Музей смогут посетить только 100 человек группами по 20: в 16:30, в 18:30, в 20:30, в 22:30, и в 00:30. Всем посетителям обещают подарки.
Колокольный звон в храме
В храме Михаила Архангела на Большевистской, 229 откроет двери музей колокольного звона. С 19:00 до 22:00 в Сибирском центре колокольного искусства вам расскажут о сибирских колоколах и звонах, можно будет послушать колокольный звон и попить чай из самовара. Возрастное ограничение — 6+, а стоимость — 200 рублей.
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