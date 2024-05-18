Как защитить собаку от клещей: одни средства помогут, а другие бесполезны и даже опасны

Наконец-то пришла теплая погода — отличный повод отдохнуть на даче, отправиться в поход или просто прогуляться в городском парке. Часто владельцы собак берут любимцев на природу, не задумываясь о том, что в густой траве могут поджидать клещи. Рассказываем о том, как обезопасить собак и кошек от клещей и что делать, если вы нашли кровопийцу на коже животного.
- Ошейники от клещей
- Капли на холку от клещей
- Таблетки от клещей
- Что лучше не использовать
- Клещ все-таки укусил питомца, что делать
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Ошейники от клещей
Специальные ошейники — один из самых простых и надежных способов защитить собаку или кошку от клещей. С внутренней стороны у них находится средство, которое впитывается в кожу и защищает питомца, объяснила ветеринарный блогер Яна Николайченкова.
— Они могут быть с различными веществами, действующими на нервную систему клеща, из-за которых он замедляется и отпадает, — рассказала Яна Николайченкова. — Некоторые действуют по принципу «обожженных лапок», когда клещ садится на животное и обжигается.
Ошейники хороши своей простотой — достаточно просто надеть его на любимца, и он уже защищен. Также ни собака, ни кошка не смогут дотянуться до вещества и стереть его. А если у питомца окажется аллергия на препарат, то ошейник можно снять.
Однако если ваша собака решит искупаться в реке или пойдет дождь, то эффективность ошейника сильно упадет и клещ сможет добраться до животного. А еще такая защита не подойдет длинношерстым животным, потому что у них не будет контакта вещества с кожей.
Капли на холку от клещей
Капли от клещей работают иначе — они проникают в сальные железы и защищают собаку или кошку от паразитов. Наносить капли нужно на область между лопаток, отодвинув шерсть.
— Очень важно делать это там, где питомец не дотянется до вещества и не сможет его слизать, — отметила специалист. — В случае, если вы видите, что он может дотянуться, используйте защитный воротник или одежду.
Капли очень удобно наносить, но всегда есть риск, что животное слижет или сотрет вещество до того, как оно впитается. Также не все капли влагостойкие, и если они не успели впитаться, то даже легкий дождь может снизить их эффективность. Но что самое неприятное — клещи могут привыкнуть к веществу, входящему в состав капель.
Таблетки от клещей
Таблетки — отличный вариант для тех, кому не нравятся запахи капель и ошейника от клещей. Попадая в желудок животного, вещество в таблетке всасывается в кровь, после этого укус клеща станет опасен для самого паразита, а не для собаки — клещ сразу же погибнет, не успев заразить питомца инфекцией.
У таблеток почти нет недостатков: они дают отличную внутреннюю защиту организма, не смываются водой и очень быстро начинают действовать. Единственная проблема — иногда питомца сложно уговорить съесть лекарство.
Что лучше не использовать
Некоторые средства от клещей для животных работают не так эффективно, как перечисленные выше. Например, спрей от клещей — аэрозоль работает в лучшем случае несколько часов и не может гарантировать безопасность животного. Его можно нанести как дополнительную защиту перед отдыхом на природе, но не как главный способ борьбы с клещами.
К бесполезным средствам от клещей Яна Николайченкова также отнесла специальные шампуни — они действуют только во время нанесения и никак не помогают защитить любимца.
Также не стоит верить народным методам и самостоятельно готовить растворы от клещей — такие эксперименты не только никак не помогут кошке или собаке, но и могут привести к смерти от интоксикации.
Клещ все-таки укусил питомца, что делать
После прогулки нужно осмотреть питомца. Если паразиту удалось обойти всю защиту и вцепиться в животное, то не стоит паниковать — клеща нужно вытащить.
Для удаления клеща продаются специальные тик-твистеры, но если у вас его нет — можно обойтись пинцетом или руками. Тело клеща нужно плотно захватить как можно ближе к коже, а затем несколько раз аккуратно повернуть в одну и другую сторону. Тянуть паразита нужно перпендикулярно поверхности кожи.
Если вы всё сделали правильно, то клещ выйдет целиком. Но голова клеща может остаться под кожей. Чаще всего достаточно обработать место укуса йодом, но если вы переживаете за любимца, то лучше отвезти его к ветеринару для сдачи анализов. И прихватить с собой клеща — его тоже нужно проверить на инфекции.
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