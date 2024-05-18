Как защитить собаку от клещей: одни средства помогут, а другие бесполезны и даже опасны

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Специальные ошейники — один из самых простых и надежных способов защитить собаку или кошку от клещей. С внутренней стороны у них находится средство, которое впитывается в кожу и защищает питомца, объяснила ветеринарный блогер Яна Николайченкова.



— Они могут быть с различными веществами, действующими на нервную систему клеща, из-за которых он замедляется и отпадает, — рассказала Яна Николайченкова. — Некоторые действуют по принципу «обожженных лапок», когда клещ садится на животное и обжигается.



Ошейники хороши своей простотой — достаточно просто надеть его на любимца, и он уже защищен. Также ни собака, ни кошка не смогут дотянуться до вещества и стереть его. А если у питомца окажется аллергия на препарат, то ошейник можно снять.

