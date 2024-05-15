Охранял президента и остановил мятеж Пригожина? Что известно об Алексее Дюмине, который стал помощником Путина

14 мая Алексея Дюмина назначили помощником Путина Источник: Gubernator71.ru











14 мая губернатора Тульской области Алексея Дюмина назначили помощником Владимира Путина. Соответствующий указ появился на официальном сайте Кремля. Так как чиновник перешел на новую работу, место губернатора Тульской области пока остается вакантным. Самого Дюмина политологи считают одной из самых влиятельных фигур в высшем эшелоне власти.



MSK1.RU рассказывает, что известно об Алексее Дюмине.



Потомственный военный

Алексей Дюмин родился в 1972 году в Курске — там службу проходил его отец, военный медик Геннадий Дюмин. В 90-е годы Дюмин-старший входил в ближайшее окружение Павла Грачева — в 1992–1996-м министра обороны РФ. Сейчас Геннадий Дюмин имеет звание генерал-майора медицинской службы. В 2013 году отец Алексея Дюмина возглавил 4-е управление Главного военно-медицинского управления Минобороны. А в марте 2024-го губернатор Курской области Роман Старовойт вручил ему звание почетного гражданина региона.



Геннадий Дюмин (слева) и Роман Старовойт Источник: Роман Старовойт / T.me













Что касается матери Алексея Дюмина, то, по его собственным словам, она работала учителем. В том числе в колонии для малолетних.



— Мама у меня тоже из Курска. Они там поженились. Мать у меня учительницей была всю жизнь. Преподавала в начальных классах, — вспоминает Алексей Дюмин в интервью «Ъ» 2016 года. — А когда жили в Боброве (небольшой город в 100 километрах от Воронежа. — Прим. ред.), так была даже учительницей в колонии для малолетних. И попала под бунт даже там. Сейчас она пенсионерка, а отец год назад закончил службу в вооруженных силах. А служил после Курска в Калуге, потом в Воронеже. Там я школу окончил.

Кадровый офицер и личный охранник Путина





После школы Алексей Дюмин пошел по стопам отца: поступил в Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ВВВИУР), которое окончил в звании лейтенанта в 1994 году. И перешел на службу в часть под Москвой.



Однако в войсках Дюмин надолго не задержался, уже в 1995 году он начал работать в ФСО: стал сотрудником управления президентской связи (помогло профильное образование). По долгу службы он сопровождал президента Бориса Ельцина и премьер-министра Черномырдина в их поездках — обеспечивал связь.



В 1999 году Дюмин стал офицером Службы безопасности президента (СБП) и вошел в состав личной охраны Владимира Путина, еще председателя правительства.





— Мне позвонили вечером и сказали, что завтра выхожу в личную охрану к Владимиру Владимировичу. И я оказался на посту таком... Скажем, пехотинца Путина. Я вышел в первый день, когда он приступил к обязанностям председателя правительства. Это было 9 августа 1999 года, — говорил Дюмин «Коммерсанту».



Дюмин охранял Путина до 2008 года, получил должность начальника управления СБП. А с 2008 по 2012-й отвечал за безопасность первого заместителя премьер-министра РФ Виктора Зубкова, когда сам Путин был премьер-министром.

Алексей Дюмин (справа) вручает награды сотрудникам МВД Источник: Gubernator71.ru











Глава спецназа ГРУ и высокопоставленный чиновник Минобороны





В 2014 году Алексей Дюмин ушел из ФСО и стал заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) — командующим силами специальной операции (по сути, преемник спецназа ГРУ. — Прим. ред.). В фильме журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» сказано, что именно Дюмин сыграл ключевую роль в присоединении Крыма к России. Тогда же Дюмин получил награду «Героя России».



Также «Коммерсант» сообщал, что Дюмин разработал и провел операцию по экстренной эвакуации в Россию президента Украины Виктора Януковича в ночь на 23 февраля 2014 года. Однако в интервью этому же изданию Дюмин назвал это мифом.

Дюмин со звездой Героя России на торжественной церемонии вступления в должность губернатора Тульской области Источник: Gubernator71.ru













В 2015-м Дюмин получил новое назначение: начальник Главного штаба Сухопутных войск Минобороны РФ. Однако в конце года его переназначили на должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу по вопросам строительства.



Дюмин в форме генерал-майора во время работы в Минобороны Источник: Mil.ru











Губернатор Тульской области





На должности замминистра Дюмин тоже не задержался: всего через месяц его сменил Тимур Иванов, которого в апреле 2024-го задержали и арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере. По данным СК, речь идет о сумме примерно в миллиард рублей.



А Дюмин в 2016 году стал исполняющим обязанности губернатора Тульской области. По словам самого чиновника, «назначение стало для него неожиданным».



— Когда мне предлагали эту должность, я был военнослужащим, и мне эту задачу ставил Верховный главнокомандующий. И не было ни разу так, что когда он мне ставил задачи, чтобы я сказал «нет». Может, у меня внутри было какое-то желание что-то сказать, но я сказал: «Есть», — приводит «Ъ» слова Дюмина.



Губернатор Алексей Дюмин торжественно открывает ларек в Тульской области Источник: Gubernator71.ru













На посту главы Тульской области Дюмин пробыл больше шести лет. За это время он дважды выиграл региональные выборы с результатом более 80% голосов и попал на второе место рейтинга глав субъектов России

В июне 2023 года СМИ сообщали, что Дюмин принимал активное участие в завершении мятежа ЧВК «Вагнер». Тогда сотрудники ЧВК направлялись к Москве и зашли на территорию Тульской области. Однако пресс-служба губернатора опровергла заявления о том, что Дюмин имеет отношение к организации переговоров между Пригожиным и Лукашенко.



Семья, доходы, образование





В 2009 году Алексей Дюмин получил степень кандидата политических наук с диссертацией «Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран "Группы восьми"».



Экс-губернатор женат и воспитывает сына. По данным антикоррупционной декларации за 2021 год, жена будущего помощника президента Ольга Дюмина заработала 9 965 944,77 рубля. Сам Дюмин получил чуть меньше — 8 025 650,04 рубля.



Также у Алексея Дюмина есть младший брат — Артем Дюмин. Он занимается бизнесом: руководит ОАО «ТПК "Продмаркет"» (единственный подрядчик и застройщик гостиницы «Зарядье») и ООО «Турбо» (один из акционеров «Продмаркета»).



После назначения Алексея Дюмина на пост помощника президента, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Дюмин будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и спорта.