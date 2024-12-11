«Мы явно в эту жизнь не вписываемся»: многодетная семья из России проехала всю Турцию на «Ладе Ларгус»

Кудряшовы — опытные автопутешественники Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











Самарцы Юлия и Александр Кудряшовы — родители пятерых детей. В середине этой осени супруги вместе с полуторагодовалой дочерью и трехлетним сыном (у старших детей начался учебный год) исколесили всю Турцию. О том, как сэкономить в поездке, рентгене, который пришлось делать их «Ладе Ларгусу», и жизни в далекой от курортных зон глубинке, мы поговорили с многомамой.

Турецкая дорога рядом с границей Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Почему решили ехать именно на машине?

— Собрались поехать в гости к моей подруге в Минеральные Воды. И как-то так спонтанно я говорю мужу: «Давай слетаем оттуда в Стамбул». Посмотрела билеты на самолет. Из Минвод перелеты дешевле. Начали подбирать отели. Предупредила подругу, что мы потом в Турцию улетим. А она мне: «У нас все нормальные люди ездят в Турцию на машине. Так гораздо дешевле будет». И вот эта идея зацепила. Мы сели с мужем, посчитали, сколько будет стоить поехать на машине и полететь с двумя детьми. Получилось, что все наши расходы в дороге на бензин, на отели, на еду на 50 тысяч рублей дешевле по сравнению с любым купленным туром.

Вся поездка вместе с тратами, покупками и подарками обошлась семье в 150 тысяч рублей Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Расскажите о своем маршруте.

— Заранее маршрут не расписывали, потому что понимали, что с маленькими детьми в любой момент всё может пойти не по плану. Из Самары в Минводы стартовали 5 октября, ехали через Элисту. В Минводах где-то 4–5 дней жили у подруги, посмотрели достопримечательности, поездили по горам.

По словам Юлии, как бывалые туристы, они снимали в поездке немного, больше набирались впечатлений Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— А сколько занял путь до Турции?

— Из Минеральных Вод мы выехали где-то в обед. К вечеру были уже на российско-грузинской границе. Грузию мы проехали за 5 часов. Остановились подремать немного в машине. И в 6 утра уже были на грузинско-турецком пограничном переходе Вале. Хотели через Эрзурум ехать в турецкий город Мерсин.

У нас не было турецкой страховки на машину, а без нее они не впускают авто. Пришлось где-то до 9 утра ждать мужичка, который эти страховки оформляет. В России заранее этого не сделали, потому что у нас не было заграничной банковской карты. В итоге мы застраховались, сделали машине рентген…

Пригород Анталии Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Рентген? Как эта процедура выглядит?

— Мы подъехали к пункту рентгена. Вышли, выгрузили из машины все вещи. Загнали ее в помещение и ждали, пока проверят, нет ли в авто скрытых отделений.

Забавно было, когда один из турок на границе спросил: «Рено?» Я гордо заявила: «Лада Ларгус». Надо было видеть выражение лиц таможенников, как они переглянулись и повторили: «Лада Ларгус». А оказалось, что знакомый туркам «Рено» или «Дачиа» выглядит так же, как «Ларгус».

Такие беседки стоят в Турции между городами и дороги. Можно остановиться и перекусить Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Кстати, как себя вела машина в дороге?

— Мы каждый год ездим в отпуск на ней. В прошлом году в Грузии были. Перед стартом обязательно проверяем всё, проходим техосмотр, меняем масло, фильтры. Поэтому всё нормально.

Местные жители умилялись светловолосым Алексею и Амелии Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— А сколько на бензин потратили в сумме за всю поездку?

— В районе 50–60 тысяч рублей вышла дорога туда и обратно. Дешевле всего бензин был в России, в Грузии, в принципе, тоже недорогой, а вот в Турции цена в три раза выше, чем у нас. А именно по Турции как раз мы больше всего ездили. Поэтому вот такие расходы получились.

Кудряшовы брали с собой в поездку плитку Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Как вам некурортная Турция, далекая от побережья?

— После границы мы поехали до городка Бингёль. Были там к вечеру. Отель выбрали через приложение банка. Но оказалось, что это центр города и припарковаться там просто невозможно. Поэтому на ходу поменяли планы, выбрали новую гостиницу и двинули туда.

Бингëль — небольшой городок в глубине Турции. Очень религиозный, скажем так. Я чувствовала себя белой вороной. Все женщины покрытые, намаз слышно громко и везде (дочка Амелия просыпалась на каждую молитву, вот так чутко спит даже ночью). На улице куча народу, везде прилавки и что-то продают. Жизнь кипит… И мы явно в эту жизнь не вписываемся и привлекаем лишнее внимание. Поэтому в магазин ходил муж, а мы с детьми из отеля не выходили. А вот утром субботы Бингëль выглядит совсем по-другому. Улицы пустые и тихие.



Интересный факт — каждый населенный пункт, где мы были, имел отличительную особенность. В Бингёле развито пчеловодство. На въезде в город изображены пчелы и соты, в центре — улица с иллюминацией в виде пчел и сот (в ночи выглядит шикарно). А каждый магазин с продажей пчелиной продукции — это отдельный вид искусства. Я таких красивых магазинов в жизни не видела! Еще встречали города с абрикосами, вишней и яблонями.

Вечерняя иллюминация Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Кстати, на ходу пришлось менять конечную точку путешествия. В Мерсине не смогли забронировать отель по системе «всё включено». Поэтому отправились в пригород Алании — Махмутлар. Смотрели разные сервисы подборов отелей, и для нас самым выгодным оказался отель в приложении банка и оплата с карты. Поэтому мы остались довольны выбором.

Еще один примечательный факт: чем ближе мы двигались к побережью, тем «свободнее» одевались женщины: без хиджабов, с голыми животами.

Махмутлар Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— А как Вам дороги и движение в Турции?

— У нас весь маршрут проходил через города — не было объездных дорог. Поэтому вечерами попадали в час пик и стояли в пробках. Но не было такого, чтобы кто-то подрезал, например. Дороги ровные, без колейности.

Местные нам сигналили, спрашивали, откуда мы едем, куда, то есть такие доброжелательные, открытые люди. Кто был в Турции, знает, что у них очень темпераментные водители, они не пропускают пешеходов, даже с детьми на зебре тебя не пропустят.

Юлия и Александр ехали не спеша, делали остановки, чтобы дети могли вдоволь порезвиться Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Но в целом на дороге все ведут себя очень хорошо. Правда, мы не очень понимали, почему, когда стоит знак об ограничении до 40 километров в час, никто скорость не сбавлял и нас, соблюдавших правила, просто как стоящих, все обгоняли.

Поняли это уже при выезде из Турции, когда на границе оплатили два штрафа на 20 лир (60 рублей). При таких расценках они могут себе позволить гонять.

Одна из улиц в Алании Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— А как решали вопрос с питанием?

— Мы уже бывалые автопутешественники. Брали с собой газовую плитку. Между городами вдоль дорог есть специальные беседки, где можно остановиться, приготовить еду, поесть. В городах, соответственно, питались в отелях или ресторанах.

Забавный случай был в Малатье, в ресторане Ali Dayi Balik Restaurant. Это огромный ресторан. По цене ужин обошелся нам в 2700 рублей. Это восточная Турция, персонал на английском разговаривает плохо. Но всё очень приветливые. Официант даже сфотографировался с нами на память, сказал, выложит в Сеть, которая у нас запрещена. На территории ресторана была детская площадка. Местная детвора шарахалась от наших малышей и пристально рассматривала «белых воронят» — голубоглазых блондинчиков у них не часто встретишь.

То есть такая европейская внешность в турецкой глубинке привлекает внимание. И плюс еще их отношение ко всем вообще детям как к маленьким божествам, малышей там ну очень любят. Поэтому Амелию у нас тискали, трогали ее волосы, угощали вкусняшками.

— Рыба и шашлык шикарные, суп, естественно, дети есть не стали. Ну это же Турция, к каждому заказу прилагается хлеб, салат, перец на углях то ли бесплатно, то ли это уже включено в счет. И естественно, вода. Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— А какой была погода в Турции в октябре?

— В середине октября +25… +27. Море теплое, солнце жаркое. После 16:00, конечно, уже жара спадала, но и вечером было тепло.



Средиземное море в это время было спокойным, и мы вдоволь наплавались.

Прохлада гор Источник: Юлия Кудряшова / Vk.com











— Были какие-то забавные случаи в поездке из-за разницы менталитетов?