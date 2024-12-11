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Страна и мир обзор ВСУ атаковали ракетами США аэродром в Таганроге, есть раненые. Минобороны пообещало ответить: новость 11 декабря

ВСУ атаковали ракетами США аэродром в Таганроге, есть раненые. Минобороны пообещало ответить: новость 11 декабря

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30 комментариев

Фото американской армии. На нем запечатлен пуск ракеты ATACMS

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 декабря.

Удар по Таганрогу

Утром ВСУ ударили по Таганрогу баллистическими ракетами ATACMS.

Минобороны России сообщило, что удар пришелся по военному аэродрому. В атаке участвовало шесть западных ракет. Две из них сбили ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средства радиоэлектронной борьбы.

Минобороны ранее показало кадры обломков ракет ATACMS, которыми атакуют Россию

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Из-за падения фрагментов ATACMS есть раненые из числа личного состава. Разрушений нет, частично повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля.

— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — подчеркнули в Минобороны.

Воздушная тревога звучала в Таганроге рано утром

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Пивное ДТП в Башкирии

На трассе Уфа — Самара фура, перевозившая банки с пивом, врезалась в отбойник. Банки высыпались прямо на дорогу. Кто-то снял видео, кинул в местный чат и понеслось — через час на дороге не лежало ни одной банки.

— В местной полиции тоже посмотрели все видео и фотки, а сейчас собираются в гости к пивным баронам — ведь сбор банок после ДТП может считаться кражей, — пишет телеграм-канал Baza.

Последствия аварии

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Наши коллеги из UFA1.RU выяснили, что причина аварии — тот факт, что водитель не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет.

Ящики с пивом рассыпались по всей дороге

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Фигурант уголовного дела выпал из окна Следственного комитета

В Красноярске человек выпал из окна 11 этажа. Он разбился насмерть. Человек упал на соседнее двухэтажное здание, пробив его крышу. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Весь 11 этаж этого здания Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник:

В пресс-службе следкома сообщили, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».

Погибший — Александр Лапин, бывший глава городского управления зеленого строительства.

ПО ТЕМЕ
ATACMS Ракеты Таганрог ДТП Пиво
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Комментарии
39
Гость
20 минут
Это они еще не начинали.
Гость
15 минут
Гурулёв как начнёт краснеть литсом!))))
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