Для метро Новосибирска построят новые пятивагонные поезда — рассматриваем, как они будут выглядеть

Новые составы вмещают почти 1500 человек Источник: «Метровагонмаш»











Для Новосибирска закупят пятивогонные поезда метро. Копания «Метровагонмаш», которая занимается их строительством, показала, как будут выглядеть новые составы подземки.

— В поездах есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки: широкие двери, удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования и шумоизоляции, — пояснили в «Метровагонмаш».

Новые составы вмещают почти 1500 человек. Все элементы поездов выпилены из отечественных материалов. Отметим, что такие же составы с 2022 года курсируют в метро Санкт-Петербурга.