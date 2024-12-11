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Дороги и транспорт Для метро Новосибирска построят новые пятивагонные поезда — рассматриваем, как они будут выглядеть

Для метро Новосибирска построят новые пятивагонные поезда — рассматриваем, как они будут выглядеть

Первую партию доставят уже в 2025 году

1 815
38 комментариев

Новые составы вмещают почти 1500 человек

Источник:

Для Новосибирска закупят пятивогонные поезда метро. Копания «Метровагонмаш», которая занимается их строительством, показала, как будут выглядеть новые составы подземки.

— В поездах есть все необходимое для комфортной и безопасной поездки: широкие двери, удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования и шумоизоляции, — пояснили в «Метровагонмаш».

Новые составы вмещают почти 1500 человек. Все элементы поездов выпилены из отечественных материалов. Отметим, что такие же составы с 2022 года курсируют в метро Санкт-Петербурга.

Как отмечает подрядчик, 4 поезда доставят в 2025 году, еще один поезд в первом квартале 2026 года. Два договора на поставку вагонов заключили 11 октября 2024 года. Согласно документам, три поезда поступят на условиях лизинга при участии АО «Сбербанк Лизинг». Поставщиком техники выступает «ТМХ Городской транспорт». Еще один состав метрополитен приобретет напрямую у предприятия-изготовителя — «Метровагонмаша».

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Комментарии
39
337154
30 минут
про кондиционеры, зарядки доя телефонов ни слова, интересно почему? В служебных машинах наших руководителей все это есть, а простым смертным ни к чему ведь, правда
Алёна Свистоплясова
44 минуты
Сколько заплатили за картинки?
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