Успехи в работе и любви или крах всех надежд? Узнали, что ждет в 2025-м рожденных в год Змеи

Астролог приготовила предсказание на 2025-й для всех знаков зодиака, родившихся в год Змеи Источник: личный архив Анны Доброславской, Полина Авдошина / Городские порталы











Восточные мудрецы считают, что люди, рожденные в год Змеи, отличаются мудростью, гибкостью и утонченным вкусом. Накануне 2025-го, который будет годом Деревянной Зеленой Змеи, мы вместе с астрологом Анной Доброславской заглянули в будущее и узнали, что звезды приготовили тем, кто появился на свет в год Змеи. Читайте, какие сюрпризы ждут представителей разных знаков зодиака в наступающем 2025-м.

Овен

Овнов в 2025-м ждет духовное перерождение: они с удовольствием отправятся на поиски смысла жизни и ответов на самые глубокие вопросы. Учитывая огненный нрав этого знака и предприимчивость, в этом году они погрузятся в глубины своего бессознательного и им будет с чем поработать. Возможна резкая смена жизненного курса, переезд, фундаментальная перестройка образа жизни и взгляда на мир.

Рекомендации: быть открытым, встречать смело изменения, найти помогающего специалиста.

Телец

Тельцов ждет их любимая стабильность, улучшение физического здоровья. Наконец период финансовых штормов заканчивается, да здравствует полная чаша благ. Жизнь будет бережно нести их по волнам на кораблике, предлагая новые возможности, рост и расширение влияния. Также в любви Тельцы обретут долгожданного партнера и брак.

Рекомендации: выдвигать свою кандидатуру, заниматься йогой или пилатесом, сменить имидж.

Близнецы

Близнецы — настоящие везунчики этого года, им предстоит столько успеть, обсудить и где только не побывать! Важно держать фокус и не выгореть от переутомления. С большой вероятностью произойдут судьбоносные и очень удачные знакомства, поездки и командировки за рубеж. Жизнь предоставит вам возможность знакомиться с новыми людьми, путешествовать, учиться, повышать уровень благосостояния. В этом году вам предстоит важное обучение или вы можете наконец стать экспертом в своей области. Также укрепится материальное положение. Вас явно выделят из толпы.

Рекомендации: найти интересную для себя тему или область, пойти в новое знание, начать вести собственный блог.

Рак

Раки обзаведутся потомством и уютным гнездышком, в любом случае вам будет о ком позаботиться, будь то коллектив или собственная семья. Если вы давно собирались приобрести жилье, сейчас самое время, особенно если это дом на земле. Вероятнее всего, в 2025-м вы будете заключать очень важные и значимые сделки, а также брать ответственность за других. Значит, повышение по работе для вас доступно и открыто.

Рекомендации: не нести груз обязанностей только на себе, займитесь телесными практиками и ароматерапией.

Лев

Львы, это ваш год в теме достигаторства. Вы точно добьетесь своей ключевой цели, ведь всё сопротивление, с которым вы столкнетесь, — только для вашего роста, так лучше чувствовать вкус победы. Это может быть один из самых важных периодов вашей жизни. Как никогда потребуется ваша щедрость, утонченность и индивидуальность. Вас ждет тотальная смена интересов, работы, психологических паттернов.

Рекомендации: тренинги личностного роста, коучинг, обновление гардероба и списка целей.

Дева

Дев ждет много плодотворной работы. 2025 год принесет вдохновляющие идеи и возможности, а также удивительно интересные знакомства. Увеличится объем работы и количество командировок, новая должность и повышение не за горами. Успешное окончание дополнительной учебы, которую вы тянули весь прошлый год, а теперь собираете плоды. Ничто и никто вас не остановит, полный вперед.

Рекомендации: соблюдать режим дня и сна, следить за уровнем стресса, посещать бассейн или спа.

Весы

Весы окунутся в проработку кармических, или судьбоносных, отношений. Вам нужно понять, почему и для чего на пути встречаются именно такие люди. Вы выясните, в чем ценность данного урока, и нужно принять его. Сложности могут быть в идентификации индивидуальности, запускается очень тонкий психологический процесс познания себя настоящего. Будут меняться интересы, люди и работа. Вас также ждет погружение в искусство, музыку и творчество.

Рекомендации: найти хобби и дело, которое вдохновляет, займитесь исследованием своих интересов.

Скорпион

Скорпионов ждет невероятный успех как в раскрытии собственного потенциала, так и в личной жизни. Все силы вы направите на подъем и раскрытие своей ценности и эффективности. Возможно открытие собственного дела, завершение старых, разрушающих отношений. 2025-й для вас — трансформационный год, где нужно будет хорошо чувствовать свои потребности и желания.

Рекомендации: оставить чемодан без ручки позади, попробовать мотивационные тренинги, проработать партнерские отношения.

Стрелец

Для Стрельцов этот год будет маловат: с их любовью к ярким и большим целям в данный период времени придется ужаться. Но жизненный вызов принять придется, сопротивление будет вызвано ожиданиями большего, что должно быть как-то по-другому, но точно не так. Чем быстрее вы сможете избавиться от иллюзии, тем лучше. Судьба точно предоставит тропинку к знаниям и инструментам самопознания, и она может стать невероятной широкой дорогой к новым возможностям. Для принятия ситуации придется усмирить аппетиты и сконцентрироваться на одной важной цели. Жизнь будет приводить к вам нужных учителей и учеников.

Рекомендации: посетить место силы, найти гуру, внедрить в жизнь практики духовного роста.

Козерог

Козероги будут проходить опыт нового времени, которого вы бессознательно боялись, но и стремились к нему. Предстоит важная и серьезная работа как над карьерой, так и над отношениями с людьми. Трудный год перестройки всей системы личности, особенно круга общения. Он действительно поменяется. Огромное количество сил уйдет на заботу о теле, но больше в сторону внешней красоты и статусности.

Рекомендации: прийти к собственному индивидуальному стилю, разрешить себе нарушить хотя бы один свой план.

Водолей

Водолеи в 2025-м срывают куш, они словно комета будут стремиться взять от этого мира максимум возможного, причем успешно, но и полезного миру обязательно дадут. Год сулит удачное стечение обстоятельств, шикарные возможности в карьере и бизнесе, увеличение дохода, новые идеи. Водолеи буквально будут чувствовать и воплощать тренды будущего. Рождение детей очень даже ярко подсвечено темой этого года.

Рекомендации: собрать свой проект, объединить творческих людей, мечтать и вдохновляться.

Рыбы

Рыбы закрывают свои страдания и кармические хвосты, год осознаний и обретения устойчивой веры в себя. Вера в индивидуальность и нужность — это всё, что нужно этому знаку, и вы ее получите. Важная задача будет стоять в сфере работы: предстоит взять на себя ответственность, возможно повышение по карьерной лестнице или смена ненавистной работы. Также 2025 год сулит брак или серьезные отношения, наполненные принятия, сопереживания и чувственности.

Рекомендации: внедрите в жизнь практики выражения эмоций, отпустите старое, взрастите в себе опору.

Кстати, если вы, независимо от знака зодиака, ждете пополнения в 2025-м, посмотрите, каким будет характер ребенка, рожденного в год Змеи, чтобы знать, к чему готовиться.