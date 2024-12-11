В салоне находилось 45 пассажиров — подробности ДТП с автобусом под Новосибирском

Региональная прокуратура начала проверку Источник: ГАИ по Новосибирску











Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Автобус начал тормозить, а идущий за ним автомобиль не выдержав дистанцию въехал в заднюю часть общественного транспорта. После этого автобус съехал в кювет, — пояснили в ведомстве.

Авария произошла вечером 11 декабря на трассе Р-254, недалеко от станции Мочище. Как уточнили в ГАИ по Новосибирску, салоне находилось 45 пассажиров.

— Предварительно установлено, что в 18:30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту «площадь Калинина — Французский квартал», автобус совершил съезд в кювет по ходу движения, — уточнили в ГАИ.

Региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусов.