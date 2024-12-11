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Происшествия В салоне находилось 45 пассажиров — подробности ДТП с автобусом под Новосибирском

В салоне находилось 45 пассажиров — подробности ДТП с автобусом под Новосибирском

Пострадало четыре человека

1 944
19 комментариев

Региональная прокуратура начала проверку

Источник:

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— Автобус начал тормозить, а идущий за ним автомобиль не выдержав дистанцию въехал в заднюю часть общественного транспорта. После этого автобус съехал в кювет, — пояснили в ведомстве.

Авария произошла вечером 11 декабря на трассе Р-254, недалеко от станции Мочище. Как уточнили в ГАИ по Новосибирску, салоне находилось 45 пассажиров.

— Предварительно установлено, что в 18:30 на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту «площадь Калинина — Французский квартал», автобус совершил съезд в кювет по ходу движения, — уточнили в ГАИ.

Региональная прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусов.

В Новосибирске на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской водитель за рулем КАМАЗа влетел в сугроб. Очевидцы утверждают, что до этого самосвал столкнулся с «Тойотой».

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Комментарии
20
Smykson
22 минуты
Уберите комментарий "патриота". Пожалуйста.
Zemb
20 минут
французский квартал, Берлин, чё там, европейский берег, Марсель. какая убогость..😎. я живу во французском квартале и ехаю на работу в битком набитом автобусе 1989тгода с другими французами.
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