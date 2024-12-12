Ранил полицейского и сотрудника ФСИН: что известно о беглом заключенном, стрелявшем в Барнауле

Источник: Полиция Алтайского края











10 декабря в Барнауле беглый преступник при задержании ранил сотрудника ФСИН и полицейского. Подробности громкого происшествия NGS22.RU рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Мужчина отбывал наказание в виде принудительных работ. Однако в нужный срок не прибыл на место, его объявили в розыск, а вскоре нашли в поселке Борзовая Заимка.

С собой у беглеца было гладкоствольное ружье и мужчина открыл огонь, ранив правоохранителей. У сотрудника ФСИН травма головы средней тяжести, у полицейского, который был с ним — рассечение брови.

Источник: Полиция Алтайского края











Силовики пытались обезвредить беглеца тремя предупредительными выстрелами в воздух, но безрезультатно.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в итоге из-за угрозы жизни и здоровью сотрудников органов, полицейскому пришлось выстрелить в ногу нападавшему. Его госпитализировали с травмой голени.

Источник: Полиция Алтайского края











Судя по ориентировке, которую опубликовал УФСИН еще в октябре этого года, ранее мужчина отбывал наказание за кражу. Его приговорили к трем годам и трем месяцам принудительных работ. Также он был осужден за угон, изнасилование и разбой.

В этот раз уголовное дело возбудили по двум статьям: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).