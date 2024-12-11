На турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов — причем здесь карта «Тройка»

Турникеты заклеили у входов № 1 и 2 Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирске на турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов. Как сообщила читательница НГС Оксана, подобную ситуацию она заметила на турникетах у входов № 1 и 2.

— На станции метро Гагаринская, вход со стороны улицы Кропоткина на всех турникетах, кроме одного, заклеены прорези для жетонов. Эта ситуация продолжается не один день. Заметила это дочь, так как она всегда ездит только по жетонам, — пояснила сибирячка.

В пресс-службе новосибирского метро НГС подтвердили информацию касательно жетонов и отметили, что прорези закрыли лишь на время.

— Это связано подключением нового способа оплаты каты «Тройка». В ближайшее время сотрудники закончат работы и пройти через турникеты можно будет расплатившись жетоном, — сообщили НГС в пресс-службе метро.