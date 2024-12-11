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Дороги и транспорт На турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов — причем здесь карта «Тройка»

На турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов — причем здесь карта «Тройка»

В пресс-службе новосибирского метро НГС объяснили причину

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33 комментария

Турникеты заклеили у входов № 1 и 2

Источник:

В Новосибирске на турникетах станции метро «Гагаринская» заклеили почти все прорези для жетонов. Как сообщила читательница НГС Оксана, подобную ситуацию она заметила на турникетах у входов № 1 и 2.

— На станции метро Гагаринская, вход со стороны улицы Кропоткина на всех турникетах, кроме одного, заклеены прорези для жетонов. Эта ситуация продолжается не один день. Заметила это дочь, так как она всегда ездит только по жетонам, — пояснила сибирячка.

В пресс-службе новосибирского метро НГС подтвердили информацию касательно жетонов и отметили, что прорези закрыли лишь на время.

— Это связано подключением нового способа оплаты каты «Тройка». В ближайшее время сотрудники закончат работы и пройти через турникеты можно будет расплатившись жетоном, — сообщили НГС в пресс-службе метро.

В Новосибирской области с 9 декабря стартовал процесс смены операторов оплаты проезда в транспорте. Платежную систему «Золотая корона» заменит «СберТройка». Уже с 20 декабря можно будет приобрести новую карту. НГС собрал в инфографику действия, которые надо сделать, чтобы получить «Тройку». Также рассказываем, как оформить «Социальную карту».

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Комментарии
33
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
49 минут
мАскали идите домой, не доводите до греха.
Гость
53 минуты
Самая безобразная реклама Тройки.
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