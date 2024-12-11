Почти 200 сотрудников Новосибирского музыкального театра попросили вернуть на работу директора Кипниса

Леонид Кипнис возглавлял театр с 1995 года Источник: 2GIS, Flamp











Коллектив Новосибирского музыкального театра написал открытое письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой вернуть бывшего директора Леонида Кипниса. В обращении подписались 187 человек. Директора уволили по решению учредителя в начале декабря.

В своем письме сотрудники театра обвинили в кампании против директора телеграм-канал «Культурка». Авторы письма считают, что цель постов в канале была убрать с должности Кипниса и отдать место другому человеку.

— Нам известно, что очернители еще и писали свои письма во всевозможные инстанции и даже в администрацию президента, — сообщили подписавшиеся.

Сотрудники попросили не принимать мер, связанных с кадровыми перестановками и замещениями в театре. Также сотрудники призвали прекратить кампанию по очернению Леонида Кипниса.

— Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили наш по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности, — заявили в музкомедии.

Сотрудники считают, что под руководством Леонида Кипниса театр стал законодателем отечественного репертуара музыкальных театров.

— Высокообразованный человек, признанный эксперт театра Леонид Михайлович Кипнис учит нас собирать, хранить и развивать всё лучшее, что нужно знать русскому человек. Он делом, каждым днем своей жизни показал, что есть истинный русский интеллигент — патриот, — отметили авторы письма.