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Культура Почти 200 сотрудников Новосибирского музыкального театра попросили вернуть на работу директора Кипниса

Почти 200 сотрудников Новосибирского музыкального театра попросили вернуть на работу директора Кипниса

Открытое письмо адресовано губернатору региона

798
18 комментариев

Леонид Кипнис возглавлял театр с 1995 года

Источник:

Коллектив Новосибирского музыкального театра написал открытое письмо губернатору Андрею Травникову с просьбой вернуть бывшего директора Леонида Кипниса. В обращении подписались 187 человек. Директора уволили по решению учредителя в начале декабря.

В своем письме сотрудники театра обвинили в кампании против директора телеграм-канал «Культурка». Авторы письма считают, что цель постов в канале была убрать с должности Кипниса и отдать место другому человеку.

— Нам известно, что очернители еще и писали свои письма во всевозможные инстанции и даже в администрацию президента, — сообщили подписавшиеся.

Сотрудники попросили не принимать мер, связанных с кадровыми перестановками и замещениями в театре. Также сотрудники призвали прекратить кампанию по очернению Леонида Кипниса.

— Почти тридцать лет в неразрывном единстве и взаимопонимании с Леонидом Михайловичем Кипнисом (нашим директором и художественным руководителем) мы строили наш по-настоящему высокохудожественный музыкальный театр, воспевающий традиционные национальные ценности, — заявили в музкомедии.

Сотрудники считают, что под руководством Леонида Кипниса театр стал законодателем отечественного репертуара музыкальных театров.

— Высокообразованный человек, признанный эксперт театра Леонид Михайлович Кипнис учит нас собирать, хранить и развивать всё лучшее, что нужно знать русскому человек. Он делом, каждым днем своей жизни показал, что есть истинный русский интеллигент — патриот, — отметили авторы письма.

Достоверность письма НГС подтвердила одна из подписавшихся сотрудников. Корреспондент направила запрос в правительство региона.

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Комментарии
18
Гость
16 минут
Учередитель🤨 В смысле?! Разве театр не государственный?
Гость
16 минут
"Высокообразованный человек, признанный эксперт театра Леонид Михайлович Кипнис учит нас собирать, хранить и развивать всё лучшее, что нужно знать русскому человек. Он делом, каждым днем своей жизни показал, что есть истинный русский интеллигент — патриот." А не вот это вот всё.
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