Платья по 50 рублей, цыганский шик и туфли из 90-х: одеваемся на корпоратив в секонде — обзор новосибирских магазинов

Сэкономить на платье на корпоратив можно в секонд-хенде Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Пора новогодних корпоративов официально началась, а вместе с ними и женское безумие — как быть королевой бала, не потратив при этом всю зарплату. А тут еще цены в магазинах определенно кусаются. Если вы еще не подобрали себе нарядный образ, а средств из-за всех декабрьских трат не хватает, то один из вариантов сэкономить — секонд-хенды. Корреспондент НГС обошла новосибирские секонды Gusto, «МегаХенд», «Стокер» и «Свалка» в поисках недорогих и красивых платьев. Посмотрите на находки в материале.

Много блесток и высокие цены

Платья есть для разных торжеств Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «МегаХенд» на Крылова в понедельник, 9 декабря, как раз завезли партию вещей и под платья на Новый год выделили несколько стоек. Но цены совсем немногим ниже, чем в обычных магазинах. Скидки здесь каскадные и увеличиваются по мере уменьшения ассортимента. Например, три дня после нового завоза скидки будут по 10%. К 19 декабря они увеличатся до 50%, к 22 декабря — до 60%, к 27 декабря — до 90%. Конечно, едва ли 27 декабря останется хоть что-то, но надежда умирает последней.

В магазине на рейлах тут и там вечно актуальные перед Новым годом блестки и пайетки.

Короткое платье с пайетками стоит 1099 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Есть выбор длинных платьев. Они классические и подойдут для разных мероприятий, а на корпоративе будут смотреться вполне элегантно. Черное бархатное в день полонения товаров стоит 1299 рублей, а золотистое —1699 рублей.

В «МегаХенде» много длинных платьев, которые подойдут для корпоратива Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Но нужно быть осторожными. Среди разнообразия современных платьев есть и странные варианты с кричащими расцветками. Такие больше подойдут под тематические вечеринки.

Такое платье обойдется в 1399 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Есть и леопард для любителей анималистичных принтов. С ним надо быть осторожнее, если решили выбрать такое платье — не переборщите с аксессуарами и обувью, остановившись на базовых моделях и оттенках.

Короткие платья стоят 699 рублей и 1099 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Есть и комбинезоны. Зеленый стоит 1999 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Очень яркий топик стоит 799 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «МегаХенде» отдельный раздел для новогодних нарядов. Одежда там сильно блестит Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В этом году астрологи советуют надевать зеленый — в честь символа года. В «МегаХенде» есть несколько вариантов.

Оба платья стоят 1399 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Образ на корпоратив — это не только платья. Можно поиграть с юбками, топиками, жакетами и свитерами. Например, черный жакет с пайетками стоит 1499 рублей.

Короткая юбка стоит 599 рублей, а длинная — 1099 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Красное платье обойдется вам в 1199 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Бежевое нарядное платье стоит 1199 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «МегаХенде» предлагают отпраздновать Новый год в блестящем свитере Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Немодное кружево и платья за 50 рублей

Платья в «Стокере» висят вперемешку Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











«Стокер» встречает покупателей длинной стойкой с платьями, на которой перемешаны праздничные, летние и повседневные. Тут придется поискать что-то для корпоратива.

В самом начале вас встретят десятки кружевных платьев. Многие напоминают моду прошлых десятилетий. Если у вас тематическая вечеринка в стиле 2000-х, то в «Стокере» вы точно что-то найдете, а вот на классический новогодний корпоратив такое брать не стоит — слишком старо.

В магазине огромное количество кружевных платьев. Синее стоит 550 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











На сайте «Стокера» написано, что вещи везут из Европы, но видимо это происходит с ну очень большим опозданием — в десятилетия.

Левое платье стоит 2400 рублей, а правое — 1800 Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Велюровый комбинезон обойдется вам в 800 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Розовое ассиметричное платье стоит 950 рублей, а красное в цветочное кружево — 1200 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Многие платья давно вышли из моды Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Черное платье оценили в 600 рублей, а мини в пайетках в 1600 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Огромное преимущество «Стокера» — цена. Здесь платья стоят в несколько раз меньше, чем в остальных секонд-хендах, а скидки бывают такими, что можно найти образ за 50 рублей. Тут тоже нужно следить за акциями: процент скидки увеличивается к концу рабочей недели. В понедельник она 10%, а в пятницу — 50%. Также всегда прибавляется скидка по карте постоянного покупателя — еще 10%.

Белое платье со скидкой стоит 100 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Левое платье обойдется в 50 рублей, в правое с открытой спиной — 150 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Стокере» можно выбрать более спокойные и повседневные варианты. В том числе с красивым разрезом на талии за 850 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Цыганский шик и рок-н-ролл

Платья в Gusto можно купить за 300-1000 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В Gusto нарядные платья вынесли на самое видное место. Часть из них не очень подходит под корпоративные мероприятия — скорее выпускной вечер или свадьбу подруги. Но есть несколько интересных позиций. В среднем платья стоят от 300 до 1000 рублей.

Журналистке НГС, например, больше всего запомнился образ цыганской баронессы. Платье, расшитое пайетками, бисером и стразами. А при движениях оно еще и звенит. Такое точно привлечет внимание коллег.

Платье стоит 600 рублей Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Самое недорогое платье, которое нашла корреспондент НГС в Gusto, стоит 300 рублей. Оно простое и серебристое.

Чаще всего страчаются черные платья Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Помимо цыганского барокко в Gusto можно увидеть платье в стиле Великого Гэтсби или супер-блестящее мини.

Черное платье обойдется в 700 рублей, а блестящее стоило 600 рублей (но его уже купили) Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Платье в пайетках справа обойдется вам в 500 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Золотой топик стоит 400 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Про туфли и украшения тоже забывать не стоит. В Gusto можно купить разные бусы, в том числе с винтажным флером.

Позолоченное колье стоит 200 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Классические черные туфли обойдутся в 200 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Необычные туфли и старушечьи костюмы

Фиолетовый костюм стоит 1815 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Свалке» чаще встречаются сомнительные варианты. Например, ярко-розовое платье как с фотографий в 90-х или белое бесформенное платье, расшитое золотом.

Под Новый год в этом секонде ничего не выделяли. В углу скромно стоит небольшой стенд с платьями. В этом магазине нужно прорываться сквозь свитера и спортивные костюмы, чтобы найти что-то праздничное. Но стоит ли оно того — вопрос. Многие платья оценят только любители винтажа или ироничных образов.

Черные платья на корпоративы выбирают чаще всего Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Корреспондент НГС за довольно большое время нашла лишь три-четыре более или менее подходящих под современный корпоратив платья. И это скорее классика, чем что-то модное. Например, черное бархатное в пол или небольшое красное со жемчугом.

Среди ассортимента есть и комбинезоны Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











На части одежды ценники есть, но на большинстве нет: цена у всех платьев одинаковая — 535 рублей. Но есть и позиции вне общей цены. Например, блестящий пиджак стоит 1250 рублей и вполне может украсить корпоративный образ.

Бежевое платье с золотой отделкой обойдется в 4215 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Красное платье можно купить за 1500 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Костюм стоит 1140 рублей, а фиолетовое 535 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Зато большая удача в «Свалке» — это коллекция туфель. В том числе праздничных: блестящие, винтажные, со стразами. Стоят они от 310 до 410 рублей. Правда, во многих из них вы рискуете превратиться в даму из прошлого века.

Вы можете сделать акцент на туфлях и выбрать яркие и блестящие Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











А можно надеть и более классические, но праздничные туфли Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











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