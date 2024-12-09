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Развлечения Эзотерика и магия Девам — элегантность, Львам — царские украшения: в чем встретить год Зеленой Змеи — советы астрологов

Девам — элегантность, Львам — царские украшения: в чем встретить год Зеленой Змеи — советы астрологов

Разбираемся, каким цветам и украшениям отдать предпочтение

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Представителям некоторых знаков Зодиака рекомендуют выбрать яркие наряды, другим — классические

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2025 год по восточному календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Считается, что если встретить его в наряде, который подходит символу года, то в ближайшие 12 месяцев человека ждет благополучие. НГС поговорил с новосибирскими астрологами и выяснил, какие образы стоит выбрать для праздничной вечеринки, чтобы задобрить змею.

Цвет нового 2025 года — зеленый. Поэтому, отмечает ведический астролог Юлия Тарантина, для новогодней ночи стоит отдать предпочтения нарядам в зеленых тонах: от салатового до темно-оливкового. Также можно выбрать естественные природные цвета пресмыкающихся: песочный, коричневый, серый, белый и черный.

— Чешуйки Змеи могут переливаться с металлическим блеском — золото и серебро тоже в тренде. Украшения со змеиным принтом, ленты, длинные платья-футляры со шлейфом, имитирующие хвост змеи, шарфы-боа, деревянные браслеты и серьги, сумочки с принтом змеи, — перечислила другие варианты нарядов и аксессуаров Юлия Тарантина.

Астролог Елена Коржаневская добавила, что можно выбрать одежду змеиных цветов, в том числе оранжевого и золотистого. При этом украшения и блестки тоже хороши для наряда, но перебарщивать с ними не стоит. Эзотерик рекомендовала отказаться от изделий из натуральной змеиной кожи, чтобы не злить символ года.

Также Елена Коржаневская подготовила рекомендации для представителей всех знаков Зодиака.

Овен, Лев, Стрелец — согласно вашей стихии и темпераменту, можно надеть наряды красных и блестящих, сверкающих оттенков.

Льву стоит добавить в образ царственных украшений: брошь, крупные браслеты и дорогие ткани в одежде.

Овну можно не ограничивать себя в ярком боевом макияже и крупных украшениях.

Стрельцам важно выбрать такой наряд, в котором в первую очередь будет удобно.

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Телец, Дева, Козерог — ваш наряд должен быть элегантным, сдержанным, даже классическим: костюмы или длинные платья. Не забывайте про оттенки зеленого. Если вам эти цвета не подходят, то используйте их в украшениях для гармонии.

Тельцам стоит выбрать коричневые оттенки в нарядах, атлас, глубокое декольте, рюши.

Козероги — обязательно постарайтесь сделать яркий, заметный макияж.

У Близнецов наряды должны быть необычными, ассиметричными, при этом украшения необязательны.

Весы. Вы — звезды праздника. Выбирайте изысканные наряды в зелёном оттенке или голубом и крупные, блестящие, дорогие украшения.

Водолеи — создайте себе необычный, непривычный элегантный образ в голубом или фиолетовом цвете. Не забывайте про причёску и детали.

Ракам подойдут наряды с гипюром и кружевом, из велюра или шелка, без обтягивающих и строгих форм. Украшения здесь — не главное.

Скорпиону стоит подобрать наряд с заманчивым вырезом или разрезом, но сдержанный. Главное условие — в образе должен быть один яркий акцент.

Рыбы — светлый наряд с яркими элементами. В образе максимальная естественность, будьте собой.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина подготовила гороскоп для всех знаков Зодиака на декабрь. Читайте, чего ждать от этого месяца.

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