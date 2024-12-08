Полный джингл-белс: ищем игрушки на елку в магазинах Новосибирска — от копеечных шаров до змеи на воздушном шаре

НГС посетил «Ашан», «Ленту», Kuchenland, «Лемана Про» и Hoff Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Первая неделя декабря только прошла, но многие уже потянулись к елкам, гирляндам и, конечно, украшениям и игрушкам. Магазины заполнили новогодние подарки, акции и прочие атрибуты праздника. Во этой атмосфере бесконечного джингл-белс легко потеряться, поддаться моментному желанию и купить что-то не то. Корреспондент НГС начала подготовку к Новому году с главного — украшений на елку, проехалась по магазинам Новосибирска и нашла самые недорогие игрушки и самые красивые.

Кривые ангелы и вельветовые шары

Красные блестящие шарики слева стоят по 79 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В «Ашане» елочные игрушки разложили по цвету. На глаза сразу попадаются коробки с красными игрушками — их здесь больше всего. Стоят украшения от 50 до 300 рублей. Ассортимент есть. Например, красные игрушки в виде бокалов за 70 рублей или диско-шары за 109 рублей.

Простые пластиковые шары стоят в «Ашане» от 15 до 50 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В «Ашане» можно найти самые недорогие шарики в городе — всего по 5,9 рубля за штуку. Они, правда, маленького размера. Шар диаметром 6 сантиметров стоит 15,9 рубля.

Вельветовые красные шары обойдутся вам в 159 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Такой ангел стоит 269 рублей, а девочка в шаре — 169 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Большинство игрушек стоит меньше 500 рублей, но нужно обращать внимание на их качество.

Диско-шары стоят 109 рублей за штуку, а подвески — 129 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В наборах шаров по 37 штук Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Есть в «Ашане» и шары, красиво разрисованные и уложенные коробочки. Стоят они 219 рублей. Но если вы хотите купить сразу набор, то в «Ашане» 37 шаров обойдутся вам в 890 рублей.

Фигурная подвеска стоит 229 рублей, а розовые и голубые шары — 129 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Игрушки за 1000 рублей и много змей

Такой фотоаппарат стоит 349 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В Kuchenland разнообразие фигурных игрушек на елку. В магазине два основных цвета: серебристый и золотой. Есть еще небольшой уголок с разноцветными игрушками. В серебристом варианте можно посмотреть на лебедей и птичек по 399 рублей, звезды по 599 рублей и змей по 799 рублей.

Купить белого лебедя можно за 399 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Елочные игрушки стоят от 200 до 600 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Kuchenland большое внимание уделил символу года. Змеи есть в разных цветах и формах. Есть даже маленькая змейка, которая вылупилась из яйца. Она обойдется в 599 рублей. Так что если хотите окружить себя этим животным на удачу, то вам сюда.

Змея на черном шаре стоит 599 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Шары с нарисованными на них новогодними змеями стоят от 200 до 500 рублей. А самая дорогая игрушка с символом года, которую нашла корреспондент НГС, — змея в воздушном шаре. За нее придется заплатить 1190 рублей.

Новогодний олень стоит 699 рублей, а сова — 299 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В золотом углу елочных украшений всё намного вычурнее. Тут и игрушки в виде пафосных люстр за 1790 рублей и совы за 599 рублей. Есть и небольшие наборы — по две игрушки. Например, змея и елочка стоят 799 рублей.

Одно из самых дорогих украшений — золотая люстра Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Больших наборов шаров в Kuchenland нет, в основном одиночные варианты от 300 до 1000 рублей. Самый большой набор — 8 шаров, и стоит он 990 рублей.

Цены за шары доходят до 1000 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Классика и разнообразие

Большинство шариков стоит 19 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В «Ленте» украшения в основном классические и простые. Здесь можно найти хорошие недорогие наборы разных цветов. Но есть и кое-что интересное. Например, игрушки в виде грибочков или огромное количество цветов на елку.

Игрушку котом можно купить за 499 рублей, а со змеей — 129 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Некоторые шары украшены рисунками. Стоят они от 129 рублей до 499 рублей.

Фигурные шарики можно купить от 49 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Украсить елку в «Ленте» предлагают бантиками за 129 рублей или цветами, которые стоят 199 рублей и скорее напоминают украшения для волос, а не для елки. Есть и бусы в разных оттенках: серебристые, золотые или красные. Стоят они от 99 рублей и неплохо заменят мишуру.

В «Ленте» много разных бантиков и цветов Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Самые недорогие шарики в «Ленте» стоят 9 рублей, также есть шарики побольше за 19 рублей.

Украшения на верхушку елки стоят от 199 до 499 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В «Ленте» есть набор из 6 черных шариков за 199 рублей. За такую же сумму можно купить 30 штук шариков с диаметром 2 сантиметра. Есть набор диаметром 6 сантиметров за 109 рублей. В нем три шарика с рисунками и блестками. Самый большой набор — 50 шариков. Он стоит 699 рублей.

Есть и игрушки-прищепки. Такие птички стоят 299 рублей, а мухоморы — 499 рублей. Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Три белочки можно купить за 399 рублей, а вот снеговик с мышиным королем обойдется в 999 рублей при наличии дисконтной карты. Без карты — 1998 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Готовые наборы и огромные шары

В магазине создали уголки с примерами, как украшать дом Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В «Лемана Про» несколько стендов с игрушками встречают прямо на входе. Из этого отдела разносятся музыкальные мелодии от новогодних композиций с движущимися игрушками.

Цена за жемчужный шарик — 290 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Украсить елку в бывшем «Леруа» предлагают не только шариками, но цветами и бантиками. Розовые блестящие цветы, например, стоят 390 рублей за штуку.

Игрушка «купол с оленем» стоит 190 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Среди фигурных игрушек можно встретить пингвинов, Дедов Морозов (почему-то в черном костюме), ангелочков, балерин, снеговиков. Можно найти и шишки на елку за 290 рублей, и Щелкунчиков за 350. Вообще цены на фигурные игрушки в «Лемана Про» начинаются от 90 рублей. Самые недорогие — деревянные.

В форме «сосулек» украшения стоят от 150 до 330 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Шарик в форме лепестков в зеленом цвете похож на капусту, но на самом деле он есть и в других оттенках. В белом, например, это, скорее, цветок. Стоит такое украшение 290 рублей.

Набор вытянутых игрушек стоит 990 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Особое внимание в «Лемана Про» уделяется наборам. Тут можно купить сразу всё для украшения елки, уже подобранное по стилю и даже со звездой. Обойдется набор в 1290 рублей, входит в него 70 элементов.

В «Лемана Про» есть и огромные шары по 20 сантиметров диаметром. Стоят они по 770 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

В этом магазине в целом выгодно брать наборы шаров. Например, за 50 штук разных размеров нужно отдать 890 рублей. Получается примерно по 17 рублей за штуку. А красно-золотой набор (на фото ниже) стоит по скидке 490 рублей. Это 24 шара, за каждый по 20 рублей.

Есть и наборы игрушек из стекла, а не из пластика. В него входит 26 шариков трех оттенков, цена выставлена в 1490 рублей. То есть примерно 57 рублей за штуку.

«Лемана про» традиционно удивляет ассортиментом Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

И если это стандартный «базовый» набор, то здесь есть и необычные. Набор фигурных шаров стоит уже 890 рублей. Там и вырезанные полупустые шары, и красные шары со звездочками. Всего их 40 штук.

Есть игрушки из картона Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Самая бюджетная игрушка в «Лемана Про» стоит 25 рублей. Это пластиковая снежинка. Также к дешевым украшениям можно отнести игрушки из картона. Они стоят 25–40 рублей.

Цена за серебристый шар диаметром 15 сантиметров — 550 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Цены на «сосульки» начинаются от 150 рублей и доходят до 330 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Стеклянный мир Hoff

В Hoff пространство под игрушки находится на выходе Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Приготовьтесь, в Hoff ваш ждет очень много игрушек из стекла, но и цены в этом месте соответствующее. Самая недорогая игрушка, которую нашла корреспондент НГС, стоит 99 рублей.

Синие шарики стоят 129 рублей, а красные — 399 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

И хоть цены в Hoff выше, игрушки и правда выглядят замечательно. Тут и стеклянные шарики с фигурами ангелов внутри за 599 рублей, золотые и черные с блестками за 199 рублей. Есть с ностальгическими мотивами по Советскому Союзу вытянутые капли по 199 рублей, есть и очень современные с коронами.

Стеклянный колокольчик стоит 599 рублей, а крупные белые шары — 1299 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Встречается среди царства стекла и пластик, но цены на него не сильно ниже. Пластиковые шары в основном собраны в наборы. Так, например, один из самых больших наборов с 40 шариками стоит 1599 рублей. То есть за штуку около 40 рублей.

В Hoff есть и пластиковые игрушки. Набор из шести шариков стоит 799 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Есть и набор уже с украшениями на вершину елки. Такое украшение вместе с тремя шарами стоит 12999 рублей, а просто вытянутое украшение на верхушку 899 рублей.

Самый недорогой набор — это шесть шариков за 159 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Фигурные украшения в Hoff занимают целую стену. В основном они в красно-золотом оттенке. И большинство с классическими мотивами: совы за 199 рублей, барабаны за 299 рублей или заснеженные домики за 499 рублей.

Карманные часы обойдутся в 199 рублей, а белка с грибом в 359 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Золотая люстра из стекла обойдется в 499 рублей, а пластиковые стаканчики в 199 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

Набор из небольших игрушек с Дедами Морозами стоит 299 рублей Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU

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