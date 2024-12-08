Полный джингл-белс: ищем игрушки на елку в магазинах Новосибирска — от копеечных шаров до змеи на воздушном шаре

Первая неделя декабря только прошла, но многие уже потянулись к елкам, гирляндам и, конечно, украшениям и игрушкам. Магазины заполнили новогодние подарки, акции и прочие атрибуты праздника. Во этой атмосфере бесконечного джингл-белс легко потеряться, поддаться моментному желанию и купить что-то не то. Корреспондент НГС начала подготовку к Новому году с главного — украшений на елку, проехалась по магазинам Новосибирска и нашла самые недорогие игрушки и самые красивые.
Кривые ангелы и вельветовые шары
В «Ашане» елочные игрушки разложили по цвету. На глаза сразу попадаются коробки с красными игрушками — их здесь больше всего. Стоят украшения от 50 до 300 рублей. Ассортимент есть. Например, красные игрушки в виде бокалов за 70 рублей или диско-шары за 109 рублей.
В «Ашане» можно найти самые недорогие шарики в городе — всего по 5,9 рубля за штуку. Они, правда, маленького размера. Шар диаметром 6 сантиметров стоит 15,9 рубля.
Большинство игрушек стоит меньше 500 рублей, но нужно обращать внимание на их качество.
Есть в «Ашане» и шары, красиво разрисованные и уложенные коробочки. Стоят они 219 рублей. Но если вы хотите купить сразу набор, то в «Ашане» 37 шаров обойдутся вам в 890 рублей.
Игрушки за 1000 рублей и много змей
В Kuchenland разнообразие фигурных игрушек на елку. В магазине два основных цвета: серебристый и золотой. Есть еще небольшой уголок с разноцветными игрушками. В серебристом варианте можно посмотреть на лебедей и птичек по 399 рублей, звезды по 599 рублей и змей по 799 рублей.
Kuchenland большое внимание уделил символу года. Змеи есть в разных цветах и формах. Есть даже маленькая змейка, которая вылупилась из яйца. Она обойдется в 599 рублей. Так что если хотите окружить себя этим животным на удачу, то вам сюда.
Шары с нарисованными на них новогодними змеями стоят от 200 до 500 рублей. А самая дорогая игрушка с символом года, которую нашла корреспондент НГС, — змея в воздушном шаре. За нее придется заплатить 1190 рублей.
В золотом углу елочных украшений всё намного вычурнее. Тут и игрушки в виде пафосных люстр за 1790 рублей и совы за 599 рублей. Есть и небольшие наборы — по две игрушки. Например, змея и елочка стоят 799 рублей.
Больших наборов шаров в Kuchenland нет, в основном одиночные варианты от 300 до 1000 рублей. Самый большой набор — 8 шаров, и стоит он 990 рублей.
Классика и разнообразие
В «Ленте» украшения в основном классические и простые. Здесь можно найти хорошие недорогие наборы разных цветов. Но есть и кое-что интересное. Например, игрушки в виде грибочков или огромное количество цветов на елку.
Некоторые шары украшены рисунками. Стоят они от 129 рублей до 499 рублей.
Украсить елку в «Ленте» предлагают бантиками за 129 рублей или цветами, которые стоят 199 рублей и скорее напоминают украшения для волос, а не для елки. Есть и бусы в разных оттенках: серебристые, золотые или красные. Стоят они от 99 рублей и неплохо заменят мишуру.
Самые недорогие шарики в «Ленте» стоят 9 рублей, также есть шарики побольше за 19 рублей.
В «Ленте» есть набор из 6 черных шариков за 199 рублей. За такую же сумму можно купить 30 штук шариков с диаметром 2 сантиметра. Есть набор диаметром 6 сантиметров за 109 рублей. В нем три шарика с рисунками и блестками. Самый большой набор — 50 шариков. Он стоит 699 рублей.
Готовые наборы и огромные шары
В «Лемана Про» несколько стендов с игрушками встречают прямо на входе. Из этого отдела разносятся музыкальные мелодии от новогодних композиций с движущимися игрушками.
Украсить елку в бывшем «Леруа» предлагают не только шариками, но цветами и бантиками. Розовые блестящие цветы, например, стоят 390 рублей за штуку.
Среди фигурных игрушек можно встретить пингвинов, Дедов Морозов (почему-то в черном костюме), ангелочков, балерин, снеговиков. Можно найти и шишки на елку за 290 рублей, и Щелкунчиков за 350. Вообще цены на фигурные игрушки в «Лемана Про» начинаются от 90 рублей. Самые недорогие — деревянные.
Шарик в форме лепестков в зеленом цвете похож на капусту, но на самом деле он есть и в других оттенках. В белом, например, это, скорее, цветок. Стоит такое украшение 290 рублей.
Особое внимание в «Лемана Про» уделяется наборам. Тут можно купить сразу всё для украшения елки, уже подобранное по стилю и даже со звездой. Обойдется набор в 1290 рублей, входит в него 70 элементов.
В этом магазине в целом выгодно брать наборы шаров. Например, за 50 штук разных размеров нужно отдать 890 рублей. Получается примерно по 17 рублей за штуку. А красно-золотой набор (на фото ниже) стоит по скидке 490 рублей. Это 24 шара, за каждый по 20 рублей.
Есть и наборы игрушек из стекла, а не из пластика. В него входит 26 шариков трех оттенков, цена выставлена в 1490 рублей. То есть примерно 57 рублей за штуку.
И если это стандартный «базовый» набор, то здесь есть и необычные. Набор фигурных шаров стоит уже 890 рублей. Там и вырезанные полупустые шары, и красные шары со звездочками. Всего их 40 штук.
Самая бюджетная игрушка в «Лемана Про» стоит 25 рублей. Это пластиковая снежинка. Также к дешевым украшениям можно отнести игрушки из картона. Они стоят 25–40 рублей.
Стеклянный мир Hoff
Приготовьтесь, в Hoff ваш ждет очень много игрушек из стекла, но и цены в этом месте соответствующее. Самая недорогая игрушка, которую нашла корреспондент НГС, стоит 99 рублей.
И хоть цены в Hoff выше, игрушки и правда выглядят замечательно. Тут и стеклянные шарики с фигурами ангелов внутри за 599 рублей, золотые и черные с блестками за 199 рублей. Есть с ностальгическими мотивами по Советскому Союзу вытянутые капли по 199 рублей, есть и очень современные с коронами.
Встречается среди царства стекла и пластик, но цены на него не сильно ниже. Пластиковые шары в основном собраны в наборы. Так, например, один из самых больших наборов с 40 шариками стоит 1599 рублей. То есть за штуку около 40 рублей.
Есть и набор уже с украшениями на вершину елки. Такое украшение вместе с тремя шарами стоит 12999 рублей, а просто вытянутое украшение на верхушку 899 рублей.
Фигурные украшения в Hoff занимают целую стену. В основном они в красно-золотом оттенке. И большинство с классическими мотивами: совы за 199 рублей, барабаны за 299 рублей или заснеженные домики за 499 рублей.
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