«Шкатулка с подарками»: новогодняя Москва глазами новосибирца — кто ее украшает и почему дело не в бюджете города

Стас Соколов обозреватель НГС

Здание ГУМа на Красной площади Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске только что открыли новогоднюю инсталляцию на улице Ленина. У самих новосибирцев праздничные украшения вызывают разные чувства — от восторга до насмешек. Обозреватель НГС считает, что адекватной оценке всегда помогает сравнение. Он поделился впечатлениями о том, как к Новому году готовится самый богатый российский город — Москва.

Сравнивать Москву с Новосибирском — занятие, конечно, довольно бессмысленное. Только собственный бюджет столицы больше новосибирского в 46 раз — притом что население превышает новосибирское только в девять. Кроме ресурсов самих городских властей, в каждом городе есть возможности местного бизнеса, и в столице находятся центральные офисы крупнейших российских корпораций.

Елка в Москва-Сити Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Первое, что бросается в глаза в столице, — это форма звезд на елках. Изначально новогодний праздник служил продолжением христианского Рождества, один из ключевых символов которого — Вифлеемская звезда (та, что привела волхвов к Иисусу). В советское время Вифлеемскую звезду заменили на более актуальную красную пятиконечную, а то и вовсе надевали на макушку елки какую-нибудь игрушку.

Елка на Патриарших прудах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Московские елки (по крайней мере те, которые я видел) все увенчаны традиционной звездой с множеством лучей — именно такой, какой ее веками рисовали художники, бравшиеся за евангельскую тему.

Светящиеся ворота установлены по всей Москве Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самих елок в Москве больше 400 (по данным 2ГИС), причем в пределах Третьего транспортного кольца, которое охватывает львиную долю московских достопримечательностей, расположены не больше 70. Налицо стремление распределить точки притяжения по всей карте, чтобы у людей не было необходимости съезжаться в какое-то одно место.

Новогодние декорации на Малой Бронной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Причем даже в самом центре можно выбрать между елками на Манежной, на Красной площади, в Китай-городе, в Столешниковом переулке. На ставших уже темой для анекдотов Патриках (Патриаршие пруды) тоже своя отдельная елка. Можно разойтись по интересам.

Монтаж еловых композиций на Тверской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Москве, как известно, нет снега. Точнее, он выпадает там в количествах, чтобы создавать привычные зимние виды, гораздо реже, чем у нас. И, кажется, московские власти придумали, чем это компенсировать: по всему городу стоят живые елки в кадках. Разного вида, иногда целые композиции из хвойных. Они стоят везде: на Тверской, на Новом Арбате — просто в виде небольших елочек, украшенных игрушками, а на пешеходных улицах из них городят целые елочные лабиринты.

Украшения на Новом Арбате Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Встречаются елки «многоразовые» — те, что выживут после взаимодействия с москвичами и гостями столицы, чтобы их можно было увезти обратно в питомник и использовать еще раз. Но дело это, понятно, недешевое, хотя и смотрится вроде бы не ярко. Но когда подойдешь поближе и начнешь рассматривать эти еловые «икебаны», понимаешь, сколько всё это великолепие может стоить. На Тверской, например, стоят не просто елки, а целые композиции из разных деревьев.

При новогоднем оформлении необязательно ограничиваться хвойными ветками Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Московские власти стимулируют частный бизнес заниматься украшением собственных магазинов, ресторанов и вообще зон, прилегающих к офисам. Сергей Собянин даже издал по этому поводу особое постановление, в котором есть интернет-ссылка на примеры украшений. Предпринимателям даже пообещали компенсации, которые получат заведения с самими яркими композициями.

Декорации на Большой Дмитровке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











И тут срабатывает разница в доходах. В Москве сейчас хватает заведений, где блюд дешевле 1000 рублей в принципе нет, а средний счет в 10 тысяч никого не шокирует. Так что можно себе позволить действительно роскошное оформление.

Украшение ресторана на Малой Бронной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Вот и появляются самые разные украшения: и классические, и современные, и обыгрывающие стилистически концепцию заведения. В ход идут не только еловые ветки, но и декоративная «тропическая» зелень, и вообще какие-то розовые перья с серебром. Лишь бы смотрелось поярче.

Украшения ресторанов в районе Патриарших прудов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Откровенно говоря, такие «коммерческие» декорации смотрятся в целом получше, чем официальные инсталляции от городских властей. А главное, именно они создают новогоднюю атмосферу на улицах. То есть не в каких-то специально отведенных местах с новогодней елкой, а там, где люди обычно идут домой, на работу или в какой-то из баров и кафе, всю эту красоту устроивших.

Украшения здания комплекса «Гостиный двор» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отдельный жанр — украшение больших торговых центров: ГУМ, ЦУМ, Гостиный двор превращены в гигантские шкатулки с подарками. Понятно, что делается это из прагматических соображений, чтобы привлечь покупателей, но всё равно добавляет городу праздничной атмосферы.

Сооружение «елового лабиринта» на Кузнецком Мосту Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Огромное преимущество Москвы — это, конечно, обилие пешеходных улиц: их тут уже тридцать штук. Не нужно ничего перекрывать — улица постоянно живет в этом состоянии, под него уже выстроена местная коммерция.

В принципе, с украшением ресторанов и магазинов там даже и делать-то дополнительно ничего не нужно. Но москвичам этого мало — на Кузнецком Мосту выстраивают целый лабиринт из живых елей разного размера.

Никольская улица в районе ГУМа Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Не мог я пропустить и знаменитое «звездное небо» на Никольской — именно с натянутой здесь над улицей плотной сетки из электрических гирлянд пошла по России мода на такие новогодние декорации. «Небо» оказалось коротким — это всего лишь небольшой кусок улицы, примыкающий к Красной площади. Правда, в отличие от улицы Ленина, где эта световая инсталляция висит над временно перекрытой проезжей частью, ограниченной по сторонам бордюрами, перепадами рельефа и лавочками, на Никольской человек просто идет по широкому ровному тротуару, который ничем не занят, кроме фонарей.

Иллюминация на Москворецкой набережной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Постоянный участник праздничной иллюминации в столице — это светящиеся «деревья». Такие же стоят на новосибирской Михайловской набережной. Они действительно и смотрятся эффектно, и добавляют нижнего теплого света на тротуарах.

Украшения в торговом центре на Павелецкой Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно заметить, что в открытых источниках не удалось найти информации о размере общих расходов бюджета. Столичные и федеральные СМИ этот вопрос как-то деликатно обходят. Единственная цифра, которая зачем-то кочует из текста в текст, — это начальная сумма для конкурсных закупок новогодних елей — 12,5 миллиона рублей. Это примерно дневная выручка успешного столичного ресторана.

В целом праздничная Москва производит впечатление не столько количеством потраченных денег, сколько качеством самого подхода и умением использовать ресурсы и фантазию частного бизнеса. А этому у столичных властей можно поучиться, даже не имея столичного бюджета.

Согласны с автором? Да, нашему бизнесу стоило бы приложить больше усилий Нет, пусть украшениями занимается мэрия Мне всё равно, кто украшает город, — только украшайте! Напишу свое мнение в комментариях