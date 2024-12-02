Готовы потратиться? Продукты для новогоднего стола резко подорожали — что выросло в цене и как можно сэкономить

Берите курицу, она стала дешевле Источник: Дарья Пона / 74.RU











Пора планировать бюджет на новогоднюю ночь. В этом году придется заложить больше средств на покупку продуктов, поскольку они подорожали на 11,4%. За основной набор придется заплатить более 8 тысяч рублей. Расскажем, что выросло в цене больше всего и как можно сэкономить.

Стоимость продуктов для новогоднего стола

Классический новогодний стол нельзя представить без салатов, «Оливье» и «Селедки под шубой», бутербродов с икрой, мандаринов и шампанского. Чтобы наполнить стол, на него ставят еще мясную и сырную тарелки, а также сладости и соки для детей. Такой набор с прошлого Нового года подорожал на 11,4%.

Самим дорогим продуктом на столе станут бутерброды с икрой. Сливочное масло подорожало на 31%, за килограмм придется заплатить порядка 1000 рублей. На бутерброды, конечно, столько не надо, но раскошелиться на пачку придется. Икра и вовсе теперь стоит больше 10 тысяч рублей, то есть за 200 грамм надо заплатить около двух тысяч.

Конфеты для детей — еще тысяча рублей (если брать килограмм). Столько же за два салата (672 рубля за «Оливье» и 423 — за «Селедку»).

Новогодний стол значительно подорожал Источник: Мария Романова / Городские порталы

Единственное, что дешевеет — это мясо птицы. Все благодаря наращиваю производства, Мясо птицы дешевеет из-за наращивания производства, сообщил «Известиям» зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. После пиковой стоимости в конце 2023 года, цены продолжают снижаться по сей день.

Можно ли сэкономить

Чем ближе праздник, тем выше будет становиться цена на продукты для новогоднего стола. Поэтому медлить с подготовкой не стоит, ведь еще можно успеть сэкономить. Для этого нужно купить большинство товаров уже в ближайшие дни. Обратите внимание, что накануне праздника необходимые продукты могут попросту раскупить, и на полках останется только неликвид.

— Покупайте сейчас товары с большим сроком годности. Ближе к Новому году цены вырастут, и ассортимент будет не таким богатым. Смело можно приобретать консервы, икру, конфеты в коробках, кофе, чай, алкоголь, твердые сыры, — сказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Не стоит переживать, что они испортятся. При правильном хранении эти продукты спокойно дождутся праздника. Икру на развес, например, можно даже заморозить.