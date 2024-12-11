«У людей поломаны рёбра, разбиты лица»: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся под Новосибирском

Под Новосибирском вечером 11 декабря перевернулся автобус переполненный людьми. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщают очевидцы, авария произошла на трассе Р-254, недалеко от станции Мочище.
— Водитель фуры въехал в заднюю часть автобуса, в результате чего общественный транспорт вылетел в кювет, перевернувшись 4-5 раз. У людей поломаны рёбра, разбиты лица, в общем, ничего хорошего, — рассказали очевидцы.
На месте работает скорая помощь и полиция. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.