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Происшествия «У людей поломаны рёбра, разбиты лица»: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся под Новосибирском

«У людей поломаны рёбра, разбиты лица»: автобус, переполненный пассажирами, перевернулся под Новосибирском

ДТП произошло недалеко от станции Мочище

7 224
34 комментария

На месте работает скорая помощь

Источник:

Под Новосибирском вечером 11 декабря перевернулся автобус переполненный людьми. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщают очевидцы, авария произошла на трассе Р-254, недалеко от станции Мочище.

— Водитель фуры въехал в заднюю часть автобуса, в результате чего общественный транспорт вылетел в кювет, перевернувшись 4-5 раз. У людей поломаны рёбра, разбиты лица, в общем, ничего хорошего, — рассказали очевидцы.

На месте работает скорая помощь и полиция. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Если вы стали свидетелем аварии или пострадали в ней, свяжитесь с редакцией НГС.

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Комментарии
37
Мон@шка60+
55 минут
Автобусы в кювете оказываются все чаще. Нехорошая тенденция.
Zemb
18 минут
надо развивать ОТ. а дороги делать не надо. утром мэр голосил....
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