Фигурант по уголовному делу выпал с 11 этажа из окна Следственного комитета в Красноярске — видео

В Красноярске человек выпал из окна 11 этажа на Республики, 51 и разбился насмерть. Его падение запечатлела уличная камера. Человек упал на соседнее двухэтажное здание, пробив его крышу.
Весь 11 этаж на Республики, 51 занимает Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета по Красноярскому краю.
В пресс-службе следкома сообщили, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».
Ранее тело мужчины под окнами многоэтажки обнаружили новосибирцы на Твардовского, 22/5.