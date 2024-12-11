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Происшествия Фигурант по уголовному делу выпал с 11 этажа из окна Следственного комитета в Красноярске — видео

Фигурант по уголовному делу выпал с 11 этажа из окна Следственного комитета в Красноярске — видео

Он упал на соседнее двухэтажное здание

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3 комментария

Из окна здания на Республики, 51 выпал человек

Источник:

В Красноярске человек выпал из окна 11 этажа на Республики, 51 и разбился насмерть. Его падение запечатлела уличная камера. Человек упал на соседнее двухэтажное здание, пробив его крышу.

Источник:

Весь 11 этаж на Республики, 51 занимает Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета по Красноярскому краю.

В пресс-службе следкома сообщили, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».

Ранее тело мужчины под окнами многоэтажки обнаружили новосибирцы на Твардовского, 22/5.

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Комментарии
7
Гость
7 минут
При чём тут Новосибирск?
Гость
2 минуты
Не выдержал допроса с пристрастием...
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