Десятки новосибирцев остались без отопления в Октябрьском районе — тепло вернут в дома только к утру

Тепло в дома планирует вернуть 12 декабря к 10:00 Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске вечером 11 декабря десятки жителей остались без отопления. Как сообщили в СГК, на теплотрассе по улице Лескова развернули ремонтные работы.

— На время проведения ремонта будет ограничено теплоснабжение для 6 многоквартирных домов. Без отопления останутся дома по следующим адресам: Лескова, 15; Военная, 9,9/1,9/2; Кирова 3-3 и Ипподромская, 12а, 12, — пояснили в СГК.

Как пояснили в компании, тепло в дома планирует вернуть 12 декабря к 10:00.

Отметим, что в ночь на 12 декабря в Новосибирске ожидается небольшой снег, местами метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11, -13 градусов.