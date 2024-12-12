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Город Десятки новосибирцев остались без отопления в Октябрьском районе — тепло вернут в дома только к утру

Десятки новосибирцев остались без отопления в Октябрьском районе — тепло вернут в дома только к утру

На теплотрассе проводят ремонтные работы

741
8 комментариев

Тепло в дома планирует вернуть 12 декабря к 10:00

Источник:

В Новосибирске вечером 11 декабря десятки жителей остались без отопления. Как сообщили в СГК, на теплотрассе по улице Лескова развернули ремонтные работы.

— На время проведения ремонта будет ограничено теплоснабжение для 6 многоквартирных домов. Без отопления останутся дома по следующим адресам: Лескова, 15; Военная, 9,9/1,9/2; Кирова 3-3 и Ипподромская, 12а, 12, — пояснили в СГК.

Как пояснили в компании, тепло в дома планирует вернуть 12 декабря к 10:00.

Отметим, что в ночь на 12 декабря в Новосибирске ожидается небольшой снег, местами метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11, -13 градусов.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска массово отключили отопление. Без тепла осталось около полусотни домов.

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Комментарии
8
VCN
34 минуты
Десятки новосибирцев? Да судя по списку адресов, их тысячи!
265889986
1 час
Что с элитным правым берегом,как такое произошло😊
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