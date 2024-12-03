В районе площади Маркса массово отключили отопление — без тепла около полусотни домов

В Ленинском районе Новосибирска массово отключили отопление. Сообщение об этом появилось на сайте 051. Без тепла осталось 144 дома.
Под отключения попали часть домов на улицах Ватутина, Блюхера, Космической, проспекте Карла Маркса.
Отопление отключили еще в 13:00 2 декабря. Причиной стал дефект на теплосетях. Вернуть тепло планируют сегодня, 3 декабря, в 12:00. По данным 051, это плановое отключение.
В Новосибирске вечером 29 ноября произошла коммунальная авария на Золотой Ниве. На Адриена Лежена произошел прорыв теплотрассы.