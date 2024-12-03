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Город В районе площади Маркса массово отключили отопление — без тепла около полусотни домов

В районе площади Маркса массово отключили отопление — без тепла около полусотни домов

Причиной стал дефект на теплосетях

4 050
62 комментария

Всего 144 дома остались без отопления

Источник:

В Ленинском районе Новосибирска массово отключили отопление. Сообщение об этом появилось на сайте 051. Без тепла осталось 144 дома.

Под отключения попали часть домов на улицах Ватутина, Блюхера, Космической, проспекте Карла Маркса.

Отопления нет в центре левого берега

Источник:

Отопление отключили еще в 13:00 2 декабря. Причиной стал дефект на теплосетях. Вернуть тепло планируют сегодня, 3 декабря, в 12:00. По данным 051, это плановое отключение.

В Новосибирске вечером 29 ноября произошла коммунальная авария на Золотой Ниве. На Адриена Лежена произошел прорыв теплотрассы.

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Новосибирск Отопление Отключение Тепло
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Комментарии
63
213980493
23 минуты
это что же за планирование такое, в декабре отопление отключать?🤔
Поддерживаю
53 минуты
Именно на этой ветке новый мэр дал разрешение построить небоскреб, тут с каждым годом все хуже и хуже, отключения происходят день через 3 и вот дополнительная нагрузка небоскреб еще начали строить, вы в мэрии там вообще в своем уме ?
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