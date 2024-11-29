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Происшествия Полсотни домов остались без тепла на Золотой Ниве — отопление вернут только к утру

Полсотни домов остались без тепла на Золотой Ниве — отопление вернут только к утру

Инцидент произошел на улице Адриена Лежена

1 849
32 комментария

Работы планируют закончить до 5:00

Источник:

В Новосибирске вечером 29 ноября произошла коммунальная авария на Золотой Ниве. Как сообщают очевидцы на Адриена Лежена произошел прорыв теплотрассы. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «ЧП Новосибирск», в небо с места аварии поднимается огромный столб пара.

— На улице Адриена Лежена. Опять прорвало теплотрассу. Её делали всё лето, сделанное уже ремонтировали осенью. И вот опять без горячей воды, — говорится в посте.

Источник:

Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, без тепла остались 50 зданий. Устранить протечку планируют до 30 ноября 5:00. В пресс-службе СГК уточняют информацию.

Без тепла осталось 50 зданий

Источник:

Ранее более 50 домом в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Отопление Коммунальная авария Новосибирск
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Комментарии
32
Алёна Свистоплясова
44 минуты
Можно эти новости с коммунальными происшествиями постить на федеральных ресурсах? А то там только запад и украина. Сейчас еще ореншник. А про внутренние проблемы 5-7%. Тогда может интересно будет
274444392
44 минуты
Вчера Искитим сидел без газа. Вопрос кто-нибудь понес наказание за диверсию?
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