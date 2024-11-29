Полсотни домов остались без тепла на Золотой Ниве — отопление вернут только к утру

В Новосибирске вечером 29 ноября произошла коммунальная авария на Золотой Ниве. Как сообщают очевидцы на Адриена Лежена произошел прорыв теплотрассы. Судя по кадрам, опубликованным в телеграм-канале «ЧП Новосибирск», в небо с места аварии поднимается огромный столб пара.
— На улице Адриена Лежена. Опять прорвало теплотрассу. Её делали всё лето, сделанное уже ремонтировали осенью. И вот опять без горячей воды, — говорится в посте.
Судя по карте аварийных отключений Новосибирска, без тепла остались 50 зданий. Устранить протечку планируют до 30 ноября 5:00. В пресс-службе СГК уточняют информацию.
Ранее более 50 домом в Кировском районе Новосибирска на сутки остались без отопления и горячей воды.